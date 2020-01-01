Paris Builders Show : participez aux Innovation Awards 2026 !
Si le Mondial du Bâtiment change de nom, il ne change pas sa traditionnelle compétition. Les Innovation Awards reviennent en 2026, avec des nouvelles catégories métiers.
Si le Mondial du Bâtiment change de nom, il ne change pas sa traditionnelle compétition. Les Innovation Awards reviennent en 2026, avec des nouvelles catégories métiers.
Sept syndicats et associations du génie climatique appellent l’État à ne pas exclure les rénovations par geste et à maintenir le budget 2026 pour MaPrimeRénov’.
Une nouvelle structure est née aux Renodays. Il s'agit de Stop Fraudes, luttant contre les fraudes aux aides à la rénovation énergétique.
Second et dernier jour du salon Renodays : l'occasion pour le programme Renoboost, du CCCA-BTP, d'afficher ses derniers résultats. Entre réalités territoriales et métiers clés, les besoins de la rénovation...
Entre démission éclair du gouvernement Lecornu et instabilité du dispositif MaPrimeRénov’, le futur de la rénovation énergétique fait débat aux Renodays. Le détail des échanges entre l’Anah, l’Unsfa, la...
Lors du Renotour à Bordeaux, plongée dans l'écosystème Darwin. Aménagé sur l'ancienne caserne militaire Niel, ce projet de tiers-lieu sert d'exemple à la rénovation énergétique et au recyclage du foncier.
Renodays repart pour une seconde édition. Les 7 et 8 octobre, à Paris Expo Porte de Versailles, le forum donne rendez-vous pour deux journées d’échanges et d’innovations.
Sur le salon des Renodays, en septembre dernier, nous découvrions Solutions Artisans. La plateforme numérique tend à faciliter les démarches des artisans de bâtiment dans le cadre de travaux de rénovation...
Née d’une idée de l’association Effinergie, l’expérimentation Effinergie Patrimoine tend à compiler et distinguer les projets de chantiers conciliant réhabilitation énergétique et préservation patrimoiniale....
Pourquoi le secteur du bâtiment souffre-t-il d’un déficit d’attractivité en France ? Comment redonner envie aux étudiants de se lancer dans ce type de métiers ? Il faudrait notamment plus de fluidité entre...
La rénovation énergétique rassemble une foule d’acteurs, y compris les collectivités territoriales. Mais quelles actions peuvent déployer les élus en ce sens ? Réponses aux Renodays avec Florence Presson,...
Face au défi immense que représente la rénovation énergétique, les professionnels du secteur du BTP et de l’immobilier, ainsi que certains institutionnels et représentant de territoires, se sont mobilisés...
Mi-juillet, la première ministre Elisabeth Borne annonçait une revalorisation du budget MaPrimeRénov’, qui passera à 4 milliards d’euros en 2024. Si cette mesure fait l’unanimité auprès des acteurs du...
La plupart des copropriétés ne semblent pas être encore prêtes à franchir le cap de la rénovation énergétique. Bien que nombre d'entre elles devront y faire face, les copropriétaires, en particulier les...
À l’occasion du salon Renodays, l’association Effinergie a animé une conférence sur l’objectif réglementaire BBC Rénovation. Celui-ci est-il atteignable d’ici 2050 ? Quelles évolutions et quels outils...
Quels sont les gestes les plus efficaces pour améliorer la performance énergétique d’une maison individuelle ? Réponses dans une étude conjointe de la FFB et de Pouget Consultants, présentée à l’occasion...
On entend souvent que la rénovation énergétique du logement se fait au cas par cas. Mais n’y a-t-il pas des cas de chantier types ? C’est le sujet d’expérimentation du projet Restore, lancé dans le cadre...
L'entreprise Teksial a profité du salon Renodays pour dévoiler les résultats de son dernier baromètre. L’objectif étant d’en savoir plus sur les freins et les leviers qui se présentent aux Français lors...
Quelques jours après la fin du forum Renodays, Guillaume Loizeaud, directeur général du pôle résidentiel individuel d’Hellio, revient pour Batiweb sur le bilan du salon et les dernières actualités concernant...
La rénovation énergétique par gestes est-elle une solution plus accessible que la rénovation globale et performante ? C'est la question à laquelle plusieurs acteurs du BTP ainsi que le député des Yvelines,...
Sur le forum Renodays, Sylvie Charbonnier, secrétaire générale du syndicat Symbiote, animait une conférence portant sur « la réforme des aides à la rénovation énergétique », axée autour de quatre axes...
Les Renodays, salon consacré à la rénovation énergétique des logements, inaugurait, ce 12 septembre, sa première édition. Au programme : des rencontres, conférences et débats réunissant différents acteurs...
À l’occasion de l’ouverture du forum Renodays, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a inauguré le salon, annonçant notamment la publication imminente du décret concernant les...
En vue du salon Renodays, Batiweb et le Winlab’ (incubateur du CCCA-BTP) ont lancé une enquête pour interroger les professionnels du bâtiment et particuliers sur leurs attentes et besoins concernant la...
RX France annonce la nomination de Jean-Philippe Guillon au poste de directeur de sa division construction, succédant ainsi à Guillaume Loizeaud, devenu depuis directeur du pôle résidentiel individuel...
C’est la rentrée. Les écoles rouvrent leurs portes, y compris l’École des Ponts. En plus d’accueillir plus d’étudiants dans ses rangs, l’établissement spécialisé dans l’ingénierie du BTP se montrera sur...
Les Renodays approchent à grands pas. Plan Bâtiment Durable et son président Philippe Pelletier seront présents au salon, et à cette occasion, ce dernier a accepté de répondre à nos questions. Le juriste...
Quels progrès pour le BIM ? Quelles perspectives pour le développement du CIM et TIM ? Quels acteurs à impliquer ? Telles sont les questions posées par le PUCA et l'UNSFA, lors de l'AG du CAH ce lundi...
À quelques mois du lancement du salon Renodays, le groupe Edilians, fabricant de tuiles terre cuite, affiche son objectif : promouvoir l'importance de la toiture durable pour répondre aux enjeux de rénovation...
La première édition du salon Renodays approche. Pour l’occasion, plus de 130 exposants ont rendez-vous Porte de Versailles pour échanger sur la rénovation globale et performante des logements. Parmi eux,...
Si les industriels prendront leurs quartiers au salon Renodays, des bureaux d’études rejoindront également l’événement, parmi lesquels abcdomus. Présentation du cabinet avec son co-gérant, Benoît Cousin,...
Consacré à la rénovation énergétique, le salon Renodays invitera différents acteurs, dont l'Agence Qualité Construction (AQC). Pour son directeur général Philippe Estingoy, l'événement sera l'occasion...
France Fermetures, spécialiste des fermetures, exposera diverses solutions à l’événement consacré à la rénovation énergétique des logements. On note une tendance à l’ITE et la motorisation, mais surtout...
À l’approche des Renodays, Batiweb est parti à la rencontre du fabricant Ubbink, spécialiste dans l'enveloppe du bâtiment, l'évacuation des fumées et la ventilation, afin d'améliorer l’efficacité énergétique...
À six mois du lancement du salon Renodays, rencontre avec le groupe DC, spécialiste des fermetures extérieures (volets, portails, portes de garages). Le fabricant fait partie des exposants à l’événement...
À l’approche des Renodays, Batiweb explore les innovations présentées à l’occasion du salon. Parmi elles : les solutions de traitement de l’air de VMI. Pour la dirigeante de la marque, Michèle Potard,...
Alors que la France dénombrerait 7,2 millions de passoires énergétiques selon l’Observatoire National de la Rénovation Énergétique (ONRE), le gouvernement vise la rénovation énergétique de 300 000 logements...
Alors que le marché de la rénovation énergétique connaît une croissance sans précédent ces dernières années, et que le salon Renodays à Paris accueillera sa première édition en septembre 2023, Marc Ruch,...
C'est à l'occasion de la dernière journée du Mondial du Bâtiment, que Guillaume Loizeaud, directeur du salon, a annoncé le lancement d'un nouveau salon dédié à la rénovation énergétique des logements....
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