Rénovation énergétique : Agnès Pannier-Runacher annonce plus de contrôles pour 2024

À l’occasion de l’ouverture du forum Renodays, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a inauguré le salon, annonçant notamment la publication imminente du décret concernant les Accompagnateurs Rénov’, mais aussi le lancement d’une nouvelle campagne de lutte contre la fraude à la rénovation énergétique, et le renforcement des contrôles en 2024.

Le salon Renodays ouvrait ses portes ce 12 septembre pour deux jours. C’est dans un Hall 6 tout revêtu de bois que se tenait une conférence intitulée « Rénovation globale et performante des logements : tient-on la bonne trajectoire ? », en présence de Valérie Mancret-Taylor (ANAH), Nadia Bouyer (Action Logement), Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre), Jean-Christophe Repon (CAPEB), Olivier Salleron (FFB), ou encore Valérie Flicoteaux (CNOA).

Lors de cette conférence, le directeur général de la Fondation Abbé Pierre a notamment rappelé que 12 millions de Français subissaient la précarité énergétique, qu’elle soit d’hiver ou d’été, dans près de 5 millions de passoires énergétiques.

Précarité énergétique : le problème du reste à charge

Christophe Robert a également constaté l’augmentation des « pratiques de privation » dans le contexte de hausses de prix des énergies. Il a notamment souligné le problème de l’humidité, ayant un impact sur la santé des occupants, et surtout celle des enfants.

Alors que de nombreuses personnes restent « bloquées » dans leur logement faute de moyens, le DG de la Fondation Abbé Pierre a appelé à « tendre le plus possible vers le zéro reste à charge» pour permettre aux personnes les plus précaires d’engager des travaux de rénovation énergétique.

Sur ce point, Olivier Salleron, président de la FFB, a souligné que le budget moyen d’une rénovation globale était de 40 000 €, avec un reste à charge trop important pour inciter au passage à l’acte.

La question de l’accompagnement des ménages a également été abordée par Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, évoquant « beaucoup d’attentes vis-à-vis des Accompagnateurs Rénov’ ».

Valérie Mancret-Taylor, directrice de l’ANAH, a de son côté rappelé que 80 % des logements de 2050 existaient déjà, et qu’il fallait donc donner envie aux Français d’engager des travaux de rénovation énergétique pour répondre aux objectifs de transition écologique.

MonAccompagnateurRénov’ : le décret bientôt publié

En visite sur le salon, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a fait une intervention à la fin de la conférence, évoquant l’objectif de 2 000 Accompagnateurs Rénov’ formés d’ici 2024 et 4 000 d’ici fin 2025. Elle a précisé que le décret était en examen au Conseil d’État. « On n’a jamais été aussi proches de sa publication », a assuré la ministre. « Il y a aussi 2 400 conseillers dans 550 espaces d’information et de conseil », a-t-elle par ailleurs rappelé.

Lutte contre les fraudes à la rénovation énergétique : +40 % de contrôles pour 2024

La ministre a également annoncé le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation concernant la lutte contre les fraudes à la rénovation énergétique : « Je serai absolument intraitable en matière de renforcement des contrôles et de lutte contre la fraude. C’est essentiel car les fraudeurs portent préjudice à votre travail. C’est pourquoi l’ANAH va déployer cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation et d’information aux ménages. Une campagne qui doit permettre de créer un réflexe : FranceRénov’ ».

Enfin, elle a précisé que les contrôles seraient renforcés l’année prochaine, notamment pour les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), avec une hausse de +40 % de contrôles prévus pour 2024.

Claire Lemonnier

Photo de une : C.L.