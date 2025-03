Face aux enjeux environnementaux et économiques, la rénovation énergétique et les nouvelles pratiques de construction sont au cœur des débats. Quelles solutions sont les plus rentables en 2025 ? La maison passive est-elle réellement accessible ? Obtenir le label BBC, recycler les matériaux ou encore construire en terre crue sont autant de défis et d’opportunités à explorer pour bâtir un avenir plus durable.