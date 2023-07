Dans le secteur du BTP (Bâtiment et Travaux Publics), l'apprentissage joue un rôle crucial pour former la main-d'œuvre qualifiée de demain. Avec l’apprentissage, les entreprises du BTP offrent aux jeunes la possibilité de développer leurs compétences pratiques tout en étudiant en parallèle. Dans cet article, nous examinerons les salaires des apprentis dans le BTP en 2023, en précisant les variations selon les métiers et les niveaux de formation.

L’apprentissage dans le secteur du BTP

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui permet au salarié de suivre une formation sur le principe de l’alternance. La formation suivie prépare à l’obtention d’un Diplôme ou d'un Titre Professionnel. Sa durée peut varier entre 1 et 3 ans.

Les candidats de 16 à 29 ans révolus souhaitant obtenir une qualification professionnelle enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sont éligibles au contrat d'apprentissage.

Après 29 ans, il est encore possible d'embaucher un apprenti dans le BTP, si ce dernier prépare un projet de création ou de reprise d’entreprise ou s’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé ou de sportif de haut niveau.

Dans le secteur du BTP, l’apprentissage est en constante croissance. En effet, près de 103 000 apprentis étaient en formation lors de la rentrée 2022-2023. Ce chiffre a progressé de 4,7 % par rapport à la rentrée précédente et de plus de 50 % par rapport à 2016 - 2017. Selon le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du Bâtiment et des Travaux publics, cette tendance devrait perdurer dans les années qui arrivent.

Le comité précise que l’apprentissage ne se situe pas uniquement au niveau des CAP ou BP. Cette voie de formation intéresse également les jeunes souhaitant poursuivre leur cursus professionnel sur des métiers accessible en BTS, licence et master comme chef d’équipe, conducteur de travaux, dessinateur, technicien ou ingénieur en bureau d’études.

Intéressé par une formation en alternance dans le BTP ? Découvrez les secteurs du BTP qui recrutent le plus.

Le salaire d’un apprenti BTP en 2023

La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), ou du SMC (salaire minimum conventionnel) correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable. Ce pourcentage varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le cycle de formation. De manière générale, au fur et à mesure que l'apprenti progresse dans son cycle de formation, son salaire augmente également.

Dans le BTP, le salaire de l’apprenti est plus élevé que celui fixé par la réglementation. En effet, le pourcentage du SMIC est plus favorable, surtout les deux premières années. À titre d’exemple, un apprenti de moins de 18 ans gagnera 40 % du SMIC la première année, alors qu’un apprenti dans un autre secteur d’activité gagnerait lui que 27 % du SMIC.

Au 1er mai 2023, le SMIC a atteint 1 747,20 euros bruts par mois, soit 1 383,08 euros nets pour 35 heures hebdomadaires.

En termes d’âge, le passage d’un palier à l’autre se traduit par une augmentation de salaire dès le premier jour du mois suivant l’anniversaire.

Le salaire d’un apprenti BTP en pourcentage du SMIC, selon l’année d’exécution du contrat et l’âge :

Apprenti de moins de 18 ans Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus 1ère année d’alternance 40 % du SMIC* 50 % du SMIC 55 % du SMIC ou du SMC* 100 % du SMIC ou du SMC 2ème année d’alternance 50 % du SMIC 60 % du SMIC 65 % du SMIC ou du SMC 100 % du SMIC ou du SMC 3ème année alternance 60 % du SMIC 70 % du SMIC 80 % du SMIC ou du SMC 100 % du SMIC ou du SMC



* SMIC (Salaire Minimmum Interprofessionnel de Croissance)

* SMC (Salaire Minimum Conventionnel)

Le salaire mensuel brut d’un apprenti BTP, selon l’année d’exécution du contrat et l’âge en 2023 :



Apprenti de moins de 18 ans Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus 1ère année d’alternance 699 € 874 € 961 € 1 747,20 € 2ème année d’alternance 874 € 1 048 € 1 136 € 1 747,20 € 3ème année alternance 1 048 € 1 223 € 1 398 € 1 747,20 €

Par ailleurs, selon l’observatoire des métiers du BTP, le secteur comptait 1 402 456 salariés en 2021. Année au cours de laquelle 269 503 recrutements ont eu lieu.

