Forfaits MaPrimeRénov', prix de l'électricité... ce qui change au 1er février

« L’année 2023 semble marquer un tournant dans la volonté de massifier les travaux de rénovations énergétiques globales », indique Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Hellio, qui rappelle l'essentiel des changements attendus au 1er février 2023 pour l’énergie et la rénovation énergétique.

MaPrimeRénov' réhausse ses plafonds

Parmi les différentes évolutions, les plafonds des travaux finançables par le dispositif public d’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' vont être revalorisés au 1er février 2023, pour tenir compte de la hausse des prix.

Les forfaits « rénovations globales » pour les ménages aux ressources intermédiaires (violets) seront ainsi relevés de 7 000 € à 10 000 €, et ceux des ménages supérieurs (roses) passeront de 3 500 € à 5 000 €, afin d'orienter plus clairement ces foyers vers les bouquets de travaux les plus performants. « Les ménages roses sont à ce titre exclus des financements par geste, sauf en Outre-mer », précise Hellio.

À partir du 1er février 2023, les plafonds de travaux finançables avec « MaPrimeRénov' Sérénité », dispositif qui doit permettre au logement rénové un gain énergétique d’au moins 35 %, seront également revalorisés de 30 000 à 35 000 € pour mieux accompagner les ménages les plus modestes (ménages bleus) dans leurs projets de rénovation globale.

Quant au dispositif « MaPrimeRénov Copropriétés » - qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique sur les parties communes des copropriétés - ce dernier verra ses plafonds relevés de 15 000 à 25 000 euros.

« C’est plus que jamais le moment de s'engager sereinement dans la rénovation globale de sa copropriété, et cela commence par le choix d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui pourra également mobiliser l'aide à la rénovation globale des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) », commente Tanguy Dupont, directeur des solutions Hellio pour l'habitat collectif.

Par ailleurs, les primes qui récompensent l’installation d’un poêle à granulés et d’une VMC double flux diminuent à partir du 1er février pour les ménages aux revenus dits modestes et très modestes.

+15 % pour l’électricité

Autre changement notable : la hausse des tarifs de l’électricité sera limitée à 15 %, en raison de la prolongation du bouclier tarifaire sur l’énergie, mis en place en 2021 pour protéger le pouvoir d’achat des Français. Toutefois, cette hausse est la plus forte enregistrée depuis 2010.

La limitation devient ainsi supérieure à celle de 2022, qui était de 4 %. « Mais elle concerne tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes », précise service-public.fr.