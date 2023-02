Pourquoi isoler ses fenêtres ?

Une meilleure isolation des fenêtres présente plusieurs avantages. Le premier est de diminuer les déperditions de chaleur. En effet, selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), les fenêtres sont à l’origine de 10 % à 15 % des pertes de chaleur d’un logement. En plus d’augmenter le confort, une meilleure isolation des fenêtres permet de réduire l’utilisation du système de chauffage, et donc de diminuer sa consommation énergétique et sa facture de chauffage. Enfin, l’isolation des fenêtres diminue considérablement les bruits extérieurs offrant ainsi une meilleure isolation phonique.



Dans l’optique d’une vente immobilière la performance énergétique d’un logement est primordiale. Ignoré par le grand public il y a encore quelques années, le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) fait désormais partie des critères les plus regardés. Une bonne isolation assure donc une vente à un bon prix.

Isoler ou changer ses fenêtres ?

En cas de mauvaise isolation de ses fenêtres, la réponse la plus efficace est de changer de vitrage et de remplacer les menuiseries. Il faut cependant garder à l’esprit que cette solution est bien souvent la plus coûteuse.

Installer une fenêtre double vitrage

L’installation d’une fenêtre double vitrage est la manière la plus optimale pour améliorer son isolation thermique et acoustique. Le double vitrage est constitué de deux plaques de verre séparées par une lame de gaz (air, argon ou krypton). Le prix moyen d'une fenêtre double vitrage est de 530 euros, pose incluse. En fonction de la fenêtre choisie et des caractéristiques du logement, le prix varie entre 350 et 950 euros, pose comprise. Par ailleurs, une fenêtre en bois sera plus onéreuse qu’une fenêtre en PVC.

Pourquoi opter pour une fenêtre triple vitrage ?

Si le double vitrage est souvent suffisant pour réaliser des économies d’énergie, le triple vitrage peut être un choix intéressant si le logement est situé dans une région très froide et qu’il est déjà bien isolé. Suivant le même fonctionnement que le double vitrage, une fenêtre triple vitrage est composée de cinq couches : trois plaques de verre et deux lames de gaz. Le montant d’une fenêtre à triple vitrage est au moins 50 % plus élevé que celui des fenêtres à double vitrage.

Comment mieux isoler des fenêtres existantes ?

Changer entièrement l’ensemble de ses fenêtres représente un investissement conséquent. Lorsque le budget ne le permet pas, on peut opter pour des méthodes pour isoler ses fenêtres directement depuis l’intérieur de son logement. Nous vous proposons un tour d’horizon de ces différentes solutions qui peuvent, bien sûr, être utilisées de manière complémentaire.

Ajouter un survitrage à ses fenêtres

L’installation d’un survitrage à des fenêtres est une solution plus économique que le double vitrage. Cela consiste en la pose d’une nouvelle épaisseur de vitre fixée sur la fenêtre existante. Attention, cette solution n’est envisageable que sur des fenêtres en bois car elles sont les seules à être en mesure d’accueillir les fixations nécessaires à cette opération.

Avec des nouveaux joints de fenêtre

Placés tout autour de la fenêtre, les joints d’isolation permettent de renforcer la capacité d’isolation d’une fenêtre en empêchant l’air extérieur de pénétrer au sein du logement tout en créant une barrière contre l’humidité.

Les joints de calfeutrage d’une fenêtre s’usent avec le temps, provoquant irrémédiablement une diminution de l’étanchéité des fenêtres. Pour éviter cette perdition de chaleur au niveau des joints, il convient de les changer régulièrement. Il existe différents types de joints de fenêtres avec une durabilité, des prix, et des performances variables.

Types de joints Avantages Inconvénients Joint en mousse Pose facile grâce à sa surface adhésive

Prix bas Manque de résistance

Doit être remplacé tous les deux ans Joint en caoutchouc Bon compromis rapport / qualité prix

Plus résistant et efficace qu’un joint en mousse

Pose facile Isolation moins efficace que le joint en silicone Joint en silicone Bonne isolation phonique

Bonne isolation thermique

Résistant, notamment aux intempéries Pose au pistolet nécessitant de l’expérience

Coût élevé Joint plastique Adaptation parfaite à la rainure de la fenêtre

Durée de vie Plus coûteux que le joint en silicone Joint métallique Très bonne efficacité grâce à un système de pression ressort Pose difficile demandant l’intervention d’un professionnel

Ne s’adapte pas à toutes les fenêtres

Avec une double fenêtre

L’installation d’une double fenêtre est très efficace pour isoler ses fenêtres depuis l’intérieur. Cette méthode était très utilisée dans les régions froides avant l’apparition du double vitrage. Il s’agit simplement de deux fenêtres à simple vitrage dont l’espacement est défini par l’épaisseur du mur.

Même si cette solution ne permet pas d’arrêter totalement le transfert de chaleur, elle améliore de manière significative à la fois l’isolation acoustique et l’isolation thermique. Attention, cette solution n’est pas recommandée pour les fenêtres orientées côté sud. En effet, l’installation d’une double fenêtre côté sud peut engendrer un effet de serre l’été et donc augmenter de manière significative la température intérieure.

Avec un film de survitrage

Le film de survitrage est un film plastique collé sur la face intérieure d’une vitre. Son utilité est de créer une zone entre l’air d’une pièce et la vitre pour empêcher le premier de se refroidir au contact de la vitre.

Avantages Inconvénients Pose facile

Bon marché Changement de film régulier : le film se décolle au fil des années

Sensible aux rayures

Peut impacter la transparence du vitrage

En cas de différence de température trop élevée le film aura tendance à s’humidifier

Avec des rideaux isolants

Constitués d’une doublure en laine, en polyester ou en PVC, les rideaux isolants permettent de stopper l’entrée du froid. En supprimant les parois froides, ils permettent de mieux retenir la chaleur. Il est néanmoins important que ces rideaux soient fermés pour que les bénéfices soient optimaux.

Comment mieux isoler ses fenêtres en fonction de son budget ?

Pour isoler ses fenêtres par l’intérieur, il existe différentes solutions qu’il est possible de combiner. Faire appel à un expert pour ses travaux d’isolation de fenêtres permet d’obtenir de précieux conseils et une proposition en adéquation avec ses besoins réels d’isolation. Par ailleurs, un double vitrage mal installé ou des joints de calfeutrage mal posés sont inutiles et ne permettent pas de réaliser de véritables économies d’énergie.

Le prix moyen des différentes solutions pour isoler ses fenêtres depuis l’intérieur Pose d’un survitrage Entre 70 € et 120 € TTC par m2 Pose d’un joint de calfeutrage Entre 20 € et 50 € TTC par fenêtre Pose d’une fenêtre devant une fenêtre existante Á partir de 350 € TTC en pose et fourniture par fenêtre Film de survitrage Environ 5 € le m2 Les rideaux isolants Á partir de 60 €

Les aides possibles pour isoler ses fenêtres

Il existe de nombreuses aides financières, mises en place par les autorités publiques, pour financer des travaux de rénovation énergétique, permettant ainsi de réduire l’investissement de départ. Pour accéder à certaines de ces subventions, il est nécessaire de faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Parmi les subventions existantes, voici une liste non-exhaustive des dispositifs mobilisables :

La prime énergie . Le chèque énergie est une aide pour payer ses factures d’énergie auprès des fournisseurs, ou des travaux de rénovation pour limiter la consommation d'énergie d’un logement ;

. Le chèque énergie est une aide pour payer ses factures d’énergie auprès des fournisseurs, ou des travaux de rénovation pour limiter la consommation d'énergie d’un logement ; MaPrimeRénov' . Cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues ;

. Cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues ; MaPrimeRénov' Sérénité . Cette aide financière permet d’assister les ménages aux ressources « modestes » dans leur projet de rénovation énergétique de leur logement ;

. Cette aide financière permet d’assister les ménages aux ressources « modestes » dans leur projet de rénovation énergétique de leur logement ; La TVA à taux réduit 5,5 % . Lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5 % ;

. Lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5 % ; L’éco-prêt à taux zéro . Il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros ;

. Il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros ; Le dispositif Coup de pouce économies d'énergie . Il permet de bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique. Son montant dépend du niveau de ressources du ménage ;

. Il permet de bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique. Son montant dépend du niveau de ressources du ménage ; Les aides locales. L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) recense les aides proposées par région et par commune.

Alexandre Masson