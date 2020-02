Depuis novembre dernier, Xavier Derain est le nouveau directeur commercial de Le Negoce des travaux Publics (LNTP), enseigne du réseau VM (groupe Herige), spécialisée dans le négoce des matériaux destinés aux travaux publics. Il aura pour objectifs l’élaboration et le déploiement de la politique commerciale de LNTP, sous l’égide d’Eric Rouet, directeur général.

Arrivé en 2015 à LNTP, avec l’ambition de créer un point de vente à Saint-Brieuc, Xavier Derain gravit les échelons au sein de l’entreprise. En 2018, il conduit le secteur Nord.

Grâce à ses expériences acquises en matière de direction commerciale et grand-compte au sein de SELF SIGNAL et ISOSIGNE, Xavier Derain a été nommé à la tête du pôle commercial de LNTP.

Expert des Travaux Publics, il a désormais comme mission, l’animation des directeurs des dix points de vente. Le directeur commercial devra également renforcer la politique « produits » par le biais d’une pérennisation des partenariats avec les fournisseurs. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’élargissement du plan de vente à destination des clients TP.

Le travail d’équipe comme point central pour Xavier Derain

Si Xavier Derain est ravi de cette évolution professionnelle, il souligne l’importance du travail d’équipe à ses yeux, au sein de la société LNTP : « Le travail d’équipe constitue un marqueur identitaire fort de LNTP. Réel dans nos agences, il se traduit par de l’entraide, de la cohésion et de la polyvalence partagée. » il rajoute « nous attachons une grande importance à l’autonomie de nos équipes, pour le recrutement, le développement de gammes spécifiques sur leur secteur ».

D.T

Photo de une ©LNTP