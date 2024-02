Vous cherchez à économiser de l'argent sur votre facture d'énergie tout en bénéficiant de la chaleur et du confort dont vous avez besoin ? Le chauffage d’appoint est une excellente alternative pour faire des économies. Mais quel est le chauffage d'appoint le plus économique ? Découvrez les prix des différents chauffages d’appoint ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Qu’est-ce qu’un chauffage d’appoint ?

Choisir un chauffage d’appoint est particulièrement intéressant pour faire des économies d’énergie. Quand les températures dégringolent, il s’avère bien pratique, et économe. Le chauffage d’appoint peut être installé dans n'importe quelle pièce non chauffée de la maison. Cependant, c’est un appareil de chauffage qui est utilisé occasionnellement ou pendant une courte période. Il s’agit d'une solution de chauffage alternative et non principale.

Ces appareils de chauffage se déclinent en plusieurs modèles et utilisent différentes sources d’énergie pour produire de la chaleur, telles que : l’électricité, le pétrole, le gaz ou le bois. Opter pour ce type de chauffage permet de ne pas réaliser une installation fixe dans une pièce où ce n’est pas nécessaire. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les chauffages d’appoint se révèlent particulièrement économiques. Néanmoins, cela dépend des besoins individuels, du budget, mais aussi de la taille de la pièce à chauffer.

Top 5 des chauffages d’appoint les plus économiques

Le chauffage d’appoint au bois : le poêle à bûches ou granulés

Qu'il soit utilisé pour un chauffage d'appoint ou principal, le bois reste le combustible le moins cher du marché. Le poêle à bois peut être combiné avec un chauffage central pour apporter tout le confort nécessaire dans une maison. Ce sont des appareils faciles à installer et économiques. Cependant, la pièce doit être suffisamment grande pour éloigner l'appareil des murs. Investir dans un poêle à bois permet de réaliser des économies considérables sur sa facture de chauffage annuelle. Les combustibles les plus économiques pour les poêles à bois sont :

Les bûches

Selon Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'Ademe), le rendement d'un poêle à bûches se situe entre 70 % et 85 %. C'est un système qui génère rapidement une grande quantité de chaleur. Cependant, le stockage des bûches nécessite plus d'espace que le stockage des granulés.

Les granulés ou pellets

Le poêle à granulés reste le meilleur chauffage d’appoint en complément d’une chaudière, d'une pompe à chaleur ou d'un chauffage électrique, grâce à son rendement énergétique supérieur à 80 %.

Avantages du chauffage d’appoint bois

Bon rapport qualité/prix

Très économique et écologique, un poêle à bois chauffe rapidement la pièce et apporte le confort nécessaire. Son principal avantage est l’utilisation d’un combustible abordable avec un bon rapport qualité prix. C'est aussi un combustible écologique et respectueux de l'environnement.

Les aides financières

Pour favoriser ce mode de chauffage écologique, il existe diverses aides pour l'installation d’un poêle à bois. Les subventions disponibles sont :

Le chèque bois énergie

La TVA à taux réduit (5,5 %)

MaPrimeRénov'

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Inconvénients du chauffage d’appoint bois

Le prix élevé

Les poêles à bois sont plus chers que les autres systèmes d'appoint. Il faut compter entre 2 500€ et 6 000 € pour un poêle à granulés, et entre 500 € et 5 000 € pour un poêle à bûches.

L’entretien quotidien et annuel

L'entretien du poêle à bois est essentiel pour optimiser les performances et le rendement de l’appareil. En plus d'un nettoyage régulier, il nécessite également un entretien professionnel (ramonage), une fois par an.

Espace de stockage

L’approvisionnement régulier en combustible nécessite un espace de stockage pour les bûches ainsi que pour les granulés.

Le chauffage d'appoint au gaz : le poêle à gaz catalyse

Le poêle à gaz catalyse est un excellent moyen d'économiser de l'argent sur sa facture d'énergie. C’est un appareil alimenté par une bouteille de gaz butane de 5 à 13 kg.

Pour une bouteille avec une contenance entre 5 ou 6 kg, le prix dépasse les 20 euros (4 euros le kilo)

Pour une bouteille plus grande entre 10-13 kg, le prix se situe autour de 30 € (3 €/kg).

Ce modèle de chauffage d‘appoint au gaz est le plus moderne. Il permet de réaliser d’importantes économies tout en gardant la pièce chauffée. La combustion s'effectue à basse température, et la chaleur émise par le panneau en fibres céramiques est uniformément répartie.

Avantages du poêle à gaz catalyse

Le prix

Le prix de l‘appareil reste abordable, il varie entre 100 € et 200 €.

Des économies d’énergie

L’installation d’un poêle à gaz catalyse offre un rapport qualité-prix intéressant, grâce à la combustion du gaz à basse température.

Le confort

L’appareil diffuse en continu une chaleur douce et homogène et n‘assèche pas l‘air ambiant.

Pratique

C’est un appareil petit et mobile, utile en intérieur pour des surfaces de tailles moyennes.

Un appareil non-polluant

Le chauffage au gaz par catalyse ne produit pas de flammes ni de particules polluantes.

Inconvénients du poêle à gaz catalyse

La sécurité

Une fuite de gaz peut avoir de graves conséquences comme l’intoxication ou l'explosion. L'appareil nécessite un contrôle régulier et doit être placé dans une pièce suffisamment ventilée.

Le prix du gaz

Les prix du gaz fluctuent en fonction de la période de l'année.

Aucune aide énergétique de l’État

En utilisant le gaz comme ressource non-renouvelable, l'appareil est exonéré de la plupart des subventions gouvernementales.

Chauffage d’appoint pétrole : le poêle à pétrole électronique



Le poêle à pétrole électronique est un système de chauffage d’appoint complémentaire à l’appareil de chauffage principal d'un logement. Ce poêle détient un réservoir dans lequel le pétrole est versé et diffuse la chaleur grâce à un système de ventilation. Les technologies de ce chauffage d'appoint sont devenues plus modernes et faciles d’utilisation. Certains modèles possèdent un thermostat intégré, le rendant programmable en fonction des besoins et ainsi plus économique.

Avantages du poêle à pétrole électronique

Économique

Le poêle électronique est un chauffage d’appoint à basse consommation, qui offre un rendement pouvant atteindre jusqu'à 100 % d'efficacité. De plus, les appareils d'entrée de gamme sont vendus entre 100 et 400 €.

Options pratiques

En plus de sa maniabilité, le poêle à pétrole électronique offre une facilité d’utilisation avec son système programmable, qui améliore le quotidien et la gestion des émissions de chaleur. De plus, certains modèles disposent de plusieurs modes de sécurité intégrés, notamment :

Un détecteur de monoxyde de carbone qui mesure la qualité de l’air et éteint le poêle lorsque la limite est atteinte ;

de carbone qui mesure la qualité de l’air et éteint le poêle lorsque la limite est atteinte ; Un système de refroidissement qui élimine les risques de brûlures par contact avec les parois extérieures de l’équipement ;

qui élimine les risques de brûlures par contact avec les parois extérieures de l’équipement ; Une alarme en cas de mauvais combustible, d'une alimentation en air insuffisante, mais aussi lorsque le filtre est sale.

Rapidité et capacité de chauffage

Le poêle à pétrole électronique produit de la chaleur très rapidement et atteint une température optimale au démarrage. Le système de ventilation répartit l’air chaud uniformément dans toute la pièce.

Inodore

Certains modèles sont dotés d’un système anti-odeur qui reste efficace lors de l’allumage et à l’extinction de l’appareil.

Le design

Le poêle à pétrole électronique possède un design plus soigné que le poêle à mèche. Les modèles plus avancés ont des écrans LED, qui affichent la température de la chaleur émise et celle de la pièce.

Inconvénients du poêle à pétrole électronique

La sécurité

L'utilisation d’un poêle à combustible liquide n’est pas sans danger. Des mesures de sécurité doivent être prises. Négliger son entretien peut se révéler dangereux, en raison des risques d’intoxication au dioxyde et monoxyde de carbone. De plus, il est nécessaire de faire attention à son emplacement. Il ne doit pas être placé dans un endroit encombré pour éviter les risques d’incendie.

La consommation

Un poêle à pétrole peut être coûteux lors de son utilisation. En effet, il nécessite d’être raccordé à une prise de courant pour fonctionner.



Le chauffage d’appoint électrique : le radiateur à bain d’huile ou à inertie



Le radiateur à bain d'huile est un chauffage d'appoint à inertie. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs radiateurs électriques, compte tenu de son excellent rapport qualité/prix. Le radiateur à bain d'huile peut stocker une partie de la chaleur générée afin de la restituer, même une fois éteint. Il se compose de résistances électriques, d'un fluide caloporteur, et d'une enveloppe métallique. Dès que l’appareil démarre, la résistance électrique chauffe. La chaleur dégagée est ensuite transférée vers le fluide caloporteur. Les parois du radiateur répartissent uniformément la chaleur dans toute la pièce grâce à la convection. Dans ce type de radiateur, le fluide caloporteur est souvent de l'huile minérale à hautes performances.

Avantages du radiateur à bain huile

Le prix d’achat

Son prix d’achat reste raisonnable et varie entre 25 € et 120 €.

L’efficacité de l’inertie

La température monte très vite, et la chaleur obtenue peut rester dans la pièce pendant plusieurs heures.

Un appareil silencieux

Le radiateur à bain d’huile ne possède pas de ventilateurs ou de pièces mécaniques en mouvement qui peuvent causer des nuisances sonores.

La maniabilité de l'appareil

La plupart des modèles sont équipés de roulettes et d'une poignée de transport. Par conséquent, il est très maniable et peut être transporté d'une pièce à l'autre.

Le confort thermique

Le radiateur à bain d’huile n'assèche pas l'atmosphère et diffuse une chaleur homogène dans toute la pièce.

Inconvénients du radiateur à bain huile

Un design limité

En ce qui concerne le design, les différents modèles se ressemblent. Il existe peu de choix esthétiques en matière de couleurs et de formes.

Un risque de brûlure

Des brûlures peuvent résulter d'un contact direct avec les parois du radiateur qui chauffent rapidement.

Consommation électrique élevée

Comme pour la plupart des radiateurs électriques, la consommation d'énergie peut augmenter rapidement. Il est recommandé de ne pas l'utiliser pendant une longue période, mais uniquement en chauffage d’appoint.

Le chauffage d’appoint électrique : le radiateur soufflant

Le radiateur soufflant est un appareil d'appoint qui permet d'assurer le chauffage en hiver et la ventilation en été. Ce modèle monte en température rapidement en propulsant l’air chaud dans la pièce. Il faut le privilégier pour des petits volumes clos et bien isolés.

Avantages du radiateur soufflant

Le prix

Peu onéreux, le prix d’un radiateur soufflant varie entre 20 et 200 €.

Une montée en température rapide

Dès qu’il est allumé, le radiateur soufflant chauffe immédiatement la pièce dans laquelle il se trouve.

L’utilisation

Le radiateur soufflant dispose de fonctionnalités intéressantes comme la minuterie ou l’arrêt automatique, permettant de réguler le chauffage de la pièce.

Pratique

L'installation est très simple et ne nécessite aucune intervention professionnelle, quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve. De plus, certains modèles sont mobiles et peuvent être facilement transportés, à l'aide de poignées ou de roulettes.

Entretien

Le radiateur soufflant nécessite aucun entretien, contrairement au poêle à bois ou à la chaudière biomasse.

Inconvénients du radiateur soufflant

Une forte consommation énergétique

Le radiateur soufflant est très énergivore et doit être installé à proximité d’une prise électrique. Cependant, les derniers modèles offrent un rapport puissance/performance plus acceptable qu'auparavant.

Une inertie faible voire inexistante

Après l'arrêt du radiateur soufflant, la température chute rapidement et l'inertie est relativement faible.

Capacité limitée à chauffer de grands espaces

Le radiateur soufflant électrique n'est pas adapté aux grandes surfaces. Par conséquent, des variations de température peuvent se faire ressentir.

Le bruit

Le bruit lié à la soufflerie peut être dérangeant, surtout si l’appareil est situé dans une chambre à coucher.

Quel est le prix d’un chauffage d’appoint ?

Quel chauffage d’appoint choisir pour la salle de bains ou le salon ?



En fonction de la pièce dans laquelle le chauffage d’appoint doit être installé, celui-ci n’est pas forcément adapté. C'est avant tout la dimension d'une pièce qui influence le choix du chauffage d’appoint.



Retrouvez ci-dessous les différents chauffages d'appoint à installer dans chacune de ces pièces.

Chauffage d’appoint Chambre Séjour Bureau Cuisine Salle de bains Garage /Atelier Poêle bois X Poêle à granulés X Convecteur X X X X Radiateur bain d’huile X X X X Radiateur soufflant X Radiateur céramique X Radiateur rayonnant X X X Cheminée électrique X X X Radiateur sèche-serviettes X Chauffage gaz à catalyse X Chauffage gaz à infrarouge X Chauffage gaz à infrableu X Chauffage gaz brasero X Poêle à pétrole à mèche X X Poêle à pétrole électronique X X

5 critères pour choisir le bon chauffage d'appoint ?

Choisir le chauffage d’appoint en fonction de son logement

Le premier critère de choix est de définir quelle sera l'utilité d'un tel dispositif. Dans un cas d'extrême urgence ou lors d'une coupure de courant, le chauffage au gaz ou au pétrole reste la meilleure option. Cependant, si l'objectif reste d'économiser de l'énergie tout en conservant le niveau de confort attendu, le bois est la solution idéale. À partir d'une surface de 20 m², il est possible d'opter pour un poêle à granulés ou à bûches. Pour les petites pièces, un chauffage d'appoint électrique suffit, grâce à sa puissance calorifique rapide. Au-dessus de 40 m2, il faut opter pour un poêle à pétrole capable de chauffer rapidement une grande pièce.

Le combustible

En fonction de son budget, certains types de chauffage sont plus adaptés que d'autres. Lors du choix d’un chauffage d’appoint, il faut prendre en compte le prix d'achat, ainsi que le prix d'usage du combustible ou de l’énergie utilisée. Pour un appareil écologique et économique, il faut privilégier un poêle à bois ou un poêle à granulés.

La puissance du chauffage d’appoint

La puissance du chauffage, mesurée en watts, doit être adaptée à la surface de la pièce. En règle générale, il faut environ 100 W (ou 0,1 kW) pour chauffer 1 m² avec n’importe quel système de chauffage, électrique, gaz ou pétrole. Par conséquent, il est indispensable d’utiliser un outil de calcul pour mesurer la puissance du chauffage.

Les fonctionnalités

Plusieurs fonctionnalités sont à prendre en compte lors du choix d’un chauffage d‘appoint, que ce soit pour faire des économies d’énergie ou tout simplement pour le confort. Il peut s’agir :

Du réglage de la température

Un chauffage programmable optimise non seulement le confort, mais contrôle également la consommation d’énergie. Tous les modèles ne sont pas dotés d’un thermostat, mais sa présence est un atout. Un thermostat d'ambiance offre une flexibilité dans les réglages de température. De ce fait, une fois que la température réglée est atteinte, le chauffage s’éteint automatiquement et ne redémarre que si la température ambiante redescend.

Du mode éco

Pour optimiser la consommation d'énergie, certains chauffages d’appoint disposent d'un mode éco, très pratique pour faire des économies.

De la minuterie

Les aspects sécurité ne doivent pas être négligés lors du choix d’un chauffage d'appoint. Certains modèles disposent d'un arrêt automatique en cas de basculement ou surchauffe.

Du bruit

Le chauffage est susceptible de faire du bruit, surtout s’il est équipé d’un système de ventilation. Choisir le plus silencieux est le meilleur moyen d’apprécier son utilisation.

Le design

Les dispositifs de confort thermique ne sont plus conçus pour des raisons purement fonctionnelles. Le design peut être un critère en fonction :

De la taille

La taille est un facteur important lors du choix d'un appareil de chauffage. Tout d’abord, il doit tenir compte de l’espace disponible dans la maison pour ne pas créer de problèmes d'encombrement. D'autre part, il est important de se rappeler que la taille de l'appareil de chauffage détermine la zone qu'il peut chauffer, et plus l'appareil est grand, plus il consomme d'énergie.

Du poids

Le choix d'un modèle léger facilite le déplacement de l'appareil pour une utilisation régulière.

De la maniabilité

La maniabilité est l’une des particularités du chauffage d'appoint. Bien que le poids et la taille déterminent la portabilité de l'appareil. Il faut s'assurer qu'il dispose de roulettes et d’une poignée qui facilitent le transport.

Sabrina Coëzy

Photo de une : ©Adobe Stock