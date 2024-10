Alors que les coûts de l'énergie ne cessent d'augmenter, de plus en plus de ménages et d'entreprises se tournent vers les énergies renouvelables pour réduire leur facture d'électricité. Parmi ces sources d'énergie, les panneaux photovoltaïques tirent leur épingle du jeu depuis de nombreuses années. Dans un contexte énergétique et technologique en constante évolution, les panneaux photovoltaïques sont-ils une option viable pour réduire sa facture d'électricité en 2024 ?

Le prix des panneaux solaires photovoltaïques Le coût d’installation de panneaux solaires photovoltaïques Avant de calculer les bénéfices liés aux installations photovoltaïques, il convient de prendre en compte les différents coûts de ce type d’installation. Comme tous les travaux de transition énergétique, l’installation de panneaux photovoltaïques présente un investissement de départ important. Il est toutefois difficile d’exprimer un tarif exact, tant plusieurs facteurs peuvent faire varier le prix final : le nombre et le type de panneaux solaires installés, la pose, la puissance, les aides mobilisées… De manière générale, la fourchette de prix pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques est la suivante : Puissance de l’installation Prix moyen en 2024 3 kWc Entre 7 000 et 13 000 euros 6 kWc Entre 14 000 et 19 000 euros 9 kWc Entre 17 000 et 25 000 euros Ces prix incluent le matériel et la pose par un artisan RGE. Découvrez les meilleurs panneaux solaires pour votre installation. Le coût d’entretien d’un panneau photovoltaïque Le coût d’entretien est quant à lui relativement faible. Il est conseillé de nettoyer ses panneaux solaires au moins une fois par an. Si vous êtes équipés, vous pouvez le faire vous-même, sinon, vous pouvez faire appel à un professionnel, dont le prix de l’intervention est compris entre 100 et 150 euros. Pour une efficacité optimale, il reste conseillé de faire appel à un professionnel tous les 3 à 5 ans afin de vérifier l’ensemble de l’installation. La durée de vie d’un panneau solaire Aujourd’hui, la durée de vie d’un panneau solaire photovoltaïque est comprise entre 25 et 40 ans. Ils disposent par ailleurs d'une garantie allant de 10 à 25 ans. Les aides existantes pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques Afin d'encourager le développement des énergies renouvelables et d’aider les ménages à financer leurs travaux d’économies d’énergie, l'État français a mis en place plusieurs dispositifs d’aides pour l’installation de panneaux solaires. La prime à l’autoconsommation Il est nécessaire de remplir trois conditions pour bénéficier de la prime à l’autoconsommation, dont la demande doit être réalisée lorsque le dossier de raccordement au réseau est déposé : Les panneaux solaires doivent être installés sur une toiture et non au sol ;

La puissance de l’installation doit être inférieure à 100 kWc ;

Choisir comme modèle d’utilisation l’autoconsommation avec vente du surplus. Réévaluée de manière récurrente, vous trouverez ci-dessous la valeur de la prime à l’autoconsommation au premier trimestre 2024 (jusqu’au 30 avril 2024). Puissance de l'installation Montant de la prime Puissance inférieure ou égale à 3 kWc 350 par kWc Entre 3 et 9 kWc 260 par kWc Entre 9 et 36 kWc 200 par kWc Entre 36 et 100 kWc 100 par kWc La vente de son surplus d’électricité Il est possible de vendre son surplus d’électricité à un fournisseur d’électricité. Le prix d’achat est déterminé tous les trimestres par l’État. À titre d'exemple, les prix suivants courent jusqu’au 30 avril 2024 : Puissance de l'installation Tarif réglementé Puissance inférieure ou égale à 3 kWc 0,1297 € / kWh Entre 3 et 9 kWc 0,1297 € / kWh Entre 9 et 36 kWc 0,0778 € / kWh Entre 36 et 100 kWc 0,0778 € / kWh Supérieur à 100 kWc 0,1171 € / kWh (jusqu’à 1100 kWh / kWc) puis 0,0400 € / kWh) La TVA à taux réduit Les installations photovoltaïques raccordées au réseau d'une puissance inférieure ou égale à 3 kWc peuvent bénéficier d'un taux de TVA à 10 % lors de l’achat. Quelle est la rentabilité des panneaux solaires photovoltaïques ? La rentabilité d’une installation dépendra du mode de consommation choisi. Il en existe trois : La production avec vente de surplus . C’est le mode de consommation le plus répandu. Il consiste à consommer sa propre électricité selon ses besoins et ses activités et de vendre le surplus produit à un fournisseur d’électricité ;

. C’est le mode de consommation le plus répandu. Il consiste à consommer sa propre électricité selon ses besoins et ses activités et de vendre le surplus produit à un fournisseur d’électricité ; La production avec vente totale . La production est alors entièrement destinée à être revendue à un fournisseur d’électricité. Alléchante sur le papier, cette option n'offre néanmoins aucun accès à des aides financières ;

. La production est alors entièrement destinée à être revendue à un fournisseur d’électricité. Alléchante sur le papier, cette option n'offre néanmoins aucun accès à des aides financières ; L’autoconsommation totale. Il s’agit de consommer son électricité produite sans revendre le surplus. Panneaux solaires : une baisse immédiate de la facture En moyenne, des panneaux solaires en autoconsommation permettent de réduire sa facture d’électricité de 20 à 50 %. La rentabilité des panneaux solaire photovoltaïques En fonction du monde consommation choisie, le temps avant qu’une installation devienne rentable varie. Mode de consommation Rentabilité estimée La production avec vente de surplus Entre 8 et 15 ans La production avec vente totale Entre 12 et 15 ans L'autoconsommation totale Entre 10 et 15 ans si une batterie de stockage est installée En 2024, les panneaux photovoltaïques restent une solution viable pour réduire sa facture d'électricité. S’ils permettent de réduire la facture d’électricité dès la première année, le coût total de l’installation est néanmoins rentabilisé au minimum au bout de 8 ans. Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock