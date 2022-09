Lors des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, qui se sont tenus ce vendredi 4 février, la chronique « Des métiers d'avenir » a permis de faire un focus sur le métier de maçon. Une profession qui recrute, avec plus de 25 000 postes à pourvoir en 2020, et qui, on l'oublie trop souvent, reste ouverte aux femmes. D'autant plus aujourd'hui avec les machines et exosquelettes à disposition pour atténuer la pénibilité.