Partant du constat que de plus en plus de femmes travaillent dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et des transports - et que les femmes enceintes peuvent avoir du mal à s’habiller avec leur pantalon de travail habituel - la marque suédoise Blakläder a développé de nouveaux pantalons de travail adaptés à la grossesse.

Blakläder lance une nouvelle gamme de pantalons de travail pour le secteur du bâtiment, de l’industrie, des transports et des services, spécialement conçue pour les femmes enceintes. « Être enceinte dans ces secteurs d'activité n'a pas toujours été facile, du moins en ce qui concerne la manière de s'habiller lorsque le ventre commence à se transformer », constate Blakläder. « Nous sommes sûres que beaucoup de femmes enceintes se reconnaissent dans l'utilisation de solutions de dépannage telles que l'élastique, l'épingle à nourrice ou le pantalon 3 fois trop grand ». Des produits développés grâce à des testeuses du monde entier Début 2019, la marque spécialiste des vêtements de travail a donc lancé un appel à candidatures pour trouver des femmes enceintes venant du monde entier, souhaitant participer à la conception de nouveaux pantalons de travail adaptés à la grossesse. Pas moins de 2 500 professionnelles avaient alors répondu à cet appel et envoyé leur candidature pour devenir testeuses. Selon Blakläder, cet intérêt prouve non seulement la nécessité de ce type de pantalon sur le marché, « mais aussi que les femmes constituent un groupe engagé et important pour l’avenir de la marque ». « Les commentaires et recommandations de nos testeuses ont été un atout majeur et inestimable », remarque Rose-Marie Näsström, Développeuse Produits chez Blakläder. Les testeuses semblent également s’être prise au jeu, comme en témoigne Elin Fagerlind, électricienne qui a testé les produits : « C'est amusant et de se sentir écoutée et de voir ses remarques prises en compte », note-t-elle. Deux premiers modèles déjà disponibles A l’issue de ces tests, la marque spécialiste des vêtements de travail a développé deux modèles stretch, qui permettent une liberté de mouvements : un pantalon de grossesse réfléchissant haute-visibilité, et un pantalon de grossesse destinés aux services. Ces deux modèles sont proposés en cinq tailles allant du XS au XL. Ils sont également dotés d’un ourlet à découdre pour de possibles extensions de 5 centimètres, pour les femmes plus grandes. Ces deux modèles sont disponibles à l’achat depuis ce mercredi 12 février. C.L. Photo de une : ©Blakläder

Redacteur