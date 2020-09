Le Cercle Promodul / INEF4 accompagne les acteurs concernés par les transitions énergétique, environnementale et numérique du bâtiment dans leur montée en compétences. A travers ses actions, le Fonds de dotation vise l’émergence et la diffusion de solutions nouvelles. C’est aujourd’hui via une plateforme virtuelle, que l’organisme souhaite améliorer les connaissances des professionnels. Baptisé le LAB, l'outil se veut un centre de ressources « inédit ».

Le Cercle Promodul / INEF4 est à l’origine d’un certain nombre d’études dédiées aux mutations auxquelles fait face le secteur du bâtiment. Parmi les sujets traités, la RE2020, l’économie circulaire, la rénovation énergétique ou encore le confort et bien-être des occupants.

Pour renforcer son action dans l’accompagnement et la montée en compétences des acteurs concernés par les transitions énergétique, environnementale et numérique du bâtiment, le Fonds de dotation annonce le lancement du LAB, une plateforme virtuelle inédite qui permettra au plus grand nombre de s’informer.

Accessible gratuitement, le LAB propose de nombreux outils destinés aux professionnels comme aux particuliers. Formateurs, enseignants, étudiants et stagiaires peuvent également y trouver leur compte via des contenus régulièrement mis à jour et alimentés par de nouvelles analyses issues des travaux collaboratifs, précise un communiqué.

« Véritable base documentaire, cette plateforme se veut instructive et pédagogique, accessible à tous pour contribuer, tant en construction neuve qu’en rénovation, à l’atteinte des objectifs européens et nationaux ambitieux. Mais également pour favoriser l’essor des lieux de vie et de travails sains, performants, durables et confortables », déclare Jean-Luc Buchou, Délégué Général du Fonds de dotation.

Du contenu adapté à chaque public

Pour en faciliter la lecture, la plateforme s’organise autour de pages thématiques dédiées. Le visiteur peut ainsi « retrouver l’outil approprié » à ses besoins « en un simple clic ».

Une multitude de formats dynamise le tout : des questionnaires pensés de manière « ludique et instructive » permettent de se documenter et de comprendre des concepts clés. Des outils numériques et de simulation sont en cours de développement. Une base de connaissances, des fiches pratiques ou encore des guides, rapports et retours d’expérience sont là pour approfondir les sujets, et surtout les expliquer. Parmi eux, la qualité de l’air intérieur, la production d’énergie renouvelable, le confort d’été ou encore le BIM.



R.C