Le secteur recrute, découvrez le top 8 des métiers du bâtiment les mieux payés.

Majoration de salaire du contrat d’apprentissage dans le BTP

L’article D6222-30 du Code du Travail prévoit une majoration de 15 points des pourcentages de rémunération d’un apprenti en cas de succession de plusieurs contrats.

Il est nécessaire de remplir trois conditions pour que le salaire soit majoré :

le contrat doit être conclu pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;

la nouvelle qualification préparée doit être en rapport direct avec celle du diplôme ou titre précédemment obtenu ;

la durée du contrat d'apprentissage doit être égale ou inférieure à 1 an

Majoration du salaire en cas de réduction de la durée de formation

Lorsque la durée de la formation prévue par le contrat d’apprentissage est inférieure à la durée du cycle habituel, l’apprenti est considéré comme ayant accompli un apprentissage de durée égale au cycle habituel de formation pour le calcul de sa rémunération.

Par exemple, si un apprenti suit une formation de niveau licence 3 en un an, son salaire sera calculé sur la base de la troisième année d’exécution du contrat.

Le salaire d’un apprenti BTP en formation connexe en 2023

Une formation connexe, aussi appelée formation complémentaire, est une seconde formation en apprentissage suivie par un jeune à la suite de l’achèvement de son premier contrat.

La convention collective du secteur du BTP indique qu’un apprenti préparant une formation connexe consécutive à une précédente formation bénéficie de niveaux de salaire spécifiques.

Une formation connexe répond à deux conditions :

L’apprenti doit préparer un nouvel apprentissage à la suite d’un précédent diplôme, préparé en deux ou trois ans, en contrat d’apprentissage ou en lycée professionnel ;

Ce nouvel apprentissage doit s’inscrire dans la lignée du précédent, autrement dit, que son objet est proche de la formation précédente.

Le salaire d’un apprenti BTP en formation connexe en pourcentage du SMIC, selon l’année d’exécution du contrat et l’âge.

Apprenti de moins de 18 ans Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus 1ère année d’alternance 65 % du SMIC 75 % du SMIC 80 % du SMIC ou du SMC 100 % du SMIC ou du SMC 2ème année d’alternance 75 % du SMIC 85 % du SMIC 95 % du SMIC ou du SMC 100 % du SMIC ou du SMC

Le salaire mensuel brut d’un apprenti BTP en formation connexe, selon l’année d’exécution du contrat et l’âge en 2023.

Apprenti de moins de 18 ans Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus 1ère année d’alternance 1 135 € 1 310 € 1 397 € 1 747,20 € 2ème année d’alternance 1 310 € 1 485 € 1 659 € 1 747,20 €

BTP : les aides pour l’embauche d’un apprenti

En 2023, le gouvernement a renouvelé son soutien au recrutement des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation. Une aide d’un montant de 6 000 € sera versée à toutes les entreprises, pour tous les contrats conclus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, jusqu’au niveau master.

Cette aide d’un montant de 6 000 euros maximum est versée pour la première année d’exécution du contrat pour un apprenti, quel que soit son âge.

Elle concerne toutes les entreprises de moins de 250 salariés sans condition.

Pour les entreprises de 250 salariés et plus, elles doivent s’engager à atteindre un seuil de contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif au 31 décembre 2024. Les modalités d’atteinte de ce seuil sont les suivantes :

Avoir atteint un taux de 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation)

Avoir atteint au moins 3 % des alternants

Le gouvernement s’est engagé à maintenir cette aide de 6 000 euros jusqu’en 2027. Pour en savoir plus sur cette aide, vous pouvez consulter l’article du ministère du travail.

Alexandre Masson