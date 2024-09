Avec Réno Réglo, Feebat veut préparer les artisans aux exigences réglementaires

Réno Réglo est un nouveau parcours en ligne conçu par Feebat à destination des artisans et entreprises de travaux de rénovation énergétique, titulaires ou en quête de la certification RGE.

Le programme de formation à la rénovation énergétique FEEBAT a dévoilé Réno Réglo, un parcours destiné aux artisans et entreprises disposant ou visant une certification RGE.

L'objectif : « proposer un accompagnement pour maîtriser les étapes de la relation client, de la signature du devis à la fin des travaux pour l'obtention des aides à la rénovation énergétique, comme MaPrimeRénov' ou les CEE », introduit Catherine Gillet, pilote du programme.

Les enjeux d'une relation client réussie

La filière du bâtiment, composée principalement d'artisans et de TPE/PME, fait face à des exigences réglementaires croissantes, y compris dans la gestion des relations clients. Le parcours Réno Réglo a ainsi pour vocation d'aider les professionnels à améliorer leurs compétences, tant sur les aspects techniques de la rénovation énergétique que sur la gestion de la relation avec les clients.

Réno Réglo est proposé sous deux formats : une formation en ligne gratuite, et des formations en présentiel ou à distance qui seront disponibles d’ici fin 2024. Les artisans et entreprises pourront choisir de suivre indépendamment les différents modules de formation selon leurs besoins. Chaque module, d'une durée de 3h30, se concentre sur une pédagogie interactive et pratique, afin d’offrir des compétences immédiatement applicables sur le terrain.

Développé en partenariat avec des institutions comme la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCCRF), la CAPEB, la FFB et l’ADEME, ce nouveau programme de formation « reflète les exigences des pouvoirs publics et les besoins concrets des professionnels et répond à une vraie problématique du bâtiment », souligne Catherine Gillet.

Marie Gérald

Photo de Une : FEEBAT