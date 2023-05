France Fermetures, spécialiste des fermetures, exposera diverses solutions à l’événement consacré à la rénovation énergétique des logements. On note une tendance à l’ITE et la motorisation, mais surtout une ambition de répondre aux enjeux de rénovation globale.

La première édition du salon Renodays approche à grands pas.

Le rendez-vous de la rénovation énergétique des logements, organisé en septembre compte déjà une diversité d’exposants, que ce soit Ubbink dans l’enveloppe du bâtiment, VMI dans la ventilation, Viessmann dans le chauffage.

On relève des spécialistes des fermetures tels que le groupe DC mais également l’industriel France Fermetures. La démarche première de ce dernier « serait présenter différentes solutions qui vont contribuer soit au confort thermique d’hiver soit au confort thermique d’été », nous expose Mickaël Silva, directeur Marketing et Communication de France Fermetures. « Parce que les fermetures ont leur rôle à jouer dans la performance, l’enveloppe et l’aération du bâtiment », défend-il.

À confort thermique différent, solutions différentes

Parmi les solutions présentées par France Fermetures aux Renodays, on retrouve évidemment les volets roulants et volets battants, visant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment.

Et les solutions vont varier selon le confort thermique souhaité. « Au niveau du confort d’hiver, on va proposer des produits qui sont isolants, avec des lames de volets roulants thermiques, qui vont permettre de conserver la chaleur dans le logement, ou en tout cas éviter de perdre la chaleur », rappelle notamment Mickaël Silva.

« On va présenter aussi des solutions de moustiquaires intégrés aux volets roulants. Là on va être plutôt sur le confort d’été. En été, ce qui est important c’est de pouvoir aérer son logement, pour le rafraîchir, notamment la nuit. Le problème c’est quand on veut profiter de la fraîcheur de la nuit pour aérer le logement, on a plein de petites bêtes qui rentrent dans la maison », poursuit-il.

Well’Solaire, pour une gestion motorisée des volets

Les Renodays seront également l’occasion pour France Fermetures de présenter pour la première fois sur un salon Novasol’R, son volet roulant solaire « qui va d’autant plus répondre à la rénovation, vu que c’est un volet roulant qui est totalement autonome et qui donc peut s’installer sur n’importe quel bâtiment. Même sur un bâtiment sur lequel il n’y avait de volet roulant, ou il n’y a pas d’arrivée électrique pour alimenter un volet roulant », nous décrit Mickaël Silva.

De plus, c’est « un volet solaire qui est connecté, donc qui va permettre de gérer l’ouverture, la fermeture automatique du volet roulant, de manière à ce qu’on automatise soit l’apport lumineux en hiver, et on va aussi fermer le volet roulant quand on veut justement conserver la chaleur à l’intérieur du logement », le directeur Marketing et Communication de France Fermetures.

Solution de motorisation Well'Solaire - Crédit photo : France Fermetures

Novasol’R est ainsi combinable avec la solution d’automatisation et de motorisation Well’Solaire, qui va faire l’objet de nombreux innovations, comme l’ajout de moteurs compatibles au Bluetooth. L’idée : permettre aux utilisateurs de se connecter directement avec un smartphone sur le volet, afin de contrôler différentes fonctionnalités et réaliser des diagnostic du volet.

Une solution compatible avec l’ITE

« On va aussi présenter des solutions adaptées à l’isolation thermique par l'extérieur (ITE). Parce qu’on sait aujourd’hui que dans la rénovation énergétique des bâtiments, l’isolation thermique par l'extérieur est l’une des solutions les plus performantes pour améliorer le confort thermique », abonde M. Silva.

Parmi ces innovations : le volet roulant Novalis ITE, sorti il y a environ un an et demi/deux ans. « C’est un volet qui va se mettre directement sur la façade. Donc le volet roulant est appliqué sur la façade et l’isolation vient par-dessus et masquer le volet roulant », nous dépeint le directeur Marketing et Communication de France Fermetures.

Schéma de la solution Novais ITE - Crédit photo : France Fermetures

D’autant que le « caisson est carré. Donc on va pouvoir mettre de l’isolant tout autour et évidemment par dessus. Il est totalement intégré dans l’isolant, qui ne vient pas déborder sur la fenêtre existante, donc on ne perd pas de luminosité », précise-t-il. De plus, « on a développé un système qui permet finalement d’accéder au mécanisme du volet, par le dessous du volet, avec un système de trappe qui permet la maintenance du volet ou d’avoir un volet accessible, même s’il est couvert d’isolant ».

Une solution qui reflète un des enjeux de la rénovation énergétique : impliquer de façon transversale les différentes composantes du bâtiment.

Renodays, un lieu de rencontre et d’information sur la rénovation globale

D’ailleurs, le salon Renodays « va être l’occasion de rencontrer différents acteurs de la performance du bâtiment, qui ne sont pas forcément sur notre secteur d’activité », nous confie Mickaël Silva. France Fermetures tend notamment à faire connaître leurs solutions aux professionnels de l’isolation, les architectes ou aux maîtres d’ouvrage. « C’est toujours plus opportun de réfléchir à une rénovation de manière globale», juge l’intéressé.

D’où l’intérêt d’un événement comme les Renodays pour le directeur Communication et Marketing de France Fermetures. « Le format est très intéressant et très original. On n’a pas hésité très longtemps à s’inscrire, parce qu’on est vraiment dans l’air du temps, dans ce qui est nécessaire d’apporter au marché. Parce que je pense que les gens se posent énormément de questions, ça va être le lieu de rencontres de nombreux acteurs qui ont un même objectif et qui vont pouvoir échanger tous ensemble. C’est plutôt une bonne initiative, vivement le mois de septembre », commente-t-il.



Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : France Fermetures