JOP 2024 : quatre outils pour mieux circuler

Fondé à la demande du DGITM, la plateforme Joptimiz regroupe quatre outils. Ces derniers permettent de faciliter les déplacements des professionnels durant les Jeux de Paris 2024, à travers différentes fonctions : visualiser les zones restreintes, générer des QR codes, calculer le meilleur itinéraire…

Pass Jeux, zones de circulation, voies de réserve… Circuler en région parisienne durant les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 peut se transformer en casse-tête. En particulier pour les professionnels continuant de travailler à ces périodes.

C’est le coeur de la création de Joptimiz, sous l’impulsion de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités (DGITM). « Cette plateforme est mise en oeuvre par le programme CEE InTerLUD+, avec le soutien de 36 fédérations sectorielles et une vingtaine d'entreprises pilotes (transporteurs, grossistes, artisans, etc.). Ce projet a été réalisé en collaboration étroite avec la Préfecture de police de Paris et la startup d’État DiaLOG dans le cadre de la démarche LUJOP présidée par la Métropole du Grand Paris, co-pilotée avec la DGITM, la Ville de Paris, le Club Logistique en Or et le programme CEE InTerLUD+ », lit-on dans un communiqué.

Sa mission : proposer gratuitement des outils aidant les professionnels à mieux circuler en Île-de-France durant les Jeux.

Visualiser les zones restreintes, générer des QR codes, calculer le meilleur itinéraire…

Ainsi, sur le site www.joptimiz.green, on peut trouver quatre outils :

La carte interactive Visualiz , qui couvre l’Île-de-France et anticipe les restrictions de circulation lors des JOP de Paris 2024. Un support pour identifier « les points d'intérêt pertinents affectés par les zones bleues et rouges ainsi que les voies réservées ».



, qui couvre l’Île-de-France et anticipe les restrictions de circulation lors des JOP de Paris 2024. Un support pour identifier « les points d'intérêt pertinents affectés par les zones bleues et rouges ainsi que les voies réservées ». Le générateur de QR Code CirQliz , pour traverser les zones bleues. Si présenter un QR Code n’est pas obligatoire dans ces périmètres, ce dernier est fortement recommandé. « À ce jour, ce sont près de 4 500 entreprises avec près de 44 000 véhicules qui se sont enregistrés sur la plateforme pour ainsi bénéficier de ce QR code », souligne Joptimiz. Le QR Code est valable sur toute la durée des JOP, mais les jours de livraison prévus doivent être déclarés sur la plateforme.



, pour traverser les zones bleues. Si présenter un QR Code n’est pas obligatoire dans ces périmètres, ce dernier est fortement recommandé. « À ce jour, ce sont près de 4 500 entreprises avec près de 44 000 véhicules qui se sont enregistrés sur la plateforme pour ainsi bénéficier de ce QR code », souligne Joptimiz. Le QR Code est valable sur toute la durée des JOP, mais les jours de livraison prévus doivent être déclarés sur la plateforme. Le disque numérique Numériz , « pour gérer les arrêts sur les aires de livraison ». Grâce à cette fonctionnalité, le professionnel peut identifier les emplacements disponibles et la fréquentation des aires de livraison en zone bleue. Le tout en vérifiant que les déclarations d’entrée ont été correctement effectuées.



, « pour gérer les arrêts sur les aires de livraison ». Grâce à cette fonctionnalité, le professionnel peut identifier les emplacements disponibles et la fréquentation des aires de livraison en zone bleue. Le tout en vérifiant que les déclarations d’entrée ont été correctement effectuées. Itinériz, petit dernier du florilège d’outils, calcule le meilleur itinéraire, en fonction des restrictions appliquées, du gabarit du véhicule, des horaires de zones, des voies réservées, des fanzones ou des créneaux de livraison. « Les entreprises peuvent créer un compte utilisateur pour enregistrer leurs flottes et sauvegarder les itinéraires », est-il précisé.

Les outils s’adressent à l’ensemble des professionnels du transport et de la logistique, mais aussi à leurs clients, dont les entreprises du BTP.

Pour s’approprier les outils, Joptimiz met à disposition le replay d’un webinaire, parmi les 17 ayant réuni plus de 1 600 participants.

Il est complété par un flash info, partageant à toutes les entreprises enregistrées « les supports de présentation, les manuels d’utilisation, les mises à jour, améliorations et enrichissements des informations ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Joptimiz