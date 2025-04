La Métropole européenne de Lille (MEL) a conclu un partenariat avec CDC Habitat afin de financer la construction et la réhabilitation d’une partie de ses logements sociaux. L’enveloppe prévoit 2,4 milliards d’euros de budget, dont 130 millions de fonds propre.

Lors d’un conseil métropolitain le 24 avril, la Métropole Européenne de Lille a retenu la proposition de CDC Habitat dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). Ce dernier porte sur le financement programme d’investissement de Lille Métropole Habitat (LMH) dans son parc de logements sociaux.

En résulte un « Plan Marshall » prévoyant 2,4 milliards d’euros de budget. Il se compose de 130 millions d’euros de fonds propre, dont 95 millions d’euros apportés par CDC Habitat et 35 millions d’euros de la MEL.

12 000 logements à réhabiliter sur les 35 000 du parc métropolitain

« Dans un contexte de crise du logement social, la MEL agit avec détermination pour préserver et renforcer son outil public du logement. Le partenariat stratégique avec CDC Habitat marque une étape clé : il nous permettra d’accélérer la rénovation du parc existant, de soutenir la production de nouveaux logements et de répondre plus efficacement aux besoins des habitants », développe Damien Castelain, président de la MEL.

Concrètement l’enveloppe financera la construction de 5 000 logements sociaux neufs d’ici 2035. La MEL prévoit aussi la réhabilitation de 12 000 habitats par an d'ici 10 ans. Le chantier inclut les réhabilitations du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) en cours et vise à l’améliorer la performance énergétique du parc. « La hausse importante des prix de l’énergie ces dernières années a également mis en lumière la vulnérabilité du parc, et de ses locataires, aux aléas climatiques », rappelle la métropole.

Sur les 35 000 logements sociaux concernés, 9 000 sont classés en étiquette énergétique E et environ 800 en étiquettes F et G. En contrepartie : des économies de charges pour les locataires d’entre 30 et 50 %.

« Ces habitations nécessitent une rénovation rapide et de qualité pour éviter de nouvelles interventions à court terme. Entre 2010 et 2020, seulement 4 000 logements ont été traités, pour un coût moyen de 70 000 € par logement, ce qui illustre l’ampleur du défi à relever », indique la MEL.

Changement de statut de LMH

« Pour accueillir CDC Habitat à son capital, LMH ne peut rester sous le statut d’OPH. L’organisme sera donc transformé en Société d’Économie Mixte (SEM) de logement social, dans le cadre d’un dispositif devenu classique à l’échelle nationale, mais inédit à cette échelle de financement », lit-on dans le communiqué de la MEL.

La future SEM sera opérationnelle à partir de décembre 2025 et majoritairement détenue par la métropole (69 % du capital, contre 31 % par CDC Habitat, via sa filiale SAS ADESTIA). « Cette gouvernance préserve le pilotage public tout en s’appuyant sur l’expertise d’un grand opérateur national », justifie la MEL.

Ce changement de statut ne modifiera pas l’organisation et les missions des agents publics, ni les règles d’évolution de loyers. « Comme aujourd’hui, ils continueront à suivre l’Indice de Référence des Loyers (IRL), fixé au niveau national. Le montant initial du loyer d’un logement social est lui aussi déterminé selon une méthode réglementée et identique pour tous les bailleurs, qu’ils soient un OPH ou une SEM. Le statut juridique du gestionnaire n’a donc aucune incidence sur le niveau des loyers », détaille la métropole.

Un projet annoncé le même jour qu'une enveloppe gouvernementale de 72 millions d’euros, déployée pour soutenir la construction et la rénovation d’habitats sociaux.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock