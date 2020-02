SMA France, spécialiste dans l'ingénierie de systèmes photovoltaïques, vient de nommer Vincent Mathely au poste de directeur commercial SMA France, Afrique du Nord et de l'Ouest. Il succède à Pascal Richard.

SMA France nomme Vincent Mathely au poste de directeur commercial France, Afrique du Nord et de l'Ouest.



Diplômé de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz en 2006, il intègre quelques mois plus tard, la compagnie Messian Durand, du groupe CIF. Il y occupe le poste d'ingénieur commercial responsable de Zone Export durant trois ans.



En 2010, Vincent Mathely est promu Chef de projet export, au sein de Tenesol, également pendant trois ans.

De 2013 à 2016, il est ensuite Responsable commercial grands comptes dans la société SunPower, puis Sales et Business developper dans la même entreprise.



Dès 2016, il rejoint la société SMA France comme ingénieur commercial grands comptes puis, depuis janvier 2020, il est à la tête du département commercial. Succédant à Pascal Richard, Vincent Mathely est dorénavant en charge de piloter l’activité commerciale de l’entreprise et de coordonner l’animation du réseau de partenaires.

Son objectif principal est de consolider la présence de SMA sur les segments résidentiels, grandes toitures et grandes centrales au sol, ainsi que l'accompagnements des acteurs de la transition énergétique sur des thématiques telles que l’autoconsommation et le stockage grâce aux solutions SMA.



Content de cette désignation, Jan Van Laethem, directeur régional d'Europe de l’Ouest et Afrique de l’Ouest, a déclaré : « J’ai pleine confiance en Vincent pour assurer le management et le développement commercial de SMA en France, sur un marché plus dynamique que jamais ». Et d'ajouter : « Sa connaissance du marché, sa capacité d’écoute et son expertise commerciale sont autant de compétences qui lui permettront de mener avec succès la mission que nous lui confions ».

D.T

Photo de une ©SMA France