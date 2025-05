Lors d’une audition devant l’Assemblée nationale, la ministre Agnès Pannier-Runacher a soutenu la nécessité d’améliorer le confort d’été en France. Une position saluée par le groupement Actibaie, qui formule quatre propositions dans ce sens.

Le 20 mai, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a été auditionnée devant la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Le sujet : le 3ème Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3).

Lancé le 10 mars, ce dernier vise à préparer la France à +4 °C en 2100 par rapport à l’ère industrielle, selon un des scénarios retenus par le Giec. Parmi les grandes priorités exposées, la ministère préconise que « le confort d'été soit mieux pris en compte à tous les niveaux dans la réglementation des bâtiments, ainsi que les dispositifs d'accompagnement ».

Une mesure soutenue par le groupement Actibaie, syndicat professionnel des métiers des portes, portails, volets et stores au sein de la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

« Face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses, le confort d’été est devenu un enjeu central. Les mesures annoncées répondent à une urgence environnementale et sanitaire. La filière est prête à y contribuer », défend son directeur général Hervé Lamy.

Mieux connaître la performance des bâtiments, massifier les rénovations…

L’occasion pour le groupement d’exposer ses recommandations dans le sens du PNACC3, dont une meilleure connaissance de la performance du parc de bâtiments. Car les données disponibles, en particulier sur le confort d’été, « sont aujourd’hui insuffisantes ». Des campagnes de mesures ou de simulations aideront à mieux cerner les conditions climatiques des territoires, voire à mieux orienter les politiques publiques.

Étape suivante : massifier la rénovation énergétique des logements. Dans cet objectif, il convient selon le groupe Actibaie de fiabiliser la méthode du diagnostic de performance énergétique (DPE) et de l’adapter aux départements ultramarins. En parallèle, le syndicat évoque des travaux pour rendre les chantiers de rénovation éligibles au confort d’été. « L’appel à programmes CEE lancé en 2024 intègre déjà des solutions innovantes de rafraîchissement, et des évolutions sont à l’étude pour MaPrimeRénov’ et les dispositifs du parc social », est-il souligné dans son communiqué.

Actibaie garde un oeil sur le logement neuf, notamment en évaluant la pertinence des seuils fixés par la RE2020 par rapport aux enjeux climatiques et sanitaires. D’autant que ces exigences seront étendues au tertiaire (crèches, écoles, commerces, établissements de santé, etc.), voire renforcées pour mieux accueillir les « publics sensibles aux fortes chaleurs ».

Enfin, le groupement soutient la sensibilisation à différentes solutions passives, comme les protections solaires, la végétalisation, voire les matériaux biosourcés.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock