Le FCBA, institut technologique des filières forêt-bois et ameublement, lance trois nouveaux outils gratuits pour mieux comprendre et maîtriser la préservation des bois : un ouvrage complet sur les dernières évolutions réglementaires et les différents traitements des bois, un guide pratique pour accompagner les prescripteurs dans leurs choix, et un nouveau site dédié à la certification CTB B+.

Quelques mois après avoir lancé son guide technique dédié à la finition et à l'entretien du bois en extérieur, le FCBA publie cette fois-ci un ouvrage complet, un guide pratique, et un nouveau site dédié à la certification CTB B+, concernant la durabilité et la préservation des différentes classes de bois.

Un ouvrage complet de près de 200 pages

Le premier ouvrage intitulé « Comprendre et maîtriser la durabilité du bois dans la construction », financé par le CODIFAB et le Ministère de l'Agriculture, est une nouvelle version enrichie du « Guide d'emploi des normes », qui datait de 2002.

Destiné aux constructeurs, prescripteurs, charpentiers, parqueteurs, ou menuisiers, le nouvel ouvrage met notamment à jour les évolutions réglementaires et normatives, que ce soit européennes ou plus spécifiquement françaises.

Ce guide de près de 200 pages fait également le point sur les agents biologiques de dégradation du bois comme les champignons et les insectes xylophages (mérule, termites, charançons...), les traitements et produits biocides, et les procédés techniques (trempage, autoclave...).

Un guide pratique et un site plus synthétiques

Plus synthétique, le guide CTB B+ fait quant à lui le point sur les classes de bois et vise à aider le prescripteur dans ses choix pour assurer la durabilité de l'ouvrage.

Enfin, le nouveau site ctbbplus.fr, propose des fiches techniques avec des informations pratiques et des conseils de pose et d'entretien. Il se structure en quatre grandes rubriques : les façades et terrasses bois, les aménagements extérieurs en bois, les emplois agricoles, et les classes d'emploi des bois.

Depuis le menu, l'internaute peut également passer vers les sites des autres marques de certification : CTB A+ pour le service, CTB P+ pour les produits de traitement, et CTB E+ pour les experts en pathologies des bois.

Claire Lemonnier