Vous êtes peintre en bâtiment ou vous souhaitez le devenir ? C’est le moment pour vous de connaître les débouchés de votre futur métier. Assurez-vous d’être bien payé en découvrant le salaire d’un peintre en bâtiment afin d’évoluer dans votre carrière. C’est un métier qui vous passionne, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? On vous en dit davantage dans cet article sur la fiche métier d'un peintre en bâtiment.

En quoi consiste le métier de peintre en bâtiment ?

De nombreux professionnels du BTP interviennent lors d’un chantier. C'est uniquement à la fin de celui-ci, que le peintre en bâtiment joue un rôle très important dans les travaux de finition. Il peut intervenir à la fois chez des particuliers ou sur des plus grands chantiers, comme dans le tertiaire. Les techniques et matériaux dans ce métier sont en constante évolution, ce qui lui permet de travailler en extérieur, par exemple sur les façades, les volets ou fenêtres, mais aussi en intérieur, dans toutes les pièces d’une habitation afin d’embellir les murs.

Le peintre décorateur collabore avec les architectes et les designers pour soigner l'originalité des intérieurs et des façades. Il peut réaliser des compositions murales comme la création de fresques. Tandis que le peintre en bâtiment est généralement plus demandé pour les travaux de peinture des murs et plafonds.

Ainsi, le peintre doit savoir travailler en équipe, être minutieux, polyvalent, et connaître et respecter les consignes de sécurité sur un chantier. Non seulement, il illumine les murs, mais apporte aussi des conseils à ses clients sur la décoration et l’harmonie des couleurs.

Quelles sont les missions d’un peintre en bâtiment ?

Préparer le chantier :

Préparer la peinture adéquate pour les différents chantiers et le matériel nécessaire en s’équipant de ses outils (brosse, rouleaux, pistolets, raclettes, ponceuse...)

Installer des échafaudages pour les travaux de ravalement de façades et pour des pièces hautes

Protéger le sol lorsqu’il est dans une pièce pour éviter les tâches

Couvrir les éléments qui ne doivent pas être peints avec des protections et nettoyer les surfaces à traiter

Préparer la surface à peindre :

Poncer la surface pour enlever l’ancienne couche de peinture ou enlever la tapisserie

Boucher les trous et masquer les défauts (mastiquer, enduire, lisser la surface)

Faire les premières couches d’accrochages sur les plafonds, murs et boiseries

Une fois que toute la préparation est effectuée, la peinture est appliquée mécaniquement ou manuellement.

Réaliser des décors :

Revêtement mur et sol (papier peint, imitation de bois, tissu, dorure moquette, parquet etc.)

Quel est le salaire d'un peintre en bâtiment ?

Le salaire d'un peintre en bâtiment peut fluctuer et augmentera en fonction de l’expérience. Il prend en compte le diplôme obtenu, mais aussi le fait d’être salarié ou entrepreneur.

Une négociation salariale avec l'employeur ou le futur employeur est possible, à l'aide d'arguments sur le savoir-faire ou les connaissances dans les autres métiers du BTP. De ce fait, la justification du niveau de compétence, permet d'augmenter la rémunération qui sera supérieure à la moyenne.

Les grilles de salaires dans le BTP dépendent de plusieurs critères mais sont revalorisées tous les ans.

Comment devenir peintre en bâtiment ?

Quelles sont les formations pour être peintre en bâtiment ?

Plusieurs alternatives existent pour devenir peintre en bâtiment, quelle que soit la formation antérieure, il est possible d’avoir des débouchés.

Préparez votre projet professionnel en faisant une formation adaptée qui vous correspond :

Continuer son parcours après la 3ème vers un CAP est la première porte d'entrée vers le métier de peintre en bâtiment. Le certificat d'aptitude professionnelle d'applicateur de revêtements est accessible en 2 ans. Par la suite, vous pouvez le compléter avec une MC plaquiste ou peintre décoration.

CAP ou équivalent

CAP Peintre applicateur de revêtements

CAP Solier moquettiste

CAP Arts et techniques du verre

TP façadier peintre / bâtiment

CAP ou équivalent + 1 an

MC Plaquiste

Bac ou équivalent

Bac pro Aménagement et finition du bâtiment

BP Peintre applicateur de revêtements

TP peintre décorateur

Bac + 1

MC Peinture décoration

Évolution de carrière d'un peintre en bâtiment

L'industrie du BTP est très dynamique, c’est pourquoi il y a une forte demande pour des peintres hautement qualifiés. Lorsqu’un peintre en bâtiment souhaite évoluer dans sa carrière, il est judicieux de pouvoir proposer une offre globale aux clients en élargissant ses compétences dans le bâtiment.

Grâce à une formation complémentaire, il est possible de se spécialiser et d’acquérir des nouvelles compétences en (électricité, menuiserie, pose de vitres, etc.). Une évolution de carrière peut se poursuivre, en tant que peintre enduiseur, poseur en revêtement de mural collé, peintre en vitrier, ou encore monteur en isolation thermique.

Ces nouveaux atouts permettent de maîtriser l’intégralité des aspects d'un chantier, mais aussi augmenter les potentiels clients. De plus, avec plusieurs années d'expérience en tant que peintre en bâtiment, il est possible de diriger une équipe en devenant chef d’équipe ou chef de chantier avec une formation adaptée

Par ailleurs, de nombreux peintres en bâtiment décident de devenir indépendants et de créer leur propre entreprise. C’est peut-être le moment pour vous d’envisager une reconversion professionnelle ou d’augmenter vos compétences.

Sabrina Coëzy

Photo de Une : © AdobeStock