Dans un contexte où Emmanuel Macron souhaite miser sur le développement des pompes à chaleur (PAC) dans le cadre de la planification écologique française, Hello Watt publie son étude sur les équipements de chauffage les plus économiques. Cette année encore, la PAC reste en tête du podium.

Il y a près d’un an, Hello Watt publiait une étude s’intéressant aux équipements de chauffage les plus économiques. Il en ressortait que la pompe à chaleur (PAC) arrivait en tête.

Dans le cadre de la planification écologique en France, le président Emmanuel Macron annonçait l’objectif de tripler la production de PAC en France d’ici 2027, pour parvenir à 1 million d’unités par an. Dans ce contexte, Hello Watt a réactualisé son étude, avec l’évolution des prix et le montant des aides.

Pour cela, le spécialiste des économies d’énergie a comparé le prix des différents appareils de chauffage à l’achat, après déduction des aides moyennes, et a lissé ce montant sur 20 ans (soit la durée de vie moyenne de tous les appareils). Parallèlement, il y a ajouté le coût moyen de l’énergie utilisée, avec une hypothèse de hausse annuelle de 3 % pour l’électricité et le bois, et de 5 % pour les énergies fossiles (gaz, fioul).

Prix des combustibles en septembre 2023

Malgré son coût à l’achat, la PAC reste le meilleur investissement

Pour les logements équipés d’un réseau d’eau chaude, la pompe à chaleur air-eau est cette année encore la plus économique. Si elle coûte cher à l’achat, l’équipement reste bien subventionné, et elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Vient ensuite la chaudière biomasse - qui coûte souvent plus cher que la PAC -, puis la chaudière gaz - à condition qu’elle soit à très haute performance énergétique (THPE)

Podium pour les logements équipés d’un réseau d’eau chaude

Pour les maisons ne disposant pas d’un réseau d’eau chaude, c’est la pompe à chaleur air-air qui est à privilégier, devant le poêle à granulés - souvent utilisé en chauffage d’appoint-, et le chauffage électrique - à cumuler avec des panneaux solaires photovoltaïques lorsque cela est possible.

Podium pour les logements non équipés d’un réseau d’eau chaude

Hello Watt précise que le meilleur choix de l’équipement peut toutefois varier selon le niveau de revenus du ménage, en raison des aides dégressives.

Reste à charge moyen par équipement de chauffage

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock