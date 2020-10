BRICOMAN, l’enseigne pour les professionnels du bâtiment du groupe ADEO, a ouvert les portes de son nouveau magasin le lundi 28 septembre 2020, à quelques kilomètres de Paris, à Bonneuil-sur-Marne (94). Avec une superficie de 9200m2, il devient le plus grand des 37 magasins français de l’enseigne.

Depuis quelques années maintenant, Bricoman est devenu un multi spécialiste reconnu dans le domaine du négoce professionnel à destination des artisans. L'enseigne a su mélanger l’arrivée du digital aux fondamentaux de la distribution professionnelle et au savoir-faire du groupe ADEO (Leroy-Merlin). Pour la construction de ses nouveaux magasins, l’enseigne développe une politique environnementale globale afin de contribuer à la préservation des ressources.

Et le nouveau magasin Bricoman de Bonneuil-sur-Marne n’échappe pas à la règle puisqu’il répond au label Haute Qualité Environnementale (HQE)

Les différents espaces aménagés

Ce Bricoman, comme les autres points de vente de l'enseigne, conserve sa spécificité, à savoir offrir à l'artisan un stock disponible très important, dans une large gamme de grandes marques. Une surface totale de 9200 m2 est spécialement consacrée aux matériaux et à l’outillage pour la construction et la rénovation (menuiserie, électricité, carrelage, sanitaire, plomberie, peinture…). La cour des matériaux, quant à elle, s’étend sur 4 000 m2 et est entièrement couverte.

Pour faire gagner du temps à ses clients professionnels, l’enseigne a créé différents espaces et outils : une zone d’exposition destinée aux secteurs du carrelage avec un linéaire mural haut, de la cuisine et de la salle de bains ; Une seconde zone d’exposition et un comptoir menuiserie dédiés à la présentation de portes d’entrée et de portes d’intérieur, hauts de 7 mètres. BRICOMAN Bonneuil offre même un tout nouveau service : une centrale à béton pour permettre de venir chercher du ciment frais.

En plus d’avoir sa propre boutique de choix d’équipement de protection individuelle pour les hommes et les femmes, le magasin propose des ventes aux comptoirs pour des produits plus spécifiques et plus techniques.

Enfin, les artisans peuvent désormais essayer différentes machines, avant de passer à l’achat, dans une zone de test de l’outillage électroportatif.

L’esprit d’accompagnement

Le LAB, lieu d'échanges de connaissances accessibles à tous les professionnels, invite les artisans et les étudiants à des formations et à des présentations produits des marques. Et pour rester dans cet esprit d’entraide, le client professionnel trouve désormais un espace café “Le Petit Café du Pro”, un lieu de détente et de convivialité où il pourra échanger entre pro sur les chantiers en cours.



Pour ce projet, toutes les ILV (information sur le lieu de vente) ont été revues permettant ainsi de faciliter le choix des clients et l’accompagnement des équipes de vente.

Marie Gérald.

Photo de une : ©Adobe Stock