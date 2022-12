Quel est le chauffage le plus économique ? (étude Hello Watt)

Alors que le froid hivernal s’installe et que les prix de l’énergie augmentent, Hello Watt a comparé les différents systèmes de chauffage pour désigner le plus économique. La PAC continue de sortir en tête du classement, confirmant le succès de cette solution sur le marché.

En ce grand froid hivernal sur fond de crise énergétique, il n’est pas surprenant de voir les Français s’interroger sur les meilleur système de chauffage, tant en termes de confort thermique et qu’économies d’énergies. Une interrogation à laquelle Hello Watt, spécialiste en conseil énergies pour les particuliers, a consacré une étude fin novembre.

« Quand on souhaite remplacer son système de chauffage, il ne suffit pas de comparer uniquement l'investissement de départ : à terme, la part que représente l’achat du combustible est beaucoup plus importante. Nous avons étudié les modes de chauffage à travers une facture annualisée qui prendrait en compte », expose Hello Watt en préambule.

La pompe à chaleur en haut du podium des systèmes de chauffage

L’étude repose sur la base d’une maison de 100 m2, avec 12 000 kWh de chaleur nécessaire. Le pompe à chaleur (PAC) trône parmi les systèmes de chauffage les plus performants, capable de produire trois plus de chauffage qu’il ne consomme d’énergie. En deuxième place vient la poêle à bois dont le rendement est de 95 %, comme le système de chaudière biomasse. Le taux de rendement d’une chaudière gaz Très Haute Performance Énergétique (THPE) est estimé à 90 %.

Dans les solutions à plus faible rendement on trouve la chaudière fioul et les convecteurs électriques - appelés « grille-pain » dont la performance est évaluée à 80 %.« Nous avons négligé le coût d’entretien des équipements dans nos calculs car il est quasiment égal entre chaque équipement. Par exemple, l’entretien d’une chaudière gaz coûte 125 €/an, quand l’entretien d’une pompe à chaleur coûte 250 € tous les 2 ans », précise Hello Watt.

À partir de ces données, le conseiller en énergie a établi son classement des systèmes de chauffage, pour des ménages équipés d’un réseau d’eau chaude, comme les maisons anciennement équipées d’un chauffage au gaz ou au fioul.

Plus précis, le classement place la PAC Air-Eau en tête du podium, ce qui confirme son succès actuel. Arrive en deuxième place la chaudière biomasse. « Ces chaudières utilisent un combustible peu cher : le bois. Elles sont écologiques, mais il faut pouvoir stocker les granulés ou les bûches ! », commente Hello Watt. La chaudière gaz est troisième sur le marché. « Si le logement est raccordé au réseau, le gaz naturel est l’option à privilégier. Sinon, c’est du gaz propane en citerne qu’il faudra utiliser », développe Hello Watt.

Mais qu’en est-il des maisons non équipées d’un réseau d’eau chaude ? Selon les estimations Hello Watt, c’est la pompe à chaleur Air-Air qui arrive à la première place. Pourquoi ? « La pompe à chaleur Air-Air puise les calories présentes dans l'air extérieur puis les diffuse à l'intérieur du logement sous forme d'air chaud », explique l’auteur de l’étude. En seconde place, on retrouve le poêle à granulés, « même s’il est plutôt à envisager sous forme de chauffage d’appoint », souligne Hello Watt.

Enfin, le chauffage électrique occupe à la troisième place. « Se chauffer exclusivement à l’aide de radiateurs électriques revient très cher. Dans ce cas, l’installation de panneaux solaires pour produire sa propre électricité peut être une très bonne option », compare le conseiller en énergie.

Si certains systèmes se distinguent, il n’empêche que « pour certains appareils de chauffage, des variations importantes d’investissement en fonction des revenus. Même si la part de l'investissement initial est moins déterminante que celle du combustible, les revenus d’un ménage peuvent donc faire légèrement varier le choix du meilleur système de chauffage », conclut Hello Watt.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock