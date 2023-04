Le salon Renodays sera l’occasion pour certains industriels de révéler leurs innovations en termes de rénovation énergétique. C’est le cas pour les fabricants VMI et Viessman. Mais pour DC (Design & Conception), il s’agit d’une première approche en la matière.

Basée à proximité de Nantes, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de portails, volets, et portes de garage, notamment pour le résidentiel, en construction comme en rénovation. Le catalogue se tournait davantage vers la rénovation de remplacement de menuiseries usées ou bien esthétique. Déjà exposant au salon Equipbaie, maintenant absorbé par l’événement Batimat, l’entreprise a été rapidement intéressée par le nouveau rendez-vous de la rénovation énergétique, organisé par RX en septembre prochain.

Comprendre les attentes des acteurs de la rénovation

Fabienne Bunel, responsable Communication & Marketing du groupe DC, nous confie : « Ce qui nous intéresse justement c’est qu’on commence à s’intéresser à la partie rénovation énergétique. Et ça paraissait être un bon endroit, une bonne occasion de connaître la réglementation en vigueur, de mieux connaître les prescripteurs et la filière, et comment s’articule cette filière de rénovation ». Et ainsi de mieux cerner les attentes des clients, qu’ils soient acteurs de HLM ou du grand public.

De quoi nourrir la R&D et élargir les horizons du fabricant, qui « s’adresse davantage à des revendeurs, à des poseurs, à des installateurs, sans avoir ces objectifs d’économies énergétiques, de rénovation énergétique ce genre de chose… », abonde Fabienne Bunel.

L’intérêt du groupe DC pour la rénovation énergétique a été surtout déclenchée par la demande client sur les deux-trois dernières années, époque où explosaient les aides MaPrimeRénov’ et les factures énergétiques sur fond de guerre en Ukraine. « C’est un faisceau de choses qui amènent notamment les particuliers mais aussi les donneurs d’ordre à envisager une rénovation », commente la responsable Communication & Marketing du groupe DC.

Un attrait pour la domotique

D’autant que sa sélection de fermetures extérieures sont concernées à la fois par des enjeux de confort thermique, de qualité de l’air intérieur et de réchauffement climatique. Certes l’argumentaire commercial de DC ne s’est pas positionné sur ces questions-là, mais certaines solutions y répondaient déjà.

« On a notamment pour la partie volets roulants des coffres pour l’isolation thermique par l’extérieur, par exemple. On a développé aussi des volets roulants qui permettent de mieux gérer la lumière, avec des grands ajours qui permettent d’avoir une aération », nous expose Fabienne Bunel. La responsable Communication & Marketing du groupe DC relève notamment la lame pour volet roulant Visio-50.

Peut-être que le modèle fera son apparition au salon Renodays. « Le chef de produit qui s’occupe des volets roulants chez nous est très très féru de domotique et c’est vrai que ce sont de choses qu’on développe énormément aussi dans la partie performance énergétique. Que nos produits soient compatibles avec de grands faiseurs de motorisation et puissent rentrer dans des scénarios d’économies d’énergies », complète Fabienne Bunel.

Elle ajoute « Et puis, c’est pas mal promu par les majors de la motorisation, donc être dans ces mouvements-là, c’est important ». Promu par des majors, mais également par des instances publiques tels que RTE, qui, dans un contexte de crise énergétique, encourage un déploiement massif de maisons connectées par les pouvoirs publics.



Virginie Kroun

Photo de Une : Visio-50 - groupe DC