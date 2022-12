La chaudière biomasse est idéale pour faire des économies d'énergie. Respectueuse de l’environnement, peu énergivore et rentable, elle utilise le bois comme combustible, afin d'assurer la distribution de chaleur et d’eau chaude dans un logement. Il s'agit d'un système qui remplit de multiples fonctions et permet de réaliser d'importantes économies. Quelles aides sont disponibles pour les chaudières biomasse ? Quels sont leurs avantages et leur prix ? Découvrez notre guide complet sur les chaudières biomasse.

Qu’est-ce que la biomasse ?

La biomasse est une source d'énergie renouvelable obtenue à partir de matières organiques d'origine végétale ou animale. Il peut s’agir des :

Résidus forestiers : bois, écorces, sciure… ;

Déchets ménagers ou industriels ;

Résidus agricoles : arbres, fumiers, pailles etc.

La biomasse est neutre en carbone et 100 % renouvelable. Ce qui signifie que la quantité de CO2 libérée lors de sa combustion est égale à la quantité de CO2 absorbée au cours de sa vie. Elle permet de produire différentes sources d'énergie :

De l’électricité ;

De la chaleur ;

Du carburant (essence) ;

Des produits intermédiaires sous différentes formes (liquide, gazeuse ou solide).

Qu'est-ce qu'une chaudière biomasse ?

Une chaudière biomasse est un dispositif qui utilise du bois pour fournir de la chaleur, de l'électricité ou de l'eau chaude. Grâce à un circuit de chauffage central, la chaleur est répandue dans toutes les pièces.

La chaudière biomasse fonctionne avec un combustible, qui nécessite d'être rechargé. Elle peut être alimentée de deux manières différentes :

Alimentation manuelle

Pour ce système, il est nécessaire d‘approvisionner soi-même la chaudière en combustible. Un rechargement une à deux fois par jour suffit. En revanche, il n'est pas nécessaire de stocker du combustible à côté de la chaudière ou d'en avoir de grandes quantités à portée de main. Le chargement manuel peut ainsi permettre de gagner de la place.

Alimentation automatique

La chaudière automatique atténue la contrainte du chargement manuel. L'alimentation est mécaniquement programmée, de sorte qu'aucun remplissage ne soit nécessaire. Le combustible est amené à la chaudière par aspiration. En revanche, l'installation de ce type de système nécessite suffisamment d'espace pour acheter un silo et stocker une grande quantité de combustible.

Quels sont les différents types de chaudières ?

Différents modèles de chaudières biomasse sont disponibles sur le marché en fonction du type de combustible :

Chaudières bois bûches

Étant donné que le système doit être alimenté en bûches plusieurs fois par jour, l'utilisation est souvent réservée pour un chauffage d'appoint. Cependant, la chaudière peut être combinée avec un système de chauffage central pour combler tous les besoins. C’est un système écologique et économique, qui offre un rapport qualité-prix optimal.

Chaudières à bois déchiqueté (ou à plaquettes)

La chaudière à bois déchiqueté dispose d'une meilleure autonomie de chauffage et propose un plus grand confort d’usage que la chaudière bois à bûches. Le bois déchiqueté est obtenu par broyage de branches d’arbres forestiers ou bocagers. Ce combustible est économique à l’achat et coûte moins cher que les bûches traditionnelles ou les granulés.

Chaudières à granulés ou pellets

Les granulés sont obtenus par la compression de sciures de bois, de résineux et de feuillus. Ces chaudières sont entièrement automatisées, à l'aide de granulés de bois stockés dans des silos. L’alimentation, la combustion, puis l’extraction des fumées se font automatiquement.

De plus, un bon stockage permet l’efficacité des combustibles :

STOCKER LE COMBUSTIBLE Combustibles À l'extérieur À l'intérieur Bûches Abris à bois Cave , sous-sol etc. Granulés X Dans un silo à garnulés Plaquettes X Dans un silo à plaquettes

Quel est le prix d’une chaudière biomasse ?

Le coût d’une chaudière biomasse dépend de nombreux facteurs qui varient en fonction :

Du type de combustible (les bûches, granulés, pellets ou plaquettes)

(les bûches, granulés, pellets ou plaquettes) De l’approvisionnement (une chaudière biomasse manuelle ou à rechargement automatique). L’espace disponible dans un logement est primordial pour stocker les combustibles. En cas d’espace insuffisant, il faut opter pour une chaudière manuelle.

(une chaudière biomasse manuelle ou à rechargement automatique). L’espace disponible dans un logement est primordial pour stocker les combustibles. En cas d’espace insuffisant, il faut opter pour une chaudière manuelle. Les performances et le rendement (la capacité de chauffage, la taille, la puissance). Les derniers modèles atteignent des rendements allant jusqu’à 95 %, mais le prix de la chaudière augmente en conséquent.

(la capacité de chauffage, la taille, la puissance). Les derniers modèles atteignent des rendements allant jusqu’à 95 %, mais le prix de la chaudière augmente en conséquent. L’utilisation de la chaudière. Les prix varient lors de l'utilisation de la chaudière pour différents besoins (chauffage, eau chaude ou les deux).

