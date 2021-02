Sur Interclima, Qualit’EnR et FEE Bat ont signé un partenariat pour financer la formation des professionnels du génie climatique en 2020. Le dispositif concerne les systèmes valorisant la chaleur renouvelable : PAC et chauffe-eau thermodynamiques, appareils bois énergie, Chauffe-eau solaires et systèmes solaires combinés, forage géothermique. Il va permettre aux entreprises de s’ouvrir à de nouveaux marchés et de renforcer leur savoir-faire.