Lors de sa conférence de presse de juin 2025, Reynaers Aluminium France a présenté une feuille de route pour contribuer à la transition verte du bâtiment. Des ambitions résumées dans sa signature : Together for Better – Réussir ensemble.

Face à l’urgence climatique, à la montée en complexité réglementaire et à la pression sur les coûts, Reynaers Aluminium affiche une posture claire : participer activement à la décarbonation du bâtiment. Pour son directeur général Pierre-Yves Zentar, l’objectif n’est plus seulement de produire de l’aluminium bas carbone, mais de s’inscrire dans une logique systémique où chaque projet contribue à une performance globale mesurable. Une approche ouverte et collaborative au service des partenaires Contrairement à d’autres acteurs du marché qui privilégient des modèles fermés, Reynaers défend une logique d’écosystème ouvert. Les industriels partenaires conservent la maîtrise de leurs outils et de leurs processus, tout en bénéficiant d’un accompagnement pluridisciplinaire. Cette approche s’incarne notamment dans les nombreux services proposés, qu’il s’agisse d’audits techniques, de soutien à la prescription, de formation ou d’aide à la structuration environnementale. Des rencontres sur le terrain Portée par la conviction que la réussite des projets passe par des relations solides, Reynaers Aluminium déploie une stratégie de communication orientée vers la proximité et l’utilité. À travers des dispositifs comme le Partner Tour – série de rencontres immersives réunissant chaque année près de 300 professionnels –, la marque installe un dialogue régulier avec ses clients et partenaires. Ces temps forts lui permettent de présenter les nouveautés, partager des retours d’expérience et nourrir les échanges techniques. Une méthode d'évaluation nommée R³ Sur le plan technique, Reynaers Aluminium adopte une approche structurée de l’innovation. Le groupe a récemment formulé une équation synthétique, baptisée R³, qui intègre les coûts, l’impact carbone et les performances des solutions (Uw, AEV) dans une même logique d’évaluation. L’objectif est clair : permettre aux prescripteurs et maîtres d’ouvrage de comparer objectivement les options disponibles, même dans les contextes contraints que sont souvent les projets de logements sociaux ou de réhabilitation lourde. Cette méthode invite à considérer non seulement le carbone incorporé des produits, mais aussi leur efficacité opérationnelle sur le long terme. Elle guide par exemple le développement de la gamme Indus, conçue pour optimiser fabrication, coût et impact carbone sans concession sur les performances thermiques. La prescription comme levier de transformation des projets Reynaers renforce sa stratégie de prescription. L’entreprise s’appuie sur une équipe dédiée, composée de sept experts répartis selon les profils de prescripteurs : architectes, promoteurs, bureaux d’études, économistes ou entreprises générales. Cette organisation permet un accompagnement ciblé, du concours jusqu’à la réalisation, avec une capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire. Pour nourrir ce travail de prescription, Reynaers a conçu des formats immersifs comme les Nocturnes, rencontres thématiques autour de projets d’exception, mais aussi des outils digitaux innovants tels que la plateforme Avalon, qui permet une exploration collaborative en 3D des projets. Une ambition portée collectivement par tous les métiers de l’entreprise L’ensemble de cette stratégie repose sur une conviction forte : la transformation du bâtiment ne se décrète pas, elle se construit collectivement. Pour Reynaers, chaque action s’inscrit dans une logique d’élévation commune, où les compétences techniques croisent les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. En collaborant avec des partenaires de toutes tailles, en adaptant son offre aux différents contextes de marché, et en investissant dans des outils de partage et de pédagogie, Reynaers fait le choix d’un modèle pérenne. Par Jérémy Leduc