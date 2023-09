Alors que les vagues de sécheresse aggravent le phénomène de RGA, les assureurs tendent de trouver des leviers pour limiter ce sinistre. C’est le but d’une initiative lancée communément par France Assureurs, de CCR et de la MRN, appelée « Initiative Sécheresse ».

La sécheresse a de quoi inquiéter le secteur de la construction. Les pénuries d’eau provoquées par le phénomène ont entrainé une rétention des permis de construire par des maires varois et ardéchois, à l’approche du printemps.

Plus récemment, un arrêté publié au Journal Officiel recensait 1 022 communes impactées par l’état de catastrophe naturelle liée à la sécheresse, sur la période 2021-2022. Le retrait-gonflement des argiles (RGA), conséquence de la sécheresse toucherait notamment des millions de maisons individuelles.

« Au total, plus de la moitié des maisons individuelles en France, soit 11,1 millions, seraient potentiellement concernées et 3,3 millions d’entre elles seraient fortement impactées. Des situations difficiles voire de détresse peuvent être vécues par les familles dont les murs des habitations se fissurent. Des familles doivent parfois abandonner leur maison devenue inhabitable », lit-on dans un communiqué conjoint de la fédération France Assureurs, de la mission risques naturels (MRN) ainsi du réassureur public CCR, diffusée ce mardi 12 septembre 2023.

En résultent inévitablement des coûts en forte augmentation, passant de 400 millions d’euros par an en moyenne sur la période 1989-2015 à plus de 3 milliards d’euros pour l’année 2022. « Un record depuis la création du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles », commentent les acteurs de l’assurance, qui proposent en réponse une « initiative », visant à protéger les maisons individuelles contre ces dégâts.



300 maisons individuelles analysées

Baptisée « Initiative Sécheresse », le projet commun de France Assureurs, de CCR et de la MRN tend à « évaluer dans le temps les solutions de prévention et de réparation des maisons individuelles », sinistrées ou au moins exposées au RGA.

« Avec CCR et la MRN, nous souhaitons améliorer la connaissance du risque de sécheresse afin de proposer aux Français des services de prévention et des solutions de réparation à la hauteur de l’enjeu », expose notamment Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

L’expérience durera cinq ans et se déploiera sur 300 maisons présentant une situation comparable (composition des sols, structure de la construction…).

Dans le détail, la sélection relève 100 maisons « pour analyser les effets dans le temps de solutions de prévention », et 200 « pour analyser l’évolution dans le temps de solutions de réparation ».

L’ensemble des solutions analysées, en fonction de leur efficacité, pourront compléter les méthodes de réparation préconisées par les experts. « Au terme de cette initiative, un bilan complet sera réalisé avec des points d’étape annuels afin d’identifier les mesures les plus pertinentes dans le temps pour renforcer la résilience des maisons individuelles », précise notamment les assureurs dans leur communiqué.

Lesdites solutions sont classées sous quatre vertus : réhydratation des sols (injection d’eau à proximité des fondations en période de sécheresse), protection des sols (installation de dispositifs de confinement des fondations (géomembrane, écran anti-racine, drainage…), traitement des sols (injection d’une solution à proximité des fondations) et reprise en sous-oeuvre (installation de micropieux ou de longrines au niveau des fondations).

Cordonnée avec le ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la mission d’étude répond également à un appel à projets « Prévention et remédiation des désordres bâtimentaires dus au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux (RGA) » de France 2030, piloté par l’Ademe.

« Notre ambition est de permettre au régime des catastrophes naturelles de continuer à exercer sa mission de solidarité nationale », souligne Edouard Vieillefond, directeur général de CCR.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock