Un partenariat pour soutenir l’éco-rénovation des biens des propriétaires bailleurs

Franfinance et les réseaux immobiliers Lamy et Oralia ont noué un partenariat visant à accompagner les propriétaires bailleurs dans le financement de leurs projets de travaux d’éco-rénovation. De quoi permettre à ces derniers de réaliser les travaux nécessaires pour la mise en conformité et la valorisation de leurs biens.

Malgré les interdictions progressives à la location des passoires énergétiques, les travaux d’éco-rénovation peinent à se massifier en France. Le parc locatif privé est particulièrement concerné. Au 1er janvier 2023, le taux de logements considérés comme des passoires énergétiques (étiquettes F et G du DPE) dans cette catégorie d'habitat s’élevait encore à 18,5 %.

Pour être dans les clous, et s’assurer d’être aux normes vis-à-vis des réglementations de plus en plus exigeantes, les bailleurs de ces logements énergivores peuvent avoir besoin d’un accompagnement et d’un financement pour réussir leurs travaux d’éco-rénovation. C’est dans ce contexte que Franfinance, filiale de la Société Générale, et les réseaux immobiliers Lamy et Oralia, marques du groupe Evoriel, ont uni leurs expertises pour proposer aux bailleurs une solution de financement clé en main.

Un manque de budget et des aides trop complexes Aujourd’hui, les propriétaires bailleurs pâtissent encore d’un manque criant de connaissances vis-à-vis des travaux de rénovation énergétique. En effet, ils sont 37 % à ne pas connaître le DPE de leur logement. Ce manque de connaissance est souvent couplé à un budget souvent bien inférieur aux besoins et très variables. Si pour ce type de travaux ces derniers sont en moyenne de 13 196 euros, près de la moitié des propriétaires bailleurs (46 %) prévoit un budget inférieur à 4 000 euros. Côté aides à la rénovation, les propriétaires bailleurs sont certes une large majorité à connaître MaPrimeRénov’ (86 %) et l’éco-prêt à taux zéro (83 %). Hélas, ils sont peu nombreux à penser en bénéficier (36 %). En cause, la complexité des démarches à réaliser, pointée du doigt par 70 % des propriétaires bailleurs. Résultat, seuls 56 % de ceux qui souhaitent réaliser des travaux envisagent de monter un dossier d’aides financières.

Un partenariat pour faciliter la rénovation énergétique des biens loués

Lamy et Oralia proposent désormais à l’ensemble de leurs clients propriétaires bailleurs un accompagnement durant toutes les étapes de leur projet de rénovation énergétique : identification de leurs besoins, définition de scénarios de travaux, mobilisation des aides, sélection de professionnels labellisés RGE et suivi des travaux.

Un ensemble de solutions qui s’appuie sur un savoir-faire et sur des partenariats noués avec des experts de la rénovation énergétique. En chiffres, plus de 150 copropriétés ont déjà été rénovées ou en cours de travaux (soit 11 000 logements), plus de 450 copropriétés sont en phase d’accompagnement (28 500 logements) et 1 400 audits énergétiques réalisés dans des logements ou en mono-propriété.

Grâce à cet accord, noué avec Franfinance, les clients propriétaires bailleurs des réseaux Lamy et Oralia peuvent également bénéficier d’une solution de financement Franfinance dédiée, sous forme d’un prêt personnel non affecté.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock