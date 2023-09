Tour d’horizon des innovations de Seigneurie, spécialiste de la peinture pour bâtiment, en cette rentrée 2023. Embellissement architectural, stabilité structurelle, performance énergétique, voire optimisation du travail des peintres… La R&D de la marque porte des ambitions multiples.

Les revêtements décoratifs occupent toujours une place importante dans l’activité de PPG, groupe industriel spécialisé dans la peinture.

« Sur presque 18 milliards de chiffre d'affaire net, la partie peinture décorative représente à peu près un tiers », déclare Laura Alvarez, directrice marketing des marques de PPG. Marques parmi lesquelles on trouve Seigneurie, fabricant historique en la matière, qui porte l’activité et concentre le plus d’investissements en France.

En résultent courant 2023 des innovations, notamment l’Evolutex Bas Carbone et le Pantex Bas Carbone, conçus de manière à réduire leur impact carbone lors de la fabrication, respectivement de 10 % et 20 %, par rapport aux formules standards.

Mais d’autres nouveaux produits Seigneurie remplissent d’autres ambitions, qu’elles soient architecturales ou tournées vers les conditions de travail des peintres en bâtiment.

Pour les murs intérieurs, Seigneurie invente sa propre Légende

On peut se demander quels pouvoirs magiques peut refermer un pot de peinture. Neutraliser les nuisances sonores, résister aux tâches de moisissures, isoler thermiquement le mur… Les propositions fuseraient.

Mais pour un peintre en bâtiment, une des principales qualités d’un tel produit réside dans son opacité.

Chez Seigneurie, une telle formulation n’est pas un mythe. Elle existe et s’appelle Légende.

Commercialisée en juin dernier, à 45,53 euros TTC le litre en blanc, la peinture pour murs intérieurs et plafonds s’applique en une seule couche, sans impression, grâce à la technologie High Opacifying.

Le premier avantage de Légende vanté par Seigneurie est le gain de temps. Selon le fabricant, le chantier du peintre en bâtiment passerait d’un jour et demi à jusqu’à 2h, temps de séchage compris.

« En termes de gain de temps sur une peinture standard, vous commencez votre chantier, vous avez généralement une couche d'impression. Vous attendez entre 2 et 24 heures le temps que la peinture soit prête, pour appliquer la première couche de finition. Il va appliquer celle-ci en général dans l’après-midi. Vous attendez entre 4 et 6 heures, puis la journée se termine. Vous commencez le lendemain matin avec la 2ème couche de finition. Vous attendez encore 2 heures et puis là, le chantier est terminé », développe Anna Saunier Hervieu, responsable des marques du groupe PPG.

L’innovation permettrait également deux fois plus d’économie de produits par rapport à un chantier standard. Ainsi, « sur un chantier de 100 m2 qui ne requiert que 14,3 litres de Légende en une passe contre 30 litres chez un produit standard avec une couche d’impression et deux couches de finition », affirme Seigneurie.

Mais surtout, selon les estimations du fabricant, la peinture Légende nécessiterait trois fois moins de temps de main d’oeuvre. D’autant que « sur le devis d'un peintre, ce qui va coûter plus cher, ce n'est pas le coût de la peinture, c'est vraiment le coût de la main d'œuvre qui peut représenter 80 à 90% du coût total du devis », indique Anna Saunier Hervieu. Par sa formule tout-en-un, Légende tend à simplifier le stockage et réduire la pénibilité sur chantier, avec une seule référence contre deux pour l’impression et la finition habituellement.



Premiers pas dans la peinture réfléchissante sur toiture

C’est la grande tendance du bâtiment face à l’urgence climatique et à la crise énergétique : les peintures réfléchissantes parent de plus en plus les toitures des bâtiments industriels, tertiaires et de bureaux. Enercool, un des industriels précurseurs en la matière, nous décrivait déjà à l’été 2022 l’intérêt d’une telle solution de rafraichissement, en tant qu’alternative à la climatisation.

« Notamment dans les pays du Sud, on peut citer la Grèce où vous avez les toitures qui sont très communément repeintes en blanc pour permettre d'avoir ce ressenti et réellement des températures qui vont être moindres. C'est aussi un système qu'on va pouvoir retrouver en France, grâce à une peinture de toiture infime et blanche, sur des toits qui vont être inclinés de minimum 2 % pour permettre de refléter les rayons », expose Anna Saunier Hervieu.

Au tour de Seigneurie d’entrer dans cette tendance avec Garnycoat Rever. La gamme se répartit entre deux produits. On compte le Garnycoat Rever, applicable sur des supports rigides (tuiles béton, plaques de fibre-ciment, tôles d’acier apprêtées), après application du Garnycoat Rever Prim. Le Garnycoat Rever Flex est plus compatible avec des plaques de bitume ou de fibre ciment, des supports qui évoluent avec la température. Comme pour le Garnycoat Rever standard, Garnycoat Rever Flex nécessite avant une couche du primaire Garnycoat Rever Flex Prim.

