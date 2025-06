DTU 23 - Ouvrages en béton : le guide complet

Le DTU 23 fixe les règles de conception, fabrication et mise en œuvre des ouvrages en béton pour garantir robustesse, durabilité et conformité réglementaire.

Domaine d’application du DTU 23

Le DTU 23 s’applique aux ouvrages en béton dans le cadre de la construction de bâtiments. Il couvre une large gamme de structures, telles que :

Les fondations en béton : pour garantir la stabilité des constructions.

: pour garantir la stabilité des constructions. Les éléments porteurs : poutres, dalles, colonnes et murs en béton.

: poutres, dalles, colonnes et murs en béton. Les ouvrages spécifiques en béton : tels que les réservoirs, les structures de soutènement ou les équipements hydrauliques.

Le DTU 23 ne s’applique cependant pas aux ouvrages en béton haute performance ou dans des contextes très particuliers comme les ouvrages maritimes ou les constructions en zones sismiques.

Objectifs du DTU 23

L'objectif principal du DTU 23 est d'assurer la résistance, la sécurité et la durabilité des ouvrages en béton. Plus spécifiquement, il vise à :

Garantir la résistance mécanique des structures en béton face aux charges et aux sollicitations auxquelles elles sont soumises.

des structures en béton face aux charges et aux sollicitations auxquelles elles sont soumises. Optimiser la durabilité du béton dans diverses conditions environnementales, comme l’humidité, la corrosion ou les cycles de gel-dégel.

du béton dans diverses conditions environnementales, comme l’humidité, la corrosion ou les cycles de gel-dégel. Assurer la sécurité des occupants en veillant à ce que les structures soient conformes aux normes et aux exigences réglementaires.

Le DTU 23 exclut certains types de béton haute performance ou les ouvrages soumis à des contraintes extrêmes, comme les infrastructures soumises à des charges dynamiques ou en milieu marin.

Matériaux utilisés

Les matériaux utilisés pour réaliser les ouvrages en béton doivent répondre à des critères stricts en termes de résistance et de durabilité. Les principaux matériaux sont :

Le béton : constitué de ciment, d’eau, de sable et de granulats, il doit répondre aux normes de résistance et de qualité spécifiées par le DTU 23.

: constitué de ciment, d’eau, de sable et de granulats, il doit répondre aux normes de résistance et de qualité spécifiées par le DTU 23. Les armatures en acier : des barres d’acier ou des treillis métalliques intégrés dans le béton pour lui conférer une résistance aux efforts de traction.

: des barres d’acier ou des treillis métalliques intégrés dans le béton pour lui conférer une résistance aux efforts de traction. Les adjuvants et additifs : utilisés pour modifier certaines propriétés du béton, comme sa résistance à l'eau, sa fluidité ou son temps de prise.

Tous ces matériaux doivent respecter les normes en vigueur pour garantir leur performance et leur efficacité dans la construction des ouvrages.

Mise en œuvre des ouvrages en béton

La mise en œuvre des ouvrages en béton implique plusieurs étapes cruciales pour assurer leur solidité et leur durabilité. Voici un tableau récapitulatif des principales étapes :

Étape Ouvrages en béton armé pour fondations Ouvrages en béton pour structures portantes Préparation du terrain Terrassement et préparation des fondations Installation des coffrages et supports Mise en place des armatures Positionnement des armatures en acier selon les plans Fixation des barres d'armature dans les coffrages Coulage du béton Coulage du béton dans les coffrages et vibration pour éliminer les bulles d'air Coulage du béton, suivi de la vibration pour homogénéiser la structure Finition et contrôle Niveler la surface du béton et contrôler les tolérances Vérification des dimensions, alignement et finition de la surface

Dossier d’exécution

Le dossier d'exécution est un élément clé pour garantir que les ouvrages en béton respectent les exigences du DTU 23. Il doit comprendre :

Les plans d’exécution : indiquant les détails de l’implantation, des dimensions des éléments en béton et des armatures.

: indiquant les détails de l’implantation, des dimensions des éléments en béton et des armatures. Les calculs de dimensionnement : pour vérifier que les structures résistent aux charges mécaniques et aux contraintes spécifiques.

: pour vérifier que les structures résistent aux charges mécaniques et aux contraintes spécifiques. Le rapport d’étude géotechnique : permettant de dimensionner correctement les fondations en fonction des caractéristiques du sol.

: permettant de dimensionner correctement les fondations en fonction des caractéristiques du sol. Les spécifications des matériaux : détaillant les types de béton, d'armatures et d’adjuvants utilisés, ainsi que leurs performances.

Préparation des matériaux

Avant la mise en œuvre, il est essentiel de bien préparer les matériaux pour garantir leur efficacité. Cela comprend :

Le stockage des matériaux : les matériaux doivent être stockés dans des conditions optimales pour éviter toute contamination ou dégradation.

: les matériaux doivent être stockés dans des conditions optimales pour éviter toute contamination ou dégradation. La préparation du béton : les mélanges doivent être réalisés dans les bonnes proportions pour assurer une résistance conforme aux spécifications.

: les mélanges doivent être réalisés dans les bonnes proportions pour assurer une résistance conforme aux spécifications. Les tests de résistance : du béton et des armatures pour vérifier leur conformité avant la mise en œuvre.

Pose des ouvrages

La pose des ouvrages en béton doit respecter un certain nombre de règles pour garantir leur stabilité et leur durabilité. Voici les principales étapes à suivre :

Installation des coffrages : les coffrages doivent être solides et étanches pour contenir le béton en cours de durcissement.

Placement des armatures : les armatures en acier doivent être placées et maintenues en place pendant le coulage du béton pour garantir la résistance de l’ouvrage.

Vibrage du béton : pour éliminer les vides et assurer une densité uniforme, il est nécessaire d’utiliser un vibrateur lors du coulage du béton.

Tolérances à respecter

Il est essentiel de respecter certaines tolérances lors de la mise en œuvre des ouvrages en béton pour assurer leur conformité aux normes. Les principales tolérances incluent :

Tolérance de niveau : ± 2 cm pour les fondations.

: ± 2 cm pour les fondations. Tolérance d’alignement : ± 1 cm pour les éléments verticaux.

: ± 1 cm pour les éléments verticaux. Tolérance de dimensions : les dimensions des éléments en béton doivent respecter une marge de ± 3 mm.

: les dimensions des éléments en béton doivent respecter une marge de ± 3 mm. Tolérance de finition de surface : les surfaces du béton doivent être lisses et exemptes de défauts majeurs.

Le respect du DTU 23 est fondamental pour garantir la qualité, la sécurité et la durabilité des ouvrages en béton. Ce document définit les bonnes pratiques pour la conception, la mise en œuvre et le contrôle des structures en béton, en veillant à ce que les matériaux et les techniques respectent des critères de résistance stricts. En appliquant les règles du DTU 23, les professionnels du bâtiment s’assurent que leurs ouvrages en béton répondront aux exigences de sécurité et de longévité.

Le DTU 23 est consultable auprès de l’AFNOR ou du CSTB.

Par Camille Decambu

Photo à la une : BK