Par la voix de Chantal Jouanno, le gouvernement devrait inscrire dans le projet de loi « Engagement national pour l'environnement », dit Grenelle 2, des dispositions qui limiteraient à 3% le coût de l'eau dans le budget des ménages.

», a déclaré devant des journalistes la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, Chantal Jouanno, venue à Metz vendredi 27 novembre assister à la signature d'un nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du comité de bassin Rhin-Meuse. A la mi-novembre, des députés communistes avaient déposé une proposition de loi pour mettre en oeuvre un « droit à l'eau » par le biais d'une allocation garantissant que «».

La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie a indiqué que les modalités d'application de la mesure seraient dévoilées le 15 décembre, lors de la prochaine réunion du Conseil national de l'eau (CNE). Elle a toutefois évoqué, sans les préciser, des « moyens de restitution » aux ménages pour lesquels le prix de l'eau dépasserait l'objectif de 3%. Le CNE, qui rassemble des usagers, des associations, des collectivités territoriales, des représentants de l'Etat et les présidents des comités de bassin, constitue l'instance des débats d'orientation préalables à la définition de la politique de l'eau, sur laquelle il formule des avis consultatifs.

Chantal Jouanno a parallèlement indiqué que « les discussions se poursuivaient » avec les chauffeurs-routiers sur la taxe carbone, dénoncée comme « inefficace au plan environnemental et dangereuse au plan économique » par trois organisations professionnelles du transport routier. La FNTR, l'Unostra et TLF réclament notamment un remboursement de la taxe carbone à hauteur de 75%, comme pour l'agriculture, et non à 36% comme prévu par le gouvernement.

Bruno Poulard (source AFP)