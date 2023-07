Renodays : Edilians va porter l'intérêt de la toiture dans la rénovation énergétique

À quelques mois du lancement du salon Renodays, le groupe Edilians, fabricant de tuiles terre cuite, affiche son objectif : promouvoir l'importance de la toiture durable pour répondre aux enjeux de rénovation énergétique performante. Entretien avec Olivier Delattre, directeur du pôle Edilians Energie Environnement.

Pourquoi avoir décidé de participer aux Renodays ?

Olivier Delattre : On a décidé de participer au Renodays car nous sommes l'un des leaders européens de la toiture durable, et la toiture est un élément clé de l'enveloppe. Une toiture qui est rénovée aujourd'hui doit l'être pour contribuer aux objectifs de rénovation énergétique et climatiques.

A quel défi aujourd'hui doit répondre la terre cuite ?

Olivier Delattre : Pour répondre aux enjeux de rénovation énergétique en termes de confort thermique, on a d'abord un plan extrêmement ambitieux de décarbonisation de nos process industriels. Notre rôle est aussi de s'assurer de mettre en place des solutions qui correspondent à un éco habitat, en proposant des systèmes de toitures complets, garantis, résilients au changement climatique, qui permettent d'avoir un habitat sain et confortable, et bien isolé.

Rénovation globale ou rénovation par gestes ?

Olivier Delattre : On ne peut pas bien traiter la rénovation énergétique si on ne commence pas par l'enveloppe et dans l'enveloppe du bâtiment, la toiture est l'un des éléments clés, notamment parce que 30% des déperditions énergétiques passent par la toiture.

Donc il faut une toiture étanche à l'air, il faut une toiture bien isolée, il faut traiter la toiture comme un système complet. Et aujourd'hui quand on rénove une toiture, c'est une toiture qui sera toujours en place en 2050. C'est très important d'intégrer dans la rénovation de toiture ce concept de rénovation performante, d'inscrire la rénovation de toiture dans un parcours de rénovation performante globale, soit en une fois, soit par étape.

Il faut également qu'il y ai des habitats qui produisent de plus en plus leur propre énergie. En tant qu'acteur du solaire qui propose des solutions photovoltaïques pour les toitures, cela fait sens quand il y a une rénovation de toiture, de s'assurer qu'elle est bien isolée, qu'elle est bien ventilée, qu'elle est bien étanche à l'air, mais également qu'elle est durable, dans le sens résiliente au changement climatique.

Quelles solutions allez-vous mettre en avant sur le salon Renodays ?

Olivier Delattre : On a des évolutions de gamme sur le solaire qu'on va pouvoir présenter. On va également remettre en avant toute notre offre produits système et notre gamme de services pour accompagner l'ensemble de la filière sur ces enjeux de toiture durable. L’enjeu c’est vraiment de passer ce message : qu'est-ce qu'un éco habitat ? Une rénovation énergétique de l'habitat performante ? Quelle est l'importance de la toiture là-dedans ? Quelles solutions Edilians propose et comment on vous accompagne, vous les profesionnels du secteur, pour faire que chaque rénovation de toiture s'inscrive dans un parcours de rénovation performante.

Comment ces professionnels peuvent encore se former et se perfectionner à la rénovation énergétique ?

Olivier Delattre : Il y a encore besoin de beaucoup de formations, car le monde de la construction est un monde qui a énormément d'acteurs et beaucoup de PME, c'est très diffus et il y a une vraie mutation des métiers. Si je prends un expert de la toiture aujourd'hui, finalement c'est un expert qui doit aller bien au-delà du savoir-faire de la pose d'une tuile. Il doit bien maîtriser la ventilation, l'étanchéité à l'air, l'isolation, le solaire en toiture... C'est une palette de compétences extrêmement vaste et c'est notre responsabilité d'industriel d'accompagner la filière sur ces sujets là.

Par quels moyens les politiques publiques peuvent elles encourager cette transition là, selon vous ?

Olivier Delattre : Il y a beaucoup de freins aujourd'hui à la rénovation performante, essentiellement parce que beaucoup de particuliers ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Le parcours de la rénovation énergétique reste très complexe, il y a des multiples dispositifs d'aide, mais ils ne sont pas forcément toujours très lisibles, très compréhensibles. Les règles du jeu ne sont pas toujours faciles à comprendre pour pouvoir toucher ces aides et quelquefois, il y a des délais assez importants pour les toucher.

La rénovation énergétique performante, faire passer une épave énergétique d'une classe F ou G à une classe A ou B, c'est un investissement important, que les ménages modestes et très modestes ne peuvent pas forcément réaliser si ils n'ont pas des aides substantielles et s'il n'y a pas un vrai accompagnement au financement. Alors oui, les financements se développent, il y a encore les prêts à taux zéro, mais ils sont encore trop peu utilisés et pas encore assez bien distribué par tous les organismes de financement.

Puis, il y a beaucoup d'informations contradictoires qui existent. On entend le gouvernement qui supporte le mono geste, puis on entend qu'il faut d'abord rénover l'enveloppe. Finalement, ce sont des messages qui peuvent être complémentaires mais qui peuvent aussi être contradictoires. Donc je pense que le particulier est un peu perdu, et peut se sentir bien seul au moment de prendre sa décision sur ce qu'il faut faire.

Il faut des événements comme Renodays pour avoir un discours unifié entre ce qui est porté par la puissance publique et ce qui est porté par l'ensemble des acteurs et de l'écosystème qui aident et qui délivrent cette rénovation énergétique.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de une : Olivier Delattre