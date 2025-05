Alors que les enjeux de confort et de performance énergétique sont plus que jamais au cœur de la rénovation, une étude Velux révèle un besoin criant de lumière naturelle dans les logements français.

À l’occasion de la Journée internationale de la lumière, Velux publie une étude réalisée avec OpinionWay, qui révèle une forte attente des Français en matière de lumière naturelle dans l’habitat.

Si 75 % d’entre eux reconnaissent les bienfaits de la lumière naturelle sur le moral, le confort ou encore la concentration, plus d’un sur deux déclare en manquer au quotidien.

En effet, 55 % des personnes interrogées affirment avoir ressenti un manque de lumière naturelle ces six derniers mois. Ce constat est particulièrement marque chez les femmes (62 %), les ouvriers/employés (62 %), et dans certaines régions comme le Nord-Est (63 %).

Au travail, 53 % des actifs déclarent manquer de luminosité. À domicile, ce taux atteint 40 %, et jusqu’à 46 % chez les habitants d’appartements.

Une attente croissante dans les projets immobiliers

La lumière naturelle devient un critère central dans les projets d’achat ou de rénovation. En effet, 67 % la jugent même essentielle pour se sentir bien chez soi, alors que 95 % la placent parmi les critères importants lors d’un achat.

Par ailleurs, 43 % des personnes ayant un projet de déménagement en font une priorité. 1 propriétaire sur 10 souhaitant rénover vise également une meilleure exposition lumineuse.

Le salon, pièce de vie centrale, est la zone que les Français souhaitent éclairer en priorité (37 %).

Un levier d’économies d’énergie encore trop peu exploité

Contrairement aux idées reçues, 69 % des sondés associent lumière naturelle et baisse des consommation énergétiques, via la réduction du recours à l’éclairage artificiel et au chauffage.

L’enjeu pour le fabricant est désormais d’intégrer pleinement cet aspect dans les politiques de rénovation et de construction durables.

C’est dans cette optique d’André Dot, vice-président de Velux Europe du Sud-Ouest, appelle à une mobilisation. « La lumière naturelle n’est pas un luxe, c’est un besoin fondamental dans nos vies et pour notre bien-être. Cette étude est un appel à l’action pour penser la rénovation et la construction sur le triptyque Air-Lumière-Énergie », déclare-t-il.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock