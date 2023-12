Consolidaire : un fonds de solidarité pour faire face aux désordres climatiques

Le groupe français Akaa Croissance lance le fonds de solidarité Consolidaire. Celui-ci vise à prévenir des dégâts causés sur les habitations par les catastrophes naturelles, et en particulier par les épisodes de sécheresse intense. L’objectif étant de sensibiliser les habitants et les collectivités à ces risques, mais également de leur transmettre les bons comportements à adopter pour la préservation des logements.

Chaque été, les records de températures tombent les uns après les autres. Le réchauffement climatique entraîne une hausse continue en nombre et intensité d’épisodes de sécheresse, avec leur lot de conséquences néfastes. Le bâtiment n’est pas épargné, puisqu’en France, de plus en plus de maisons individuelles sont menacées par le retrait-gonflement des argiles (RGA).

Ce phénomène provoque d’importantes fissures qui se créent à la suite d’un assèchement des sols, dû aux fortes chaleurs. En France, plus de 11 millions de maisons individuelles sont menacées par ce phénomène, pour un coût moyen annuel des sinistres estimé à 900 millions d’euros en 2023. Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), ce coût devrait augmenter de 44 % à l’horizon 2050.

Consolidaire, le fonds de solidarité mis en place par Akaa Croissance

C’est dans un souci de prévention et de sensibilisation à ces risques que le groupe français Akaa Croissance, spécialisé dans la préservation du bâti, a lancé en novembre 2023 Consolidaire, un fonds de solidarité engagé dans la prévention des dégâts causés sur les habitations par les catastrophes naturelles, et plus particulièrement par les épisodes de sécheresse.

« De plus en plus de personnes sont aujourd’hui victimes du réchauffement climatique et de la sécheresse. Tous les jours, nous faisons face à des personnes dans le désarroi, qui doivent se battre pour sauver leur résidence principale, souvent le fruit de toute une vie d’efforts. La plupart des sinistrés n’avaient jamais entendu parler du RGA auparavant, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et ne savent pas vers qui se tourner. Il y a donc une vraie responsabilité collective à mieux informer sur ce phénomène. (...) Consolidaire est notre contribution pour sortir de la spirale négative liée au réchauffement climatique », déclare Ahmed Akaaboun, président du groupe Akaa Croissance et de Consolidaire.

Un fonds de solidarité bienvenu, quand on sait qu’avec la récurrence des épisodes de chaleur, le risque de voir son logement se détériorer a augmenté de 120 %. En 2023, 90 % du territoire français est menacé par le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA).

Informer, sensibiliser, soutenir et agir

Consolidaire œuvre en faveur des communautés touchées par la sécheresse en luttant contre les conséquences du réchauffement climatique. Un engagement qui se concentre sur 3 axes essentiels :

la solidarité, en fournissant une aide durable et en contribuant à un avenir plus résilient et solidaire pour tous ;

la précarité, en accordant une attention particulière aux personnes en situation de précarité, pour qui les désordres climatiques peuvent être encore plus dévastateurs ;

l’environnement, en contribuant à la prise de conscience collective des enjeux liés au réchauffement climatique et à la préservation de l’environnement

Ce fonds de solidarité s’illustre par des actions concrètes de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement de proximité, qui visent à minimiser les dommages sur les logements. Les équipes de Consolidaire, accompagnées d’experts, peuvent échanger avec les sinistrés pour les aider à trouver la meilleure réponse possible à ces désagréments. Des formations sont également proposées pour aider les élus et les populations à mieux détecter les sinistres.

Mieux vaut prévenir que guérir

Le fonds de solidarité Consolidaire n’a pas été mis en place uniquement pour agir une fois les dégâts causés, il œuvre également à transmettre les bons gestes à adopter pour prévenir les risques de fissures liés à la sécheresse.

Il est notamment conseillé d’abattre les arbres trop proches des habitations. Leur présence peut venir perturber la teneur en eau des sols, du fait de leurs racines qui viennent y puiser l’humidité, provoquant ensuite un assèchement, donc la rétractation des argiles, entraînant enfin des fissures sur l’habitation.

Installer des systèmes de gestion des eaux pluviales autour de l’habitation est également une des pistes à prendre en considération. Ces systèmes de drainage permettent de mieux gérer les circulations d’eau dans le sol, afin de le stabiliser et ainsi éviter les mouvements caractéristiques du retrait-gonflement des argiles.

