Ce mardi, l’agence de recrutement Hays livrait sa grille de salaires 2021 dans le BTP. Résultats de l'étude : une petite hausse des rémunérations pour certains postes en tension, comme celui de conducteur de travaux, grimpant de 1 000 euros annuels bruts pour un niveau débutant à Paris. L’écart de salaires entre zone francilienne et autres régions françaises se fait toujours sentir, allant jusqu’à -8 % dans le domaine de l’architecture.

« Historiquement cyclique et particulièrement dépendant du contexte socio-économique global, le secteur du BTP n’a pas été épargné par la pandémie », déclare le cabinet de recrutement Hays dans une étude publiée ce mardi 10 mai. « Depuis le second trimestre 2020, l’évolution favorable que connaissait le marché du BTP depuis près de 5 ans a connu un véritable coup d’arrêt, avec une chute globale de l’activité de plus de 15 % sur cette même année », abonde le rapport.

D’autant que la reprise de l’activité 2021 n’est pas aussi « franche qu’espérée », la construction neuve restant à la traine. Pareil pour les travaux publics, pour lesquels la commande publique s'efface. Seuls les travaux de rénovation et de réhabilitation, soutenus par le dispositif d’aide MaPrimeRénov’ et dont l’activité est consolidée aujourd’hui par la lancement de France Rénov', semblent s’en tirer.



Toujours des tensions en recrutement chez les conducteurs de travaux

Sans compter les pénuries de matières premières, renforcées par le conflit-russo-ukrainien, impliquant « une augmentation des coûts de construction et un rallongement des délais », observe l’étude Hays.

Autre pénurie freinant le secteur : celle de la main-d’œuvre. Les profils de conducteur de travaux demeurent les plus recherchés dans le top 3 établi par Hays, suivi par les chefs de projets, et les ingénieurs études de prix. Le poste de conducteur de travaux principal reste en tête des métiers en tensions de recrutement, devant les directeurs de travaux, et les ingénieurs méthodes.

« Le secteur de la maîtrise d’œuvre rencontre toujours autant de difficultés à recruter, particulièrement en VRD (Voirie et Réseaux Divers) et CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) » précise le cabinet de recrutement.

Une hausse des salaires dans le BTP, stimulée par les projets du Grand-Paris

« La crise sanitaire a provoqué de nombreuses mutations d’une région à l’autre sur des postes à responsabilités qu’il faut dorénavant combler, quitte à assouplir son niveau d’exigence quant au degré de séniorité. Les leviers que sont la rémunération et les avantages proposés restent les plus efficaces pour attirer et retenir les talents d’aujourd’hui et de demain », poursuit Hays.

Le poste de conducteur de travaux principal est un bon exemple de cette tendance. Le salaire annuel brut moyen passant de 53 000 euros en 2020 à 55 000 euros en 2021, pour les débutants (0 à 3 ans d’expérience), à Paris.

Le constat est le même du côté des chefs de projets, pour lesquels le salaire évolue de 43 000 à 45 000 euros bruts de rémunération annuelle, et de 43 000 à 44 000 chez les ingénieurs méthodes pour les débutants à Paris.

Pour les directeurs de travaux, c’est à la fois à Paris et en régions que le salaire annuel proposé augmente sur l’année, grimpant chacun d’environ 1 000 euros, tandis qu’une stabilisation est enregistrée pour la rémunération des ingénieurs études de prix.

La légère augmentation observée traduit bien l’urgence de recruter, afin de mieux honorer les carnets de commandes en hausse sur l’année précédente. « La rénovation urbaine programmée sur le territoire national et les projets d’envergure, tels que le Grand Paris et les Jeux Olympiques en Île-de-France, offrent des perspectives d’emploi favorables », ajoute l’étude.

On observe par ailleurs un fossé entre les salaires des professionnels du BTP franciliens et ceux de professionnels établis sur le reste du territoire français. En témoigne l’écart de 5 % parmi les entreprises générales, mais aussi les organisations de maîtrise de d’œuvre. Et la dynamique s’approfondit au sein des cabinets d’architectes (-8 %), d’architecture intérieur (-6 %), et d’agencement (-6 %).



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock