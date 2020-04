Alors que les Français se lancent de plus en plus dans des travaux de rénovation en cette période de confinement et que trouver un professionnel n’est pas toujours chose aisée, ManoMano annonce lancer son service AlloMano, qui fournit gratuitement de l’aide pour un dépannage ou autre réparation urgente.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’enseigne de bricolage ManoMano a commandé une étude à Harris Interactive pour comprendre les occupations des Français durant le confinement. Confinement : 31 % des Français bricolent Cette enquête, réalisée en ligne le 26 mars auprès d’un échantillon de 1037 personnes âgées de plus de 15 ans et représentatives de la population française, montre que 31 % des Français s’adonnent davantage au bricolage et aux travaux d’entretien. Selon l’étude, cette occupation est d’autant plus importante dans les foyers avec enfants (39 %). 86 % des personnes interrogées pensent que le confinement est l’occasion de réaliser un grand ménage de printemps. 60 % d’entre elles affirment également se sentir prêtes à se lancer dans des travaux de peinture. C’est particulièrement vrai parmi les ruraux (71 %) et les familles avec enfants (70 %). Concernant les travaux plus complexes, 30 % des interrogés sont prêts à s’attaquer à des tâches de plomberie, et 25 % à réparer des appareils électroménagers. AlloMano, une aide en cas d’urgence Alors qu’il peut être aujourd’hui plus difficile de faire appel à un professionnel, ManoMano lance AlloMano, un service gratuit qui propose d’aider les Français en ligne ou par téléphone pour un dépannage. L’enseigne de bricolage annonce ainsi mettre à disposition des experts professionnels pour donner des conseils gratuits et instantanés 7 / 7 jours. « Nous sommes ravis d’apporter notre contribution en proposant gratuitement ce service à toutes les personnes qui ont un besoin urgent pendant le confinement. Nous connaissons tous des moments d’urgence et dans le contexte actuel, réaliser des réparations soi-même peut être un challenge », explique Artur Serra, chef du projet AlloMano. « Nous espérons que les Français seront heureux de recevoir un coup de pouce de professionnels, à distance et gratuitement pour réaliser leurs projets de plomberie, d’électricité ou encore de petits travaux », conclut-il. C.L. Photo de une : Adobe Stock

Redacteur