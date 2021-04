Le Cercle Promodul / INEF 4 annonce la mise en ligne d’un nouvel outil numérique à destination des artisans du bâtiment. Baptisé RénoVigilance, il vise à accompagner les rénovations énergétiques dites « par étapes » en attirant l’attention des professionnels intervenant sur un lot, sur les précautions à prendre pour ne pas impacter la suite des travaux.

Disponible sur le site du Cercle Promodul / INEF 4 et utilisable sur smartphone, tablettes et PC, RénoVigilance se veut un outil d’accompagnement pour mieux anticiper et gérer les interactions entre lots de travaux lors d’une rénovation énergétique par étapes.

En quelques clics seulement, il met en lumière les précautions à prendre lorsque l’artisan intervient sur un lot, et vient améliorer la compréhension des effets générés sur d’autres lots de travaux. Le but étant bien sûr, d’éviter les contre-performances et autres pathologies.

Les niveaux de vigilance sont présentés selon leur niveau de gravité :

L’outil donne ainsi la possibilité de planifier, avant même le début des travaux, les étapes qui conduiront à termes à une rénovation complète « et cohérente » pour obtenir la performance finale du logement.

Dans un communiqué, le Cercle Promodul / INEF 4 souligne le fait que les rénovations globales restent « le meilleur moyen de mener à bien une rénovation performante ». Mais parfois, cette manière de rénover n’est pas envisageable (occupation des locaux, budget, etc.) et les propriétaires se tournent vers des rénovations par gestes qui exigent de respecter plusieurs principes. Certains lots ne peuvent en effet être envisagés « indépendamment les uns des autres ». Il est nécessaire de prioriser les étapes, et de suivre un parcours spécifique.

Les points de vigilance évoqués dans l’outil étaient déjà exposés dans le guide technique « Rénovation des maisons individuelles » élaboré dans le cadre de l’expérimentation Expérience P2E (Passeport Efficacité Energétique). L’ouvrage revenait notamment sur les principales solutions techniques de rénovation énergétique performante, les techniques de mise en oeuvre, ou encore les règles de l’art (NF DTU).

Pour accéder à l’outil, c'est ici.

Rose Colombel