DTU 24 - Fumisterie : le guide complet

Le DTU 24 encadre la conception, l'installation et l'entretien des conduits de fumée pour chaudières, cheminées et systèmes de chauffage en bâtiment.

Domaine d’application du DTU 24

Le DTU 24 s'applique aux installations de fumisterie pour l’évacuation des gaz de combustion. Il couvre :

Les conduits de fumée : utilisés pour évacuer les gaz produits par des appareils de chauffage, chaudières, poêles à bois, cheminées, etc.

Les gaines de ventilation : pour l'évacuation des fumées et des gaz dans des installations résidentielles ou industrielles.

Les appareils de fumisterie : les cheminées, les foyers et les poêles à bois ou à granulés, dans le respect des normes de sécurité.

Le DTU 24 exclut les installations spéciales pour des conditions extrêmes ou pour des systèmes industriels spécifiques nécessitant des normes particulières.

Objectifs du DTU 24

L’objectif principal du DTU 24 est de garantir la sécurité et l’efficacité des installations de fumisterie, en particulier en ce qui concerne l’évacuation des gaz de combustion. Il vise à :

Assurer l’évacuation correcte des gaz de combustion afin d'éviter les risques d'intoxication et d'incendie.

Optimiser les performances énergétiques des systèmes de chauffage, en réduisant les pertes de chaleur.

Assurer la durabilité et la sécurité des installations de fumisterie sur le long terme.

Il exclut toutefois les systèmes de fumisterie utilisés dans des installations industrielles ou dans des zones à risques élevés, telles que les zones sismiques.

Matériaux utilisés

Les matériaux utilisés dans la fumisterie doivent être choisis pour leur capacité à résister aux hautes températures et aux produits de combustion. Les principaux matériaux sont :

Les conduits métalliques : acier inoxydable, aluminium ou acier galvanisé, utilisés pour leur résistance à la chaleur et leur durabilité.

Les matériaux réfractaires : utilisés pour les foyers, les chaudières et les conduits internes des cheminées.

Les gaines isolantes : pour minimiser les pertes thermiques et garantir la sécurité thermique des installations.

Tous ces matériaux doivent répondre aux normes de sécurité et de qualité spécifiées dans le DTU 24 pour garantir une installation conforme aux exigences réglementaires.

Mise en œuvre de la fumisterie

La mise en œuvre des installations de fumisterie nécessite un savoir-faire particulier pour garantir leur efficacité et leur sécurité. Voici un tableau des principales étapes de mise en œuvre :

Étape Installation de conduits de fumée Installation de cheminées ou poêles Préparation de l'emplacement Vérification de la structure et de l'emplacement des conduits Choix de l'emplacement du foyer et des raccords de fumée Installation des conduits Pose des conduits métalliques ou en matériaux réfractaires Installation de la cheminée ou du poêle, raccordement au conduit Fixation et étanchéité Fixation des conduits avec des colliers et joints pour garantir l'étanchéité Étanchéification des raccords et des points de jonction Contrôle de la mise en oeuvre Vérification de l'alignement et de l'étanchéité des conduits Vérification de l'efficacité et de la sécurité du système

Dossier d’exécution

Le dossier d’exécution est essentiel pour garantir que l'installation respecte les normes du DTU 24. Il doit inclure :

Les plans d'installation : détaillant les dimensions, l’emplacement des conduits, ainsi que les matériaux utilisés.

Les calculs de dimensionnement : pour s'assurer que les conduits sont dimensionnés correctement en fonction du type de système de chauffage et de la longueur des conduits.

Les spécifications des matériaux : détaillant les caractéristiques des matériaux utilisés, leur résistance à la chaleur, à l'humidité et aux produits de combustion.

Les rapports de conformité : garantissant que l'installation respecte toutes les normes de sécurité en vigueur.

Préparation des matériaux

Avant la mise en œuvre, il est essentiel de bien préparer les matériaux pour garantir leur efficacité et leur longévité. Cela inclut :

Le stockage des matériaux : les conduits, les gaines isolantes et les composants doivent être stockés dans des conditions appropriées pour éviter leur détérioration.

La préparation des raccords : les joints et raccords doivent être adaptés pour garantir l'étanchéité et la résistance thermique des installations.

Les tests de résistance : tests sur les matériaux avant leur installation pour vérifier leur conformité aux spécifications du DTU 24.

Pose des ouvrages

La pose des conduits et des installations de fumisterie doit suivre des règles strictes pour assurer la sécurité de l’installation. Voici quelques points clés à respecter :

Respect des dimensions et des alignements des conduits pour éviter les pertes thermiques et garantir une évacuation efficace des gaz.

Fixation solide des conduits pour éviter tout mouvement ou désalignement qui pourrait compromettre la sécurité du système.

Vérification des étanchéités aux jonctions des conduits et au niveau des raccords.

Tolérances à respecter

Lors de la mise en œuvre de la fumisterie, plusieurs tolérances doivent être respectées pour garantir la qualité et la sécurité de l’installation :

Tolérance de positionnement des conduits : les conduits doivent être installés avec une pente minimale de 3 à 5% pour favoriser l’évacuation des gaz.

Tolérance de fixation : les conduits doivent être solidement fixés et ne doivent pas présenter de défauts de fixation ou de joints.

Tolérance de dimensions : les dimensions des conduits doivent être conformes aux spécifications des équipements de chauffage utilisés.

Le respect du DTU 24 est essentiel pour garantir la sécurité et l’efficacité des installations de fumisterie. Ce document définit les règles à suivre pour la conception, la mise en œuvre et le contrôle des conduits de fumée, afin d'assurer une évacuation correcte et sécurisée des gaz de combustion. En appliquant les recommandations du DTU 24, les professionnels du bâtiment peuvent offrir des installations conformes aux normes de sécurité, réduisant ainsi les risques d’incendie ou d’intoxication.

Le DTU 24 est consultable auprès de l’AFNOR ou du CSTB.

Par Camille Decambu

Photo à la une : BK