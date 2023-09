À travers un sondage, Rothelec, fabricant de radiateurs électriques, analyse l'importance de l’origine française dans le choix des produits du bâtiment. Si on découvre une méconnaissance du panel concernant les appellations « Made in France » et « Origine France Garantie », certains sondés les considèrent comme un signe de qualité.

La place du made in France dans le bâtiment continue à prendre de l’ampleur. Dans notre magazine de mars dernier, consacré au sujet, on découvrait que son développement en sortie de crise sanitaire soulevait différents scénarii : réindustrialisation de la France, progression du circuit-court…

D’autant que la France - métropolitaine comme ultramarine - regorge de matières premières permettant de réinventer la construction, le tout soutenu par une forte transition à l’ère du numérique.

Toutefois, l’origine française d’un produit du bâtiment influence-t-elle le comportement d’achat des particuliers ? C’est sur cette question qu'une enquête de Rothelec s’est penchée. Le fabricant de radiateurs électriques a sondé 6 225 Français âgés de 18 ans et plus, entre le 14 juillet et le 30 août dernier.

Une méconnaissance des appellations « Made in France » et « Origine France Garantie »

Première observation de Rothelec : « Les Français ne connaissent absolument pas les différences entre des produits « Made in France » et « Origine France Garantie », relève son président, Éric Anes.

53 % des répondants savent qu’un produit « Made in France » ne peut pas être 100 % français, et comprend certaines étapes de fabrication dans d’autres pays. Et seulement 32 % reconnaissent un produit « Origine France Garantie », qui favorise les savoir-faire industriels et artisanaux français, dans le respect des règles du Code des Douanes de l'Union.

« En étant ainsi incapables d’établir des distinctions précises, les consommateurs ne peuvent pas choisir en connaissance de cause. Cela pose automatiquement des problèmes de déception et de frustration. Il est primordial de mieux informer les Français sur les atouts et surtout sur les différences de chaque appellation », encourage Éric Anes.

L’appellation « Made in France » davantage valorisée

Le label « Made in France » est considérée comme un signe de qualité par 72 % des Français, tandis que celui « Origine France Garantie » est estimé comme tel par 54 % du panel. L’« Origine France Garantie » est davantage considéré pour des caractéristiques de longévité (55 %). 63 % des sondés sont prêts à payer plus cher un produit « Made in France » et 51 % un produit « Origine France Garantie ».

Mais dans leurs achats liés à l’habitation, les Français choisissent davantage en priorité les produits avec de tels labels pour la décoration (53 % « Made In France » et 41 % pour « Origine France Garantie »). Arrivent après les revêtements, murs et sols, etc. (33 % et 27 %) et les systèmes de chauffage (31 % et 25 %).

Pour autant, la présence de ces appellations ne figure pas parmi les premiers critères de choix des Français, mais respectivement à la quatrième et à la sixième place. Le prix arrive en tête des critères d'achat, devant le design et les qualités du produit.

