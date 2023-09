« Les Français veulent rénover leur logement, mais trop de freins perdurent » (Teksial)

L'entreprise Teksial a profité du salon Renodays pour dévoiler les résultats de son dernier baromètre. L’objectif étant d’en savoir plus sur les freins et les leviers qui se présentent aux Français lors de leur passage à l’acte vers des travaux de rénovation énergétique.

Jean-Baptiste Devalland, directeur général de Teksial, était accompagné d'Alice Monnet, directrice des affaires publiques, pour exposer les résultats d’une étude menée sur sept ans auprès des Français. Entre 2016 et 2022, plus de 2 000 Français ont été interrogés. Il s’agit de comprendre comment ces derniers ont appréhendé les derniers épisodes caniculaires et ce qu’ils ont fait pour anticiper les épisodes hivernaux, au cours desquels les factures énergétiques ont eu tendance à exploser.

Cette étude, réalisée en collaboration avec OpinionWay, révèle un ralentissement assez marqué des opérations et travaux de rénovation énergétique. Tandis que paradoxalement, les ambitions sont de plus en plus fortes en matière de rénovation énergétique.

Il faut donc tenter de comprendre ce qui explique ce ralentissement, et quels sont les besoins des Français pour se lancer pleinement dans la rénovation.

Le premier constat, et pas des moindres, est que plus de la moitié des Français interrogés déclarent avoir froid dans leur logement. Des travaux de rénovation pourraient régler ces problèmes, mais plusieurs freins dissuadent nombre de nos concitoyens à se lancer dans de telles opérations.

Un manque de moyens financiers et une trop faible connaissance des aides à la rénovation

Il y a tout d’abord le frein financier. La question a été posée aux Français de savoir quel budget ils seraient prêts à mettre pour des travaux de rénovation énergétique. Sur les six premières années de l’étude, la moyenne du budget s’élèvait à 2 500€. Insuffisant quand on sait que l’enveloppe moyenne pour une rénovation globale tourne autour de 40 000 €.

La crise énergétique semble néanmoins changer légèrement la donne, car de nombreux Français se disent prêts à mobiliser une somme supérieure cette année. Bien plus préoccupant : un quart des Français interrogés déclarent avoir moins de 100 € à consacrer à de tels travaux.

Le second frein est la faible connaissance des dispositifs d’aides à la rénovation énergétique. Teksial a posé la question suivante aux Français : êtes vous capable de citer une aide à la rénovation énergétique ? À cette question, et en moyenne sur les cinq dernières années, deux tiers ont été incapables de citer la moindre aide.

Plus problématique encore, 55 % des Français ne connaissent pas l'étiquette DPE de leur logement. Un constat qui révèle un manque criant d’accompagnement et de communication.

Pourtant, les Français sont nombreux à se dire prêts à des travaux de rénovation énergétique. Ils sont en effet une majorité à considérer que ces travaux sont nécessaires. Près d’un quart d’entre eux considèrent même que la rénovation énergétique est très nécessaire. Une forte motivation qui contraste avec des freins qui restent stables depuis maintenant sept ans.

L’accompagnement fait défaut à de nombreux Français

Que faut-il faire alors pour que la rénovation énergétique se généralise ? Quels sont les leviers à activer pour que davantage de foyers puissent entreprendre de tels travaux ? En clair : quels sont les besoins des Français ?

Le premier besoin exprimé est un accompagnement de qualité. Le désir d’être accompagné de bout en bout dans leur projet par un acteur unique, avant, pendant, et après les travaux. Trois quart des Français déclarent souhaiter cet accompagnement. Un chiffre stable depuis 2019, année où la question a été posée pour la première fois.

Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ peut être la solution à ce manque d’accompagnement ressenti par de nombreux Français. Se pose alors la question du financement d’un tel dispositif. Pour Jean-Baptiste Devalland et Alice Monnet, il est primordial de trouver le moyen de financer cette prestation, au risque de voir de nombreux Français se décourager d’entreprendre des travaux de rénovation car incapables de financer par eux-mêmes Mon Accompagnateur Rénov’.

Les Français déplorent également un manque de connaissance de l’état initial de leur logement. Bien conscients du problème, ils sont 71 % à répondre qu’ils souhaitent passer par un audit énergétique avant de réaliser leurs travaux. Là où le bât blesse, c’est qu’ils sont 72 % à déclarer qu’ils ont 200 € ou moins à consacrer à cet audit. Un montant bien inférieur au prix moyen des audits de qualité sur le marché.

Pour y remédier, Teksial préconise le maintien des aides à l’audit. Ces dernières doivent être conditionnées à des exigences quant à la qualité de la prestation. La société de conseils en efficacité énergétique envisage également un renforcement des exigences, s’agissant de la réalisation effective d’un ou plusieurs gestes de travaux à l’issue de l’audit.

Les Français sont également nombreux à rencontrer des difficultés pour financer leur reste à charge. La question leur a été posée de savoir par quels leviers ils souhaitent pour le financer.

Seulement 26 % d’entre eux répondent vouloir passer par un prêt. Un faible pourcentage à l’heure des Éco-PTZ et du Prêt Avance Rénovation. Cela signifie qu’ils sont nombreux à préférer passer par leur épargne personnelle.

Il ne semble pas y avoir de solution miracle sur le financement des travaux de rénovation ou du reste à charge. Il existe plutôt un panel de solutions. Les banques sont de plus en plus nombreuses à s’intéresser de plus près à la question de la rénovation énergétique, mais cela ne doit pas être l’unique solution. Teksial préconise par exemple comme alternative de permettre aux Français de débloquer leur épargne salariale de façon anticipée et déplafonnée.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Jérémy Leduc