DTU 31 - Constructions en Bois : le guide complet

Le DTU 31 encadre les règles de mise en œuvre des structures bois : charpentes, façades, ossatures. Guide complet pour bien l’appliquer.

Domaine d’application du DTU 31 - Constructions en Bois

Le DTU 31 régit les règles techniques applicables aux constructions en bois dans le cadre des travaux de construction, d’extension ou de rénovation. Ce DTU couvre plusieurs aspects de la construction en bois, notamment :

Charpentes bois : Ce type de structure est très utilisé pour les maisons individuelles ou les bâtiments à faible hauteur.

Structures bois porteuses : Pour les murs, planchers, poutres, etc., en bois, permettant la réalisation de structures portantes.

Façades en bois : Utilisation du bois pour l'enveloppe du bâtiment, que ce soit pour des raisons esthétiques ou écologiques.

Aménagement intérieur : Application du bois pour des éléments comme les escaliers, cloisons ou mobilier intégré.

Objectifs du DTU 31

Le DTU 31 vise à garantir la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions en bois. Il s’attache à :

Assurer la solidité et la stabilité des structures en bois.

Optimiser les performances thermiques et acoustiques des bâtiments.

Garantir la durabilité du bois dans les constructions, en tenant compte des risques liés à l'humidité, aux insectes et à la dégradation.

Respecter l'environnement en encourageant l'utilisation du bois comme matériau naturel, durable et renouvelable.

Le DTU 31 exclut toutefois certains types de constructions spécifiques ou des techniques non adaptées aux règles générales de la construction en bois, comme les constructions dans des zones très exposées aux risques naturels ou climatiques extrêmes.

Matériaux utilisés

Les matériaux utilisés pour les constructions en bois doivent répondre à des normes strictes de résistance et de durabilité. Les principaux matériaux utilisés sont :

Bois massif : Le bois utilisé dans les charpentes, poutres et autres éléments porteurs doit être de qualité supérieure, souvent du bois résineux comme le pin ou l'épicéa.

Panneaux dérivés du bois : Panneaux de contreplaqué, OSB, MDF, pour la construction des murs et des cloisons.

Bois lamellé-collé : Utilisé pour les structures porteuses de grandes dimensions, permettant de créer des poutres et des colonnes solides.

Traitements du bois : Pour améliorer la résistance du bois aux intempéries et aux insectes, des traitements de préservation (autoclave, thermique) peuvent être appliqués.

Mise en œuvre des constructions en bois : Étapes clés

La mise en œuvre d’une construction en bois implique plusieurs étapes techniques que le DTU 31 régit avec précision. Voici les principales étapes :

1. Préparation du terrain

Avant de débuter la construction, il est nécessaire de préparer le terrain, en réalisant les fondations adaptées au type de construction en bois, souvent légères. Les fondations doivent être conformes aux exigences du DTU 13 - Fondations.

2. Assemblage de la structure

La structure en bois est ensuite assemblée, en utilisant des poutres, des solives et des éléments de charpente en bois. Les assemblages doivent être réalisés de manière à assurer la solidité et la stabilité de l’ensemble.

3. Fixation des éléments

Les éléments en bois sont fixés avec des vis, des clous ou des chevilles métalliques adaptées aux matériaux et aux contraintes. Le choix des fixations est crucial pour garantir la résistance et la sécurité de la construction.

4. Mise en place des façades et des cloisons

Une fois la structure porteuse installée, les façades et les cloisons en bois peuvent être mises en place. Les panneaux de bois ou les éléments de bardage doivent être posés en respectant les tolérances définies par le DTU 31.

5. Finitions et traitements

Les finitions (peinture, vernis) doivent être réalisées après le montage complet des éléments en bois. Ces traitements permettent de protéger le bois et d’améliorer son aspect esthétique.

Tableau Comparatif des Types de Construction en Bois

Type de construction Description Matériaux utilisés Application Charpente bois Structures porteuses en bois pour la toiture Bois massif, lamellé-collé Maisons individuelles, bâtiments légers Structures bois porteuses Murs, planchers et poutres en bois Bois massif, bois lamellé-collé Bâtiments à ossature bois, extensions Façades bois Revêtement extérieur du bâtiment Bois massif, panneaux dérivés du bois Esthétique, écologie, isolation Aménagement intérieur Escaliers, cloisons et mobilier intégré Bois massif, panneaux dérivés du bois Maisons, appartements, espaces commerciaux

Dossier d’exécution : Contenu requis

Le dossier d’exécution pour une construction en bois doit inclure les éléments suivants :

Plans d'implantation et de détail de la structure en bois.

Cahier des charges indiquant les types de bois et les finitions à utiliser.

Rapports de contrôle sur la qualité des matériaux, notamment pour le bois et les fixations.

Fiches techniques des matériaux utilisés (panneaux, fixations, traitements).

Préparation des matériaux

La préparation des matériaux avant leur mise en œuvre est une étape cruciale. Les bois doivent être vérifiés pour leur qualité et leur conformité aux normes. Il est aussi nécessaire de traiter le bois pour éviter la dégradation par les insectes, les champignons ou l'humidité.

Pose des ouvrages : Conformité aux recommandations

La mise en place des ouvrages en bois doit se faire conformément aux instructions du DTU 31, en respectant les spécifications relatives aux dimensions, à la résistance et aux fixations. Une attention particulière doit être portée aux points de liaison et d’assemblage pour garantir la solidité des structures.

Tolérances à respecter

Le DTU 31 précise les tolérances à respecter durant la mise en œuvre des constructions en bois, notamment :

Dimensions des éléments : Les éléments en bois doivent respecter des tolérances dimensionnelles strictes pour assurer leur bon assemblage.

Alignement et verticalité : Les murs et les structures doivent être installés à la verticale et bien alignés pour garantir la stabilité du bâtiment.

Le DTU 31 - Constructions en bois fournit des règles techniques détaillées et indispensables pour assurer la qualité et la sécurité des bâtiments en bois. En suivant ce DTU, il est possible de garantir la durabilité des structures en bois, leur performance thermique et acoustique, et leur résistance face aux risques environnementaux.

Consulter le DTU 31 : Pour plus de détails, le DTU 31 est disponible auprès de l’AFNOR ou du CSTB.

Par Camille Decambu