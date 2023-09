Les volets roulants électriques sont devenus une option de plus en plus populaire pour de nombreux propriétaires à la recherche de solutions modernes pour leurs fenêtres. Ces systèmes automatisés offrent une multitude d'avantages, mais ils ne sont pas sans leurs inconvénients et peuvent s’avérer compliqués à installer dans certaines situations. Fonctionnement, présentation des différents systèmes de motorisation, prix, avantages et inconvénients… Cet article fait le tour de la question des volets roulants électriques.

Le fonctionnement des volets roulants électriques

Dotés d’un moteur électrique, situé dans le tube d'enroulement du volet roulant, lui-même logé dans le coffre, les volets roulants électriques sont activés depuis un interrupteur ou un émetteur. Il existe trois types de volets roulants électriques qui dépendent de la technologie de motorisation utilisée : filaire, radio ou solaire. Ces trois modèles différents présentent à chaque fois des avantages et des particularités qui leur sont propres.

Les volets roulants électriques à motorisation filaire

Dans le cas des volets roulants électriques filaires, le moteur, situé dans le coffre, est alimenté par un câble électrique. Le volet est également connecté par un second câble électrique à un interrupteur mural, qui permet de commander la montée et la descente du volet. L’interrupteur est alors installé sur le mur en applique ou en saillie.

Si cette technologie a été la première à être développée, elle demande néanmoins désormais le plus de travaux d’installation. Il est nécessaire de prévoir une arrivée électrique pour l’alimentation du moteur ainsi qu’un cheminement pour le câble qui relie le moteur à l’interrupteur.

Les volets roulants électriques à motorisation radio

Les volets roulants électriques radio, pour radio-télécommandée, sont pilotés par une télécommande portative. Si le moteur est toujours alimenté par un câble électrique, la connexion entre la télécommande et le moteur se fait par ondes radio. Cela présente plusieurs avantages. En plus d’être plus esthétiques, les volets roulants électriques à motorisation radio sont plus faciles à installer car il n’est pas nécessaire de réaliser une tranchée dans le mur pour installer de câble entre le moteur et l’émetteur.

Les volets roulants électriques à motorisation solaire

Comme leur nom l’indique, les moteurs des volets roulants électriques solaires fonctionnent à l’énergie solaire. Un capteur solaire est installé sur la façade extérieure du coffre et permet d’alimenter une batterie. Installée dans le coffre du volet, la batterie rend donc le volet roulant électrique entièrement autonome.

Ici aussi, le volet est télécommandé par une télécommande radio. Encore plus facile à installer, ce volet présente l’avantage de ne présenter aucun câble et de fonctionner avec une énergie renouvelable.

Les différences des 3 types de volets roulants électriques



Volet roulant filaire Volet roulant radio Volet roulant solaire Energie Electricité Electricité Solaire Installation La plus compliquée.

Nécessite deux câbles électriques.

Intermédiaire.

Nécessite un câble électrique.

La plus simple.

Pas de câble électrique.

Prix À partir de 150 euros À partir de 250 euros A partir de 500

Les prix donnés dans ce tableau le sont à titre indicatif. De nombreux facteurs sont à prendre en compte afin d’avoir la meilleure estimation de prix possible :

Le type de motorisation

La taille du volet

Le matériau du volet

Les huisseries

La capacité d’isolation des volets

Les contraintes d’installation

Le type d’ouverture souhaitée

Les avantages des volets roulants électriques

Un système confort et pratique

L'un des principaux avantages des volets roulants électriques est leur praticité. Grâce à une simple pression sur un bouton ou même une application mobile, vous pouvez ouvrir ou fermer vos volets sans avoir à quitter le confort de votre canapé. Cela s'avère particulièrement utile dans les grandes maisons ou pour les fenêtres difficiles d'accès. C’est également un véritable confort lorsque les conditions extérieures n’incitent pas à ouvrir les fenêtres (grosses chaleurs, pluie, vent…)

Une sécurité améliorée

Les volets roulants électriques peuvent, lorsqu’ils sont reliés à une application mobile, apporter une sécurité supplémentaire à votre habitation. Par exemple, lorsque vous êtes en vacances ou au travail, vous pouvez simuler votre présence en ajustant les volets à distance, dissuadant ainsi les intrus potentiels.

Par ailleurs, il existe désormais des volets roulants électriques renforcés et ultra-sécurisés grâce à la présence de verrous.

De meilleures isolations thermique et acoustique

Les volets roulants électriques contribuent à améliorer l'isolation de vos fenêtres et donc du logement. Ils empêchent la chaleur de pénétrer en été et préservent la chaleur en hiver. Et inversement, ils permettent de retenir la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Certains volets roulants électriques sont par exemple dotés d’une mousse isolante.

De plus, ils offrent une meilleure isolation acoustique en réduisant les bruits extérieurs gênants.

Les inconvénients des volets roulants électriques

Le coût initial

L'installation de volets roulants électriques peut représenter un coût initial significatif. Il faut prendre en compte l'achat des volets, des moteurs et de tout le système électrique nécessaire. Cependant, cet investissement peut être compensé par les économies réalisées sur l'isolation et le confort à long terme.

L’installation dans le cadre d’une rénovation

Si dans le cadre d’une construction les arrivées électriques pour l’installation de volets roulants électriques sont prévues en amont, cela peut s’avérer plus compliqué dans le cas de travaux de rénovation. Il faut réaliser des tranchées dans les murs pour les branchements et les câbles électriques et donc prévoir des travaux pour refaire les revêtements ou les peintures. Par ailleurs, le coffre devra peut-être être installé en saillie à cause des contraintes de l’habitation.

Opter pour un modèle solaire, permet au moins de supprimer la contrainte des câbles électriques et des branchements.

La dépendance à l'électricité

Bien que l’automatisation soit l'un des avantages majeurs, elle peut se transformer en inconvénient en cas de panne de courant. Si vous n'avez pas de solution de secours, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez ni ouvrir ni fermer vos volets. Ce désagrément est également possible en cas de panne de l’un des composants du volet roulant électrique.

L’entretien et les réparations

Les volets roulants électriques nécessitent un entretien régulier pour assurer leur bon fonctionnement. Les moteurs, les télécommandes et les systèmes électriques peuvent également avoir besoin de réparations occasionnelles, ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires.

La durée de vie d’un moteur de volet roulant électrique est par ailleurs généralement comprise entre 10 et 15 ans.

Le respect des règles d’urbanisme

Si vous habitez dans un secteur protégé, l’installation de volets roulants électriques peut nécessiter une autorisation d’urbanisme de la mairie. Il est important de vous renseigner auprès de votre mairie avant de commencer votre projet. Les secteurs protégés concernent : les sites patrimoniaux remarquables, les abords de monuments historiques, les sites classés, les réserves naturelles et les parcs nationaux.

Quel matériau choisir pour ses volets roulants électriques ?

Les lames du tabler des volets roulants électriques peuvent être de matériaux différents, présentant chacun des avantages particuliers.

Les volets roulants électriques en aluminium

L’aluminium est l’un des matériaux les plus répandus pour la fabrication des volets roulants électriques. En plus d’être particulièrement solide et de ne pas rouiller, l’aluminium présente de nombreux autres avantages. Il est à la fois léger et durable.

C’est le matériau de prédilection pour les grandes fenêtres ou les baies vitrées. En effet, l’aluminium a la particularité de ne pas se déformer.

Enfin, l’aluminium ne demande que très peu d’entretien. De l’eau suffit pour le nettoyer.

Les volets roulants électriques en PVC

Généralement moins cher que la version en aluminium, un volet roulant électrique en PVC n’en reste pas moins un matériau solide et résistant aux intempéries. Son entretien est également très facile, encore une fois, un simple nettoyage à l’eau suffit. Il est cependant important que le PVC soit traité pour résister aux UV.

Les volets roulants électriques en bois

Supplantés par les versions en aluminium et en PVC, les volets roulants électriques en bois se font désormais de plus en plus rares. En plus d’être plus cher à l’achat, un volet roulant en bois demande un entretien régulier. Par ailleurs, étant vivant, le bois bouge et risque de déformer le volet avec le temps.

Le prix des volets roulants électriques selon leur matériau

Comme expliqué plus haut dans l’article, ces prix peuvent varier selon votre projet. Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel afin d’obtenir le devis le plus juste possible.

Matériau du volet roulant électrique Prix à l’unité Aluminium Entre 300 et 700 euros PVC Entre 150 et 400 euros Bois Entre 400 et 1 400 euros

Á cela peut s’ajouter le prix de la pose qui est généralement compris entre 100 et 200 euros pour une construction neuve et entre 150 et 250 euros lors de travaux de rénovation.

Alexandre Masson