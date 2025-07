DTU 27 - Enduits Projetés : le guide complet

Le DTU 27 encadre la pose des enduits projetés, essentiels pour protéger les façades et isoler les bâtiments. Guide complet sur sa mise en œuvre.

Domaine d’application du DTU 27 - Enduits Projetés

Le DTU 27 s’applique à la réalisation d’enduits projetés sur des murs en béton, briques, parpaings, pierres ou autres supports courants dans la construction. Il couvre plusieurs types d’applications pour les enduits, notamment :

Enduits extérieurs : pour la protection et l’esthétique des façades.

Enduits isolants : pour améliorer la performance thermique des bâtiments.

Enduits décoratifs : pour des finitions spécifiques sur des surfaces extérieures ou intérieures.

Objectifs du DTU 27

Le principal objectif du DTU 27 est de garantir la qualité et la durabilité des enduits projetés. Il vise à :

Protéger les surfaces contre l'humidité, la pollution et les agressions extérieures.

Améliorer l'isolation thermique et acoustique du bâtiment.

Assurer une finition esthétique de la façade, en fonction des besoins du projet.

Le DTU 27 exclut cependant les techniques d’enduits réalisées manuellement ou les applications spéciales dans des environnements extrêmes (zones industrielles très polluées, par exemple).

Matériaux utilisés

Les matériaux utilisés pour les enduits projetés doivent répondre à des normes strictes de résistance et de durabilité. Parmi les matériaux couramment employés, on trouve :

Mortiers à base de ciment : utilisés pour leur solidité et leur capacité à résister aux intempéries.

Mortiers à base de chaux : privilégiés pour leur perméabilité à la vapeur d'eau et leur capacité à réguler l'humidité.

Enduits isolants : constitués de billes de polystyrène, de perlite ou de vermiculite pour améliorer les performances thermiques.

Poudres de finition : pour les dernières couches décoratives et esthétiques.

Mise en œuvre des enduits projetés : Étapes clés

La mise en œuvre des enduits projetés nécessite un savoir-faire technique et une maîtrise des différentes étapes de travail. Voici les étapes principales de la mise en œuvre d’un enduit projeté :

1. Préparation du support

Avant d’appliquer l’enduit, le support (mur ou façade) doit être propre, sec et exempt de toute poussière, graisse ou salissure. Si nécessaire, un primaire d’accroche peut être appliqué pour améliorer l'adhésion de l'enduit.

2. Préparation du mortier

Le mortier est préparé à l’aide de la machine à projeter, avec les matériaux adéquats (ciment, chaux, adjuvants) pour obtenir une texture et une consistance parfaites.

3. Application de l’enduit

L’enduit est projeté sur la surface à l’aide de la machine, généralement par une projection à haute pression. Cette étape doit être réalisée de manière régulière pour éviter les irrégularités et assurer une épaisseur uniforme.

4. Finition

Après application, l'enduit doit être lissé à l’aide d’un outil de finition, comme une taloche ou une lisseuse, pour garantir un aspect esthétique et homogène.

5. Séchage et durcissement

L’enduit doit sécher correctement. Un temps de séchage suffisant doit être respecté avant de procéder à toute finition ou protection supplémentaire.

Tableau Comparatif des Types d’Enduits Projetés

Type d'enduit Description Matériaux utilisés Application Enduit à base de ciment pour la protection des murs extérieurs contre l'humidité et les intempéries ciment, sable, adjuvants façades extérieures, murs de soubassement Enduit à base de chaux plus souple et respirant, idéal pour les maisons anciennes chaux, sable bâtiments anciens, façades sensibles Enduit isolant améliore les performances thermiques de la façade polystyrène expansé, perlite, chaux, ciment isolation thermique des bâtiments Enduit décoratif apporte une finition esthétique aux façades poudres décoratives, chaux façades nécessitant une finition esthétique

Dossier d’exécution : Contenu requis

Le dossier d’exécution pour les travaux d’enduits projetés doit comporter les éléments suivants :

Plans détaillés du projet d’enduit, indiquant la surface à enduire et les spécifications techniques.

du projet d’enduit, indiquant la surface à enduire et les spécifications techniques. Rapport sur le support : état de la surface avant application (propreté, humidité, etc.).

: état de la surface avant application (propreté, humidité, etc.). Cahier des charges précisant les types d’enduits à utiliser et les techniques d’application.

précisant les types d’enduits à utiliser et les techniques d’application. Fiches techniques des matériaux utilisés, notamment pour les mortiers et les adjuvants.

Préparation des matériaux

Avant de commencer l’application de l’enduit projeté, il est essentiel de bien préparer les matériaux. Les mortiers doivent être mélangés dans des proportions adaptées, et il est souvent conseillé d’utiliser un malaxeur pour obtenir une consistance homogène. En fonction des produits, certains mortiers nécessitent un temps de maturation.

Pose des ouvrages : Conformité aux recommandations

L’application de l’enduit doit se faire en respectant les tolérances et les techniques du DTU 27 :

L’épaisseur de chaque couche d’enduit doit être régulière et conforme aux spécifications.

La projection doit être effectuée à une distance précise du support pour éviter les excès ou les manques de matière.

Une attention particulière doit être portée à la finition pour garantir l’homogénéité et la texture souhaitée.

Tolérances à respecter

Le DTU 27 précise certaines tolérances à respecter pendant la mise en œuvre des enduits projetés :

Épaisseur de l’enduit : doit être conforme aux exigences du cahier des charges, généralement entre 5 mm et 20 mm selon le type d’enduit.

: doit être conforme aux exigences du cahier des charges, généralement selon le type d’enduit. Uniformité de l’aspect : la surface doit être exempte de fissures, de trous ou de projections irrégulières.

: la surface doit être exempte de fissures, de trous ou de projections irrégulières. Temps de séchage : respect des temps de séchage entre les couches pour garantir une bonne adhésion et durabilité.

Le DTU 27 - Enduits projetés est un guide technique essentiel pour garantir la qualité et la durabilité des travaux d’enduits dans la construction. Il permet de réaliser des façades esthétiques, protégées et isolées en respectant des normes strictes. Suivre les recommandations de ce DTU est crucial pour assurer la réussite du projet et la pérennité du bâtiment.

Consulter le DTU 27 : Pour plus de détails et consulter le texte complet du DTU 27, il est disponible auprès de l’AFNOR ou du CSTB.

Par Camille Decambu