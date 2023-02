Rénovation énergétique : Feebat veut former plus de 100 000 jeunes

Pour réussir la transition écologique du bâtiment, la filière doit accélérer et massifier la rénovation énergétique efficiente et de qualité. Un défi à relever qui se joue auprès des jeunes, selon le programme Feebat qui s’est fixé pour objectif de former plus de 10 000 enseignants et formateurs d’ici juin 2024.

Le but ? Enseigner les enjeux et principes de la rénovation énergétique auprès de plus de 100 000 jeunes qui préparent l’un des 120 diplômes de toutes les spécialités du bâtiment, du CAP au BTS.

Intégrer l'efficacité énergétique dans les parcours de formation

Former les futures forces vives de la rénovation énergétique, c’est tout l’enjeu de l’axe 1 du programme Feebat, qui accompagne la montée en compétences des professionnels en activité et ceux de demain.

« Ces ressources permettront à ces jeunes de disposer d’un socle de compétences communes, et à leurs enseignants et formateurs, d’intégrer l’efficacité énergétique avec une approche théorique et pratique de la rénovation des bâtiments. Ils seront ainsi d’autant plus opérationnels sur ce marché à enjeux majeurs pour notre société », commente Feebat dans un communiqué.

Près de 30 enseignants de lycées et formateurs d’OFA-CFA, initiés au programme Feebat, viennent d’achever leurs parcours de formation et vont pouvoir désormais commencer à utiliser avec leurs élèves et apprentis, les ressources et les outils mis à leur disposition, marquant ainsi le début d’un vaste plan de formation.

La prochaine étape ? Déployer sur tout le territoire ces programmes de formation, et mettre à dispotion des organismes de formation, courant 2024, les deux prochains modules de formation initiale Feebat, dont la conception a déjà débuté.