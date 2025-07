DTU 32 - Construction Métallique : le guide complet

Le DTU 32 fixe les règles pour les constructions métalliques, assurant sécurité et durabilité. Découvrez son champ d’application et sa mise en œuvre.

Domaine d’application du DTU 32 - Construction Métallique

Le DTU 32 s'applique à la construction métallique, couvrant les structures porteuses en métal utilisées dans divers types de bâtiments. Il regroupe plusieurs applications spécifiques, telles que :

Structures porteuses métalliques : Poutres, colonnes, charpentes métalliques, etc.

: Poutres, colonnes, charpentes métalliques, etc. Assemblages métalliques : Connexions et soudures entre les éléments métalliques.

: Connexions et soudures entre les éléments métalliques. Revêtements métalliques : Pour les façades et autres parties du bâtiment.

: Pour les façades et autres parties du bâtiment. Éléments métalliques spécifiques : Escaliers, passerelles, garde-corps, etc.

Objectifs du DTU 32

Le principal objectif du DTU 32 est d’établir les règles de conception, de fabrication et de mise en œuvre des constructions métalliques afin de garantir :

La solidité et la stabilité des structures métalliques.

et la stabilité des structures métalliques. La durabilité des éléments métalliques face aux risques de corrosion et d’usure.

des éléments métalliques face aux risques de corrosion et d’usure. Le respect des normes de sécurité pour les utilisateurs des bâtiments.

pour les utilisateurs des bâtiments. L’esthétique et la performance des ouvrages métalliques, en respectant des critères précis de finition et de traitement.

Le DTU 32 exclut cependant les constructions métalliques dans des environnements extrêmes, comme les zones à très forte corrosion ou les bâtiments soumis à des charges exceptionnelles.

Matériaux utilisés

Les matériaux employés dans les constructions métalliques doivent répondre à des exigences strictes de résistance mécanique et de durabilité. Parmi les matériaux courants, on trouve :

Acier : Principal matériau utilisé pour les structures porteuses. L’acier doit être de qualité conforme aux normes NF EN 10025 et NF EN 10210 pour garantir sa solidité et sa résistance.

: Principal matériau utilisé pour les structures porteuses. L’acier doit être de qualité conforme aux normes pour garantir sa solidité et sa résistance. Aluminium : Parfois utilisé pour des structures légères ou des éléments décoratifs en raison de sa légèreté et de sa résistance à la corrosion.

: Parfois utilisé pour des structures légères ou des éléments décoratifs en raison de sa légèreté et de sa résistance à la corrosion. Acier inoxydable : Utilisé dans des environnements spécifiques nécessitant une résistance accrue à la corrosion, par exemple pour les éléments en extérieur.

: Utilisé dans des environnements spécifiques nécessitant une résistance accrue à la corrosion, par exemple pour les éléments en extérieur. Revêtements métalliques : Pour la protection des structures contre la corrosion (peintures antirouille, galvanisation).

Mise en œuvre des constructions métalliques : Étapes clés

La mise en œuvre d’une construction métallique suit une série d’étapes précises pour garantir la qualité de l’ouvrage. Voici les principales étapes de la mise en œuvre :

1. Conception et planification

Avant de commencer, un travail de conception détaillé est nécessaire, comprenant des calculs de résistance, des plans d’implantation et des dessins d’assemblage des structures métalliques.

2. Fabrication des éléments métalliques

Les éléments métalliques (poutres, colonnes, etc.) sont fabriqués en atelier. Cette étape inclut la découpe, la soudure, le perçage et le traitement de surface des matériaux.

3. Transport et stockage

Les éléments fabriqués sont ensuite transportés sur le chantier et stockés dans des conditions permettant de prévenir tout dommage avant leur installation.

4. Assemblage sur site

Une fois sur le chantier, les éléments métalliques sont assemblés selon les plans d’exécution. Cela inclut le montage des structures porteuses et le soudage ou la fixation des différentes pièces.

5. Contrôles de qualité

Des contrôles qualité sont effectués à chaque étape de l’installation pour vérifier la conformité des matériaux et des assemblages aux exigences du DTU 32.

Tableau Comparatif des Types de Construction Métallique

Type de construction Description Matériaux utilisés Application Structures porteuses métalliques Poutres, colonnes et charpentes pour supporter les charges du bâtiment Acier, aluminium, acier inoxydable Bâtiments industriels, commerciaux Assemblages métalliques Connexions, soudures et fixations entre les éléments métalliques Acier Structures porteuses, passerelles, escaliers Revêtements métalliques Revêtement extérieur des bâtiments pour la protection et l'esthétique Acier, aluminium, zinc Façades, couvertures, métalliques Éléments métalliques spécifiques Escaliers, garde-corps et autres éléments sur mesure Acier, aluminium Intérieurs, extérieurs

Dossier d’exécution : Contenu requis

Le dossier d’exécution pour la construction métallique doit contenir plusieurs éléments essentiels, tels que :

Plans détaillés de la structure : Plans d’implantation et d’assemblage des éléments métalliques.

: Plans d’implantation et d’assemblage des éléments métalliques. Calculs de résistance : Calculs structurels pour assurer la solidité et la stabilité des constructions métalliques.

: Calculs structurels pour assurer la solidité et la stabilité des constructions métalliques. Fiches techniques des matériaux : Détails sur les matériaux utilisés, y compris leur traitement et leur provenance.

: Détails sur les matériaux utilisés, y compris leur traitement et leur provenance. Rapports de contrôle qualité : Vérifications des matériaux et des assemblages réalisés.

Préparation des matériaux

La préparation des matériaux pour la construction métallique inclut les étapes suivantes :

Contrôle de la qualité des matériaux : Vérification des propriétés mécaniques de l’acier ou des autres matériaux utilisés.

: Vérification des propriétés mécaniques de l’acier ou des autres matériaux utilisés. Traitement de surface : Application de peintures antirouille, galvanisation ou autres traitements pour éviter la corrosion.

: Application de peintures antirouille, galvanisation ou autres traitements pour éviter la corrosion. Découpe et façonnage : Découpe des éléments métalliques aux dimensions nécessaires avant leur assemblage.

Pose des ouvrages : Conformité aux recommandations

Lors de la pose des éléments métalliques, il est essentiel de respecter les spécifications du DTU 32 pour garantir la solidité et la sécurité des structures. Les fixations, assemblages et soudures doivent être réalisés avec soin, conformément aux plans d’exécution et aux règles de l'art.

Tolérances à respecter

Le DTU 32 définit des tolérances précises concernant les dimensions, l'alignement et la verticalité des éléments métalliques, afin de garantir leur parfaite intégrité et performance. Par exemple :

Tolérance de planéité des structures métalliques, généralement de l’ordre de ± 10 mm pour les grandes surfaces.

des structures métalliques, généralement de l’ordre de ± 10 mm pour les grandes surfaces. Tolérance sur les assemblages : Les fixations et les soudures doivent respecter des critères de résistance et de positionnement pour garantir la stabilité des éléments.

Le DTU 32 - Construction métallique est un document clé pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre des constructions métalliques dans le bâtiment. En suivant les recommandations de ce DTU, il est possible de garantir des structures solides, durables et sécurisées, tout en respectant les normes de qualité et de sécurité en vigueur.

Consulter le DTU 32 : Pour plus de détails, le DTU 32 est disponible auprès de l’AFNOR ou du CSTB.

Par Camille Decambu