Grâce à son indice de réflexion solaire 104 et sa technologie Climate Cooler, cette peinture acrylique réfléchit jusqu’à 80 % du rayonnement solaire, sur des toitures inclinées, et sans eau stagnante. « Sachant qu'il y aura moins de stress thermique sur la surface de la toiture. Vous aurez une toiture avec une durée de vie prolongée et vous émettrez moins de CO2 », poursuit la responsable des marques du groupe PPG.

Le tout en affichant des rendements respectifs de 3 à 5 litres/m2 et 4 à 6 litres/m2. Le temps de séchage hors pluie dure entre 1 et 2 heures et est redoublable en 3 à 4 heures. Les deux références ont été commercialisées à partir de 32,64 euros TTC le litre en blanc.

Protéger la structure et les couleurs des façades avec une formule tout-en-un

La R&D de Seigneurie n’a pas non plus délaissé les peintures de façades.Ces peintures doivent limiter deux types de désordres : les désordres structurels (fissurations, décollement), et les désordres esthétiques (tenue des teintes, encrassement).

L’aspect structurel d’une façade nécessite « un produit qui aille du D2 [classe de revêtement décoratif] au I4 [classe de revêtement capable de résister à la fissuration] », rappelle Anna Saunier Hervieu.

Pour l’aspect esthétique, la technologie Outside Unlimited Colours (OUC), « permet d'avoir une teinte foncée sur la façade sans avoir un impact négatif sur la surface du bâtiment, donc cela permet de prolonger la durée de vie du bâtiment, mais aussi de réverbérer les rayons du soleil, et donc de protéger la durée de vie du film », explique la responsable des marques du groupe PPG.

L’encrassement d’une façade se manifeste par les nombreuses aspérités de la surface.« Le long de la paroi, le support est rarement extrêmement lisse, et extrêmement fermé. Ce qui fait que vous allez avoir des microparticules qui vont s'insérer dans ces asperités, qui vont créer l'encrassement, qui vont créer les particules de saleté », décrit Anna Saunier Hervieu. Les technologies Nanometric Painting System (NPS) sont reconnues efficaces contre ce phénomène.

Toutes ces propriétés sont réunies dans une innovation de Seigneurie : le Garnotec Aéro. Vendue à partir de 24,12 € euros le litre en blanc, la peinture à base de résine Pliotec en dispersion aqueuse résiste à la vapeur d’eau (V2), sèche en 2 heures et est redoublable en 6 heures.

« Il faudra compter une à deux heures de plus en cas de fonds très bloqués. Ses rendements sont de 7 m2/litre en peinture (soit 145 gr/m2 environ par couche) et 3 m2/l (soit environ 350 gr/m2) en revêtement. Applicable sur garde-corps en D3, il bénéficie par ailleurs de la technologie NPS anti-encrassement. Avec un aspect mat lissé-frotassé grain moyen, cette peinture résine acrylique en phase aqueuse affiche un rendement de 1,9 à 2,2 kg/m2. Conditionné en 15 litres, il s’avère garnissant, masque les pontages et compatible avec des supports bruts fissurés ou irréguliers (défaut de planimétrie) », précise Seigneurie.

Le Garnotec Aéro présente également des charges allégées, de l’ordre de 6 kg par rapport à l’ancienne formule.

10 palettes chromatiques pour 10 régions de France

La rentrée de Seigneurie est aussi haute en couleurs, notamment à travers Chromatic, nuancier de couleurs de la marque et du groupe PPG. Adressé à des professionnels de la peinture, du bâtiment et de la décoration, ce référentiel s’enrichit à travers les palettes Armochromie.

Le nom a été inspiré par le mot « armochromie », « un concept de création de palette de teintes, dont on entend de plus en plus parler dans le domaine de la mode ou de la beauté », nous raconte Valérie Ducouret, cheffe de la marque Chromatic.

Ainsi, comme on conçoit des palettes de couleur pour une carnation ou une teinte de cheveux, Armochromie imagine une palette reflétant les identités régionales en France.

« C’est une démarche sur laquelle on a travaillé aussi avec nos collègues italiens, qui ont vraiment une histoire, encore plus marquée que la France, avec la couleur et notamment la couleur des bâtiments », nous explique-t-elle.

« Entre le bâtiment en devenir ou le bâtiment en rénovation, et leur contexte d'appartenance, que ce soit l'environnement paysager ou l'environnement construit, nous avons fait un petit tour de France des régions pour analyser, les teintes qui constituent nos différents territoires. De là, on a créé 10 palettes régionales. 10 palettes de couleurs de 12 teintes, qui sont vraiment emblématiques et qui portent la nature des différents territoires », nous détaille Valérie Ducouret.

Nous voilà plongés dans une farandole de couleurs, des teintes rugueuses et ombrageuses de la palette Tradition, inspirée par la Bretagne et le Poitou-Charentes, aux ocres, verts et roses châtoyants du nuancier Intensité, clin d’oeil à la Provence, à la Côte d'Azur, et au Languedoc-Roussillon.

Les innovations Seigneurie nous rappellent l’intérêt de la peinture dans le monde du bâtiment. Plus que l’aspect décoratif, la peinture revêt les multiples problématiques du bâtiment : stabilité structurelle, performance énergétique, qualité de l’air intérieur, mais aussi sécurité et optimisation du temps travail des compagnons.



Virginie Kroun

Photo de Une : Seigneurie/PPG