De plus en plus populaires, les “systèmes connectés”, aussi appelés “domotique”, permettent de contrôler et d’automatiser certaines tâches répétitives de votre maison, le tout sur son smartphone. Grâce à des objets connectés, vous allez pouvoir sécuriser votre habitat, contrôler vos volets ou encore faire des économies sur votre facture de chauffage. Le but étant d’améliorer votre confort, de gagner du temps et de faire des économies. Passage en revue des différentes applications où la domotique peut rendre votre quotidien plus simple.

Sécuriser votre maison

Pendant des années, le seul moyen de sécuriser son domicile était de s’équiper de portes blindées ou encore de fermer ses volets avant son départ en vacances. Aujourd'hui, grâce à la domotique, de nouvelles solutions de sécurité s'offrent à nous.

La marque française “Netatmo” propose par exemple une solution complète permettant de sécuriser son intérieur et de déjouer les éventuelles intrusions. Composé d’une caméra, de plusieurs détecteurs d’ouverture de portes et d’une sirène, ce système complet proposé à 380€ gardera l'œil ouvert pour vous.

Discret, design et simple à installer, cette solution vous alertera à la moindre intrusion.

Sa caméra sera capable de faire la distinction entre un visage connu et celui d’un inconnu grâce à la reconnaissance faciale. Si le visage n’est pas reconnu, une alerte est envoyée sur votre smartphone avec vidéo de l’intrusion. Dans le même temps, une sirène assourdissante de 110 dB sera déclenchée automatiquement. De quoi dissuader d’éventuels cambrioleurs et vous permettre de quitter votre maison l’esprit tranquille.

Autre exemple, cette fois-ci mélangeant sécurité et confort : l’automatisation de l’ouverture et de la fermeture de vos volets grâce à des interrupteurs connectés.

“Netatmo” s’associe cette fois avec “Legrand”, “Bubendorff” ou encore “Velux”, pour proposer une série de solutions permettant de contrôler à distance ses volets roulants. Ils pourront ainsi détecter une ouverture non prévue et vous envoyer une alerte. Côté confort, ils vous offriront la possibilité d’ouvrir vos volets à une heure donnée pour être réveillé en douceur, avec la lumière du jour.

La sécurité ne concerne pas que les intrusions, elle concerne aussi les accidents domestiques. La marque “Somfy” vous permet de protéger votre maison contre les incendies, les inondations et les pannes de courant grâce à une série de capteurs connectés. Vous pourrez installer un détecteur de fumée connecté (99€) ou encore un détecteur de présence d’eau (14€), le tout pour éviter les inondations, les incendies et ainsi sécuriser encore plus votre habitat.



Chauffage : Confort et économies d’énergies

Les systèmes connectés prouvent toute leur valeur dans la gestion du chauffage, avec une large gamme de produits vous permettant de mieux contrôler et gérer votre consommation d’énergie.

Certains systèmes, comme “Wiser” de Schneider Electric, pensent la maison dans son ensemble. Cette solution prenant en charge les chaudières à fioul, gaz, radiateurs électriques, plancher chauffant et poêle à granule, offre la possibilité de gérer le chauffage de sa maison, pièce par pièce. Son mode confort vous permettra d’atteindre la température souhaitée à l’heure demandée, tandis que son mode boost augmentera la température d’une pièce d’un simple clic sur son téléphone.

Mais c’est dans la gestion de l’énergie où ces systèmes brillent particulièrement. Alors que les installations classiques ne nous permettent que de gérer la température, ces solutions connectées apportent une intelligence de gestion d'énergie à votre maison.

“Wiser” pourra apprendre de votre isolation, de la météo et de l’environnement extérieur de votre habitat et optimisera la température de chaque pièce en fonction de ces données. Il pourra aussi éteindre tous les appareils lorsque la maison est vide de ses occupants ou encore optimiser l’ouverture et la fermeture des volets pour tirer parti de la trajectoire naturelle du soleil.

Vous pourrez suivre et gérer votre consommation et ainsi connaître les performances énergétiques de votre maison.



Un marché en plein boom, mais attention à la qualité

Le marché de la “Smart home” connaît ces dernières années un véritable boom. Avec de plus en plus de marques se lançant dans ce domaine. Il devient donc aujourd’hui difficile pour le consommateur de faire son choix parmi toutes ces solutions.

Lidl, le célèbre discounter, a par exemple lancé récemment sa passerelle connectée, permettant de contrôler les lumières de votre maison par exemple. Son prix est extrêmement compétitif puisqu'il est de seulement 19,99€.

On peut également trouver myriades de systèmes connectés, souvent à la qualité relative, sur des sites comme Aliexpress et Wish. Méfiez-vous donc de ces produits qui n’auront surement pas de mises à jour et une qualité de fabrication pas toujours au rendez-vous.

Mais au-delà de la qualité de fabrication, ou des fonctionnalités de ces produits, c’est leur sécurité en ligne qui va être importante.



Piratage et sécurité de vos systèmes

La sécurité informatique de vos produits connectés à son importance. Le piratage fait de plus en plus les gros titres de la presse, pour une raison. Les attaques arrivent maintenant régulièrement. Même les géants du numérique, certains hôpitaux et les gouvernements se font maintenant pirater et ainsi voler leurs données confidentielles. Avec à la clef chantage et demande de rançon. Un business très lucratif et peu risqué pour les pirates.

Cette problématique ne concerne pas que les grands groupes, les particuliers aussi sont touchés. Il est donc important de penser à la sécurité de ses données lors du choix et de l’installation de ses appareils connectés.

Ces objets sont une porte d’entrée facile pour les pirates. La plupart du temps, après l’achat d’un produit connecté, le particulier va se contenter de le relier au wi-fi. Sans changer le mot de passe par défaut de l’appareil, sans le mettre à jour.

C’est de là que naissent ce qu’on appelle, les failles de sécurité.

Une caméra de surveillance pourra alors être par exemple détournée par des pirates, qui vous filmeront à votre insu. Ou encore, entrez dans votre ordinateur pour voler des données sensibles.

C’est pourquoi il est important lors de votre achat d’un système connecté, de choisir une marque reconnue, qui proposera des mises à jour régulières de ces produits pour sécuriser un maximum votre installation.

Pour sécuriser votre installation, il sera bon de suivre des pratiques simples, conseillées par les experts en sécurité informatique.

En premier lieu, il est recommandé de changer le mot de passe par défaut de son appareil et de le remplacer par un mot de passe dit “solide” (mélange de majuscules, de minuscules et de chiffres).

Second réflexe, mettre à jour ses appareils régulièrement et à chaque fois qu’une nouvelle version du logiciel vous est proposée.

Ces deux actions simples vous permettront d’avoir un réseau sécurisé et d'éloigner les pirates.



Tous les objets n’ont pas besoin d’être connectés

Comme nous l’avons vu, ce marché des objets connectés attire les convoitises et de plus en plus de marques tentent de proposer des produits toujours plus originaux. Mais à force de vouloir rendre n’importe quel objet connecté, on se retrouve avec des produits pas forcément utiles.

Comme avec “RollScout”, un porte rouleau de papier toilette connecté, qui pour 59$ vous préviendra une fois arriver à la fin de votre rouleau. Ou encore “Hair Coach”, la brosse à cheveux connectée, fruit du partenariat entre L'Oréal et Withings, qui vous enverra des notifications si vous brossez trop fort vos cheveux.

N’oublions donc pas qu’avant d’acheter un objet connecté, il est important de se demander si celui-ci apporte une vraie valeur à notre quotidien.

La maison connectée est une révolution en cours qui peut apporter un vrai plus en matière de gestion de l’habitat et donc en termes d’économie d'énergie.

Économies d’énergie particulièrement importantes dans l’époque qui est la nôtre.

De nombreuses solutions existent aujourd’hui, couvrant à peu près toutes les pièces de la maison et toutes les applications. Il ne vous reste plus qu'à trouver les solutions qui correspondent le mieux à votre vision de la "Smart Home".

Elsa Bourdot