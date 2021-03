L’Éducation nationale, l’OPPBTP et la CCCA-BTP ont annoncé le lancement d’une formation e-learning destinée aux enseignants pour qu’ils développent leurs connaissances concernant l’Intervention à Proximité des Réseaux et la réglementation Anti-Endommagement, et puissent ainsi mieux préparer les apprenants à ces enjeux. Le cursus, proposé gratuitement, consiste en une formation de 8 heures.

La formation proposée aux enseignants et formateurs de l’enseignement professionnel BTP vise à développer leurs connaissances afin de mieux préparer les étudiants à l’obtention de l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR). Dans un communiqué, l’OPPBTP explique que depuis 2019, la plupart des diplômes professionnels et de techniciens supérieurs du Bâtiment et des Travaux Publics garantissent la maitrise des compétences de leur titulaire pour la délivrance par le futur employeur d’une AIPR. La législation a pour objectif de réduire les atteintes aux réseaux sous-terrains, aériens et subaquatiques, et de limiter les accidents liés aux endommagements des réseaux sensibles. Le parcours de formation à distance doit apporter l’assurance que les professeurs et formateurs des lycées professionnels « soit eux-mêmes compétentes sur ces questions ». Pensé par l’OPPBTP, en collaboration avec le CCCA-BTP et l’académie de Nantes, le cursus en ligne de 8 heures est gratuit et mis à disposition de la totalité des enseignants sur la plateforme institutionnelle de formation à distance M@gistère du Ministère de l’Éducation Nationale, la plateforme du CCCA-BTP Aptyce ainsi que celle de l’OPPBTP. Rose Colombel

