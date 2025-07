DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques : le guide complet

DTU 26 : règles clés pour la mise en œuvre des enduits à base de liants hydrauliques sur murs et façades, entre performances techniques et esthétiques.

Domaine d’application du DTU 26

Le DTU 26 s'applique principalement à la réalisation d'enduits à base de liants hydrauliques. Il couvre les applications suivantes :

Les enduits de façade : pour protéger les murs extérieurs contre les intempéries tout en améliorant l’esthétique du bâtiment.

Les enduits de finition intérieure : utilisés pour lisser et embellir les murs à l'intérieur des bâtiments.

Les enduits de préparation : appliqués sur les murs avant l'application de peintures ou de revêtements décoratifs.

Les enduits isolants : pour améliorer les performances thermiques et acoustiques des bâtiments.

Le DTU 26 ne concerne pas les enduits spéciaux nécessitant des performances techniques particulières (par exemple, en milieux très agressifs ou dans des bâtiments industriels à haute exigence).

Objectifs du DTU 26

L’objectif principal du DTU 26 est de garantir la qualité, la durabilité et les performances des enduits à base de liants hydrauliques. Plus spécifiquement, il vise à :

Assurer la protection des surfaces contre l'humidité, les intempéries et la pollution.

Améliorer l'esthétique des façades et des murs intérieurs tout en respectant les critères techniques.

Optimiser les performances thermiques et acoustiques des murs grâce à des enduits adaptés.

Il exclut toutefois les applications de protection ou d’isolement pour des bâtiments à exigences spécifiques ou des milieux industriels où des produits particuliers sont requis.

Matériaux utilisés

Les matériaux utilisés pour la réalisation des enduits à base de liants hydrauliques doivent répondre à des critères de résistance et de durabilité. Les principaux matériaux utilisés sont :

Les liants hydrauliques : tels que le ciment, la chaux, ou des mélanges spécifiques de chaux et de ciment. Ces liants permettent de garantir une prise rapide et une résistance durable.

Les granulats : sable, gravier ou autres matériaux granulaires pour donner de la consistance aux enduits et améliorer leur durabilité.

Les adjuvants : utilisés pour modifier certaines propriétés des enduits, comme leur résistance à l'humidité, leur flexibilité ou leur texture.

Tous ces matériaux doivent être conformes aux exigences définies dans le DTU 26, garantissant ainsi la performance et la durabilité des enduits.

Mise en œuvre des enduits, liants hydrauliques

La mise en œuvre des enduits à base de liants hydrauliques nécessite plusieurs étapes clés pour garantir leur efficacité et leur durabilité. Voici un tableau des principales étapes de mise en œuvre :

Étape Enduits extérieurs (façades) Enduits intérieurs Préparation du support Nettoyage et humidification de la façade Préparation de la surface à enduire Application de l'enduit Application du premier, puis du second enduit Application d'une couche de base, suivie de la finition Finition de l'enduit Lissage et finition de la surface pour obtenir une texture régulière Lissage et application des produits de finition Contrôle et séchage Vérification de l'adhérence et du rendu esthétique Contrôle de la texture et du séchage

Dossier d’exécution

Un dossier d'exécution détaillé est essentiel pour garantir que les travaux respectent les normes du DTU 26. Il doit inclure :

Les plans d'exécution : détaillant les types d’enduits à appliquer, les matériaux et les techniques de pose.

Les spécifications des matériaux : précisant les types de liants hydrauliques, granulats et adjuvants utilisés.

Les calculs de dimensionnement : pour garantir que l'épaisseur et la texture des enduits sont adaptées à la surface et aux conditions environnementales.

Les rapports de conformité : pour garantir que l'installation respecte les exigences en matière de résistance à l'humidité et de durabilité.

Préparation des matériaux

La préparation des matériaux avant leur mise en œuvre est cruciale pour garantir la qualité de l’enduit. Cela inclut :

Le stockage des matériaux : les liants hydrauliques, les granulats et les adjuvants doivent être stockés dans des conditions optimales pour éviter leur détérioration.

Le mélange des matériaux : les liants et granulats doivent être correctement mélangés pour obtenir la bonne consistance et garantir l'adhérence de l'enduit.

Les tests de conformité : sur les matériaux avant leur application pour vérifier leur conformité aux normes de qualité et de performance.

Pose des ouvrages

La pose des enduits doit être réalisée avec précision pour garantir un résultat homogène et durable. Voici les étapes clés :

Application des couches d’enduit : chaque couche doit être appliquée de manière uniforme pour éviter les irrégularités.

Lissage et finition : après application, les surfaces doivent être lissées et ajustées pour garantir une finition propre et régulière.

Contrôle de la texture et de l'adhérence : s'assurer que l'enduit a bien adhéré au support et que la texture est conforme à la demande.

Tolérances à respecter

Les tolérances à respecter lors de la mise en œuvre des enduits sont cruciales pour garantir leur efficacité et leur durabilité. Voici les principales tolérances à respecter :

Tolérance d’épaisseur de l’enduit : l’épaisseur des couches d’enduit doit être uniforme, généralement ± 2 mm pour les finitions.

Tolérance d'adhérence : les enduits doivent être correctement appliqués pour éviter tout décollement ou fissuration.

Tolérance de finition : la texture et la planéité des surfaces doivent respecter une tolérance de ± 1 mm pour garantir un aspect esthétique satisfaisant.

Le respect du DTU 26 est essentiel pour garantir la qualité, la durabilité et les performances des enduits à base de liants hydrauliques. Ce document définit les bonnes pratiques pour la réalisation d’enduits extérieurs et intérieurs, en veillant à ce que les matériaux et les techniques respectent des critères stricts de résistance et d’esthétique. En appliquant les recommandations du DTU 26, les professionnels du bâtiment peuvent assurer des travaux de plâtrerie conformes aux normes, offrant ainsi une finition de qualité et durable.

Le DTU 26 est consultable auprès de l’AFNOR ou du CSTB.

Par Camille Decambu