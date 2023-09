À l’occasion du salon Renodays, l’association Effinergie a animé une conférence sur l’objectif réglementaire BBC Rénovation. Celui-ci est-il atteignable d’ici 2050 ? Quelles évolutions et quels outils dans ce sens ? Réponses.

La rénovation énergétique est sur toutes les lèvres, dans un climat à la fois d’urgence climatique et de crise énergétique.

L’association Effinergie, qui défend depuis près de 20 ans le bâtiment durable, en sait quelque chose. Angélique Sage, responsable technique au sein du collectif, s’est exprimée sur la question lors d’une masterclass intitulée « Objectif 2050 : quelles évolutions pour le BBC Rénovation ?, sur le forum Renodays.

Pour rappel, le label BBC Effinergie rénovation vise à « valoriser les projets exemplaires de rénovations basse consommation et bas carbone ».

À la lumière de tous les observatoires et expérimentations autour de ce label, une trajectoire pour la rénovation énergétique a pu être dessinée par la responsable technique d’Effinergie.

« La rénovation BBC n’est pas une option »



À rappeler également que l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation » définit le label BBC Rénovation, mais aussi un autre niveau : celui de Haute performance énergétique (HPE). Le tout en fixant les conditions d’attribution de ces labels.

S’ajoute à cela l’objectif Rénovation BBC d’ici 2050, statué dans la révision de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) en 2018, visant la neutralité carbone de l’économie française d’ici 2050.

« On reste dans cet objectif-là. Dans ce cadre-là, la rénovation BBC n’est pas une option. C’est un enjeu de généraliser ces bâtiments basse consommation », soutient Angélique Sage.

Sauf que, comme pour la RE2020, les labels d’Effinergie vont plus loin. « On va parler de seuil de perméabilité à l’air. On va parler de systèmes de ventilation également et de critères additionnels, toujours dans ce souci de valider les performances de la construction et de la réhabilitation », développe la responsable technique du collectif.

Mais quels résultats présentent ces labels plus poussés ? « Le label BBC, en rénovation, on va dire qu’il fonctionne plutôt bien. Pas aux niveaux des objectifs nationaux qu’on se fixe annuellement. Mais il fonctionne plutôt bien, avec beaucoup de logements qui se sont engagés », répond Angélique Sage.

À l’issue du projet de recherche Perf in Mind, financé par l’Ademe, qui estime le nombre des projets de rénovation de maisons individuelles incités par de tels dispositifs, on découvre notamment que 85 % des rénovations étudiées sont en adéquation avec les objectifs fixés. L’étude va même jusqu’à évaluer les retours des usagers, qui sont 96 % à se déclarer plutôt ou entièrement satisfaits. 80 % sont satisfaits par leurs factures énergétiques. 88 % saluent l’amélioration du confort d’été.

Vers un parcours de rénovation globale par étapes ?

Au-delà d’observer des signaux encourageants pour ses labels, Effinergie s’intéresse à d’autres voies pour massifier la rénovation énergétique. En particulier, la rénovation globale, de plus en plus encouragée pour une meilleure efficacité énergétique du bâti. Seulement, si le jeu en vaut la chandelle, l’addition reste difficile à régler pour les ménages, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété.

Malgré les aides financières existantes, nombreux sont les acteurs du bâtiment et du logement à creuser d’autres moyens de financement.

« Il est clair que tout le monde ne s’oriente pas vers la rénovation BBC, mais plutôt la rénovation geste par geste », reconnait Angélique Sage. « La rénovation geste par geste pose quand même des problèmes : techniques, économiques et donc de projet pour la rénovation », nuance-t-elle.

« Donc on s’est penchés sur une notion de rénovation par étapes », évoque la directrice technique d’Effinergie. À travers une projet de concertation financé par l’Ademe et mené avec les collectivités et les bureaux d’études, l’association a établi une méthodologie.

Appelée B2C2, ladite méthodologie fixe quatre objectifs, comme décrit sur son site dédié : « pallier le manque de rénovation globale », « rassurer les ménages, les maîtres d’ouvrage, les financeurs et les assureurs en offrant une vision globale du projet », « permettre aux collectivités de mieux dimensionner les dispositifs d’accompagnement », et « atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone ».

Le BBC par étapes doit aussi répondre à de grands principes. D’abord la réalisation de trois étapes de travaux maximum et 40 % de gain en énergie primaire, après la première étape de travaux. La première étape doit prioriser l’enveloppe - 2 lots traités sur l’enveloppe du bâtiment ainsi que la ventilation - tandis que l’étanchéité à l’air doit être vérifiée à chaque étape et les ponts thermiques traités. Il est nécessaire de planifier les travaux, dans l’idée d’anticiper et de traiter les interactions et interfaces. Mais surtout : la rénovation ne doit laisser aucune dégradation carbone.

Le site du BBC par étapes met également à disposition un outil de simulation des différents scénarios de travaux, à partir des données fournies sur l’immeuble collectif et la maison.

À savoir que le BBC étapes fait l’objet d’une révision de l’arrêté 29 septembre 2009, pour être intégré comme possibilité de parcours aux yeux de la loi.

En concertation, la révision doit donner lieu à une modification de l’arrêté dans le Journal Officiel, normalement d’ici début 2024 selon Effinergie.



Virginie Kroun

Photo de Une : X @effinergie