Voici une fourchette de prix pour l’achat d‘une chaudière biomasse :

PRIX DES CHAUDIÈRES BIOMASSE Chaudières à plaquettes forestières Entre 3 000 € et 20 000 € Chaudière biomasse à granulés ou pellets à chargement manuel Entre 8 000 € et 20 000 € Chaudière biomasse à granulés ou pellets à chargement automatique Entre 15 000 € et 25 000 € Chaudière biomasse bois-bûches Entre 10 000 € et 20 000 €

Quelles sont les aides pour l'installation d'une chaudière biomasse ?

L'installation d'une chaudière biomasse est un processus relativement simple, mais il peut être très coûteux. Cependant, certaines subventions peuvent faire baisser le prix de manière significative. Les voici :

La TVA à taux réduit (5,5 %)

Les aides financières de l’Anah (dont MaPrimeRénov’)

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Les différentes aides locales proposées par les collectivités

De plus, pour bénéficier de ces aides, l’artisan effectuant les travaux doit être certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Comment entretenir une chaudière biomasse ?

Lorsqu’une chaudière biomasse est installée et en marche, il est important de bien l’entretenir. Cet entretien permet :

D’éviter les pannes

D’améliorer les performances

De prolonger la durée de vie de l’appareil

Cependant, l'entretien quotidien doit être distingué de l'entretienannuel, qui doit être effectué par un professionnel.

L’entretien quotidien

Certaines parties de la chaudière biomasse nécessitentunentretienrégulier, à savoir :

Nettoyageextérieur

Pour entretenir efficacement une chaudière à granulés ou à pellets, l'extérieur doit être nettoyé pour éviter la formation de rouille. De plus, les joints doivent être vérifiés et remplacés.

Décendrage de l’appareil

Cette technique permet d’absorber les cendres générées lors de la combustion. L'excès de cendres bloque le flux d'air vers le feu, et provoque une mauvaise combustion. Il est important de vider régulièrement les cendres. Cela aide à prolonger la durée de vie de la chaudière et à maintenir un rendement élevé.

L’entretien annuel obligatoire

Comme toutes les chaudières à combustible, les chaudières à biomasse nécessitent un entretien annuel par un professionnel qualifié. Cette maintenance permet de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil et du respect des normes environnementales, en évaluant les performances, l'état général, l’installation et les principaux composants. Après le contrôle de la chaudière, une attestation doit être délivrée, reprenant l'ensemble des points de contrôle effectués.

Quelles sont les avantages d’une chaudière biomasse ?

En plus d’être éligible à certaines aides financières, la chaudière biomasse présente de nombreux avantages :

Une énergie renouvelable

En utilisant des énergies renouvelables, les chaudières biomasse émettent moins de gaz à effet de serre que les sources d'énergie traditionnelles (gaz naturel, fuel, électricité etc.). Grâce à la bonne gestion de la filière bois française, les énergies fossiles garantissent des prix relativement stables et constants.

Un combustible économique

Choisir le chauffage biomasse donne accès aux combustibles les plus compétitifs du marché. De plus, selon l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), le chauffage au bois permet de réduire les factures d’énergie jusqu'à 50 % en moyenne.

La performance et le confort

Les chaudières biomasse sont compatibles avec les circuits de chauffage central. Cet avantage permet de doter un logement de tout le confort nécessaire, que ce soit en eau ou en chauffage. En ce qui concerne l’efficacité de la chaudière biomasse, elle permet de faire des économies d’énergie sur l’année, avec un rendement situé entre 80 et 100 %.

3 conseils pour réduire sa facture de chauffage

Vérifier l'isolation

L'isolation thermique est indispensable pour faire des économies d'énergie. En effet, les logements mal isolés laissent échapper la chaleur, entraînant une consommation inutile. Ces pertes de chaleur augmentent considérablement les factures d'électricité et de chauffage. De plus, il est recommandé d'effectuer un audit énergétique afin de déterminer les causes des déperditions de chaleur.

Pour économiser durablement et éviter le gaspillage, certains travaux de rénovation énergétique sont à privilégier :

L’isolation des combles et de la toiture

L’isolation des murs

L’isolation des planchers bas

Le changement des fenêtres

Entretenir son système de chauffage

Le système de chauffage doit être entretenu régulièrement. Dans le cas contraire, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne de l'appareil. Pour que le système de chauffage fonctionne correctement, il est nécessaire de faire entretenir les équipements par un professionnel.

Le calorifugeage

Les tubes de cuivre qui transportent l’eau chaude sont la principale source de déperdition de chaleur. Le calorifugeage correspond à l'isolation des tuyaux transportant de l'eau chaude (destinée au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire). Par conséquent, pour résoudre ce problème de déperdition, il est important de bien isoler les longueurs de tuyaux.

Sabrina Coëzy

Photo de Une : ©Adobe